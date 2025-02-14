¡ØWIND EXPO¡Ú½Õ¡Û～Âè15²ó¡Ú¹ñºÝ¡ÛÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÅ¸～¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
¡¡¥Ë¥Á¥â¥¦(³ô)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ ¿®Ìé¡¢°Ê²¼¡¢¥Ë¥Á¥â¥¦¡Ë¤Ï2025Ç¯2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWIND EXPO¡Ì¹ñºÝ¡ÍÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÅ¸¡×¤Ø¡¢ÆüËÜÌµÀþ(³ô)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àö¡¡·ò¡¢°Ê²¼JRC¡Ë¤È¶¦Æ±½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÃÏ°è¿¶¶½¡¦µù¶È¶¨Ä´¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRC¡¦¥Ë¥Á¥â¥¦¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¡Ú³µÍ×¡Û
¥Ë¥Á¥â¥¦Â¦¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢µù¶È¼ÔÌÜÀþ¤Î¡Ö¿å»º¶È¤Î»ýÂ³¡¦È¯Å¸¡×¡Öµù¶È¶¦À¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Îµù¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö³¤¶È¤ò»ýÂ³¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¶¦À¸ºö¡×
ÍÜ¿£¶È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡¢µù¶È¤Î¾ÊÎÏÁà¶È¥Äー¥ë¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ñºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Áô¾ìÂ¤À®¡¦µù¾ì·ÁÀ®¤Î¶ñÂÎºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öµù¶È¶¦À¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×
¿å»º»ñ¸»ÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿µù¶ñ¤ÎÄó°Æ¤È¸¡¾Ú¡¢Á÷ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµûÎà¤äµù¶ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¸¡¾Ú¼Â¸³¡¢µù³Í¤«¤é¿å»º²Ã¹©¡¦Î®ÄÌ¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¥µ¥Ýー¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ë¥Á¥â¥¦¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ°è¿¶¶½¡¢µù¶È¶¨Ä´¡×¥³ー¥Êー
ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÃÏ°è¿¶¶½¡¦µù¶È¶¨Ä´¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëJRC¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¥Ë¥Á¥â¥¦¤Î»ñºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µù¶È¤ò»ýÂ³¡¦È¯Å¸¤µ¤»·ÑÂ³Åª¤Ê¼ý±×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È£Ä£Øµù¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤ÒJRC¡¦¥Ë¥Á¥â¥¦¥Öー¥¹¡ÊE27-38¡Ë¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤êÄº¤¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥Á¥â¥¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Û
¡¦¸·¤·¤¤³¤¾Ý¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëÉâÄÀ¼°³¤ÁôÍÜ¿£¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦µù¶È¼Ô¡¤ÍÎ¾åºî¶È¼Ô¤ÎÍî¿å¸¡ÃÎ¡¦ÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦µ¤¾Ý³¤¾Ý¡¤µû·²¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¤ÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦³¤ÌÌÍÜ¿£¡¤Î¦¾åÍÜ¿£¤Ë¤ª¤±¤ë¡¤ÍÜ¿£ÀßÈ÷¡¤¼ïÉÄ¡¤±Â¡¤½Ð²ÙÊýË¡¡¤²Ã¹©¡¤Î®ÄÌ¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
¡¦¿å»º»ñ¸»Áý²Ã¤Î¤¿¤á¤Îµù¾ì·ÁÀ®¤È¡¤¤½¤ì¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥íー¥×¤äÌÖ¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎ»ñºà
¡¦µù³Í¤«¤é²Ã¹©¡¤Î®ÄÌ¡¤ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿µ»½ÑÄó¶¡
¡¦µùÙýºî¶È¤Î¾ÊÎÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Îµ¡´ïÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¤µù³ÍÊª¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµû²ðÎàÄÃÀÅ²½¥·
¡¡¥¹¥Æ¥à
¡¦³¤°è¤ä¿å»º»ñ¸»ÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿µùË¡
¡¦»ÈÍÑºÑ¤ßµùÌÖ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ
¡¦Á÷ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤Èµù¶ñ¤È¤Î¡¤µù¶ñÎÏ³ØÅªÄ´ºº
¡¦Á÷ÅÅ¤Ë¤è¤ëµûÎà¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀ¸ÂÖÅª±Æ¶ÁÄ´ºº
¢£½ÐÅ¸¾ðÊó
³«ºÅ´ü´Ö 2025Ç¯2·î19Æü(¿å)～2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬
Å¸¼¨²ñ¾ì Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Æî¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
¾®´ÖÈÖ¹æ E27-38
Æþ¾ìÎÁ ¡¡ÌµÎÁ
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&co=web-wdlp&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkQ4OTg1QUJBN0UyQzkxMURBMzlFMzk4Q0M5MTgxQUFFQ0YxODEwRkNSUzI1NiIsIng1dCI6IjJKaGF1bjRza1Iyam5qbU15UmdhcnM4WUVQdyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTczOTE3NTg3NiwiaWF0IjoxNzM5MTc1ODc2LCJleHAiOjE3NTQxNzU4NzYsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjNjZDAxYmRhYzQxNzQ4ODk5MjdhY2M1NmVhZTEyNGVmIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzM5MTc1ODc2LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.Ka-DZd_BGGkklCBAZOAGsFS9a9tkqbHniR3HsAS8inQBJ1m9qHsPe--30r6dBy2mRMLTPns2WASDd-F5evguB3LKjssls4SUukWKL3Q38JOP9fbI7OvjEQm_zV-eW7psZnRDtQvBLZ0rBisGouP2kOj-82NJfwVqx0SGpxe2mIokWZVi25u4zE3aRjJE5sfEn9WQaoKU91WK07XKdzen9SHXZrDQzDzL9ihH-R3oyxFNDHMC1tOfGNb3AvY2l1cmXH_q5fVx77xIjqrCGgIhVrmdpwT_gCKmCK15tiwrNKFKfCbw8t4S0LAv3-FcMEZMjif3UMl1AwhWCyvKwNy7Og&mpDistinctId=JGRldmljZToxOTRlZWY1ZDRjODg4MS0wZjJlMmZlMmRkN2VjZC00YzY1N2I1OC0xMDAyMDAtMTk0ZWVmNWQ0Yzg4ODE=&eventEditionId=eve-51ae940b-1dff-4857-8016-9118c9f41d6d&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=ja_cpc&utm_medium=cpc&utm_source=ms)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØWIND EXPO¡Ì¹ñºÝ¡ÍÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÅ¸¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/lp/wd.html?utm_campaign=ja_cpc&utm_source=ms&utm_medium=cpc&msclkid=89e30879d59c1545374d6fd06b491089)¤«¤é
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥Ë¥Á¥â¥¦(³ô) ³¤ÍÎ»ö¶ÈËÜÉô ³¤ÍÎ±Ä¶ÈÉô
Tel¡§03-3458-4512
ÆüËÜÌµÀþ(³ô) ¥Þ¥ê¥ó¥·¥¹¥Æ¥à±Ä¶ÈÉô ¹ñÆâ±Ä¶È¥°¥ëー¥×
Tel¡§03-5534-1220
¢£¥Ë¥Á¥â¥¦²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ë¥Á¥â¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§8091¡Ó
½êºßÃÏ¡§¢©140-0002¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî£²-£²-£²£°¡ÊÅ·²¦½§¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÄÌÚ¿®Ìé¡¡
¥ê¥ó¥¯¡§https://www.nichimo.co.jp/
Ï¢ÍíÀè¡§ÁíÌ³ÉôÁíÌ³¥Áー¥à Tel: 03-3458-3020¡¡Fax: 03-3458-3088