¡È¥ê¥±¥ó¤Î¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×Æ³Æþ¤ò·èÄê¡£²ñ·×½èÍý¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ð¥¯¥é¥¯¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¯²½
¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒLayerX¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¥·¥êー¥º¤¬¡¢Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÌÚ°ìÉ§¡¢°Ê²¼ Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
https://bakuraku.jp/
³µÍ×
¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ãÈµÄ¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢Ë¡¿Í¥«ー¥É¡¢ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼êÆþÎÏ¤ä»æ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¿½ÀÁ¡×¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¡×¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¼ç¤ÊÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£
²ñ·×½èÍý¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ö¶È½êÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¼Ò¤Î¼è°ú¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ð¥¯¥é¥¯¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿½ÀÁ～²ñ·×½èÍý¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°ú¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ä¿½ÀÁÆâÍÆ¡¦ÅºÉÕ½ñÎàÅù¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¼«Æ°Ï¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¼êÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤ä½ñÎà´ÉÍý¤â¡¢AI-OCR¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¤ä¡¢Ç§¾Ú¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÉÕÍ¿¤ÇÂçÉý¤Ê¹©¿ôºï¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¯¥é¥¯¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤ò¥é¥¯¤Ë¡£¥é¥¯¤ò¤â¤Ã¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤â°µÅÝÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ·ÐÍýÉô·ÐÍýÂè1¥Áー¥à Ìë¸÷ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
¥Ð¥¯¥é¥¯Æ³ÆþÁ°¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤äÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¼ÒÆâ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É£±¤Ä¤ÎÀÁµá½ñ½èÍý¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È½ê¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¼ÒÅª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼è°ú¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¿½ÀÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ãÈµÄ½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»öÁ°¿½ÀÁ¤«¤éÈ¯Ãí¤äÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤ÎÀÁµá½ñ½èÍý¤ËÉ³¤Å¤¯¶ÈÌ³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥¯¥é¥¯¤Ï¥·¥êー¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÅö¼Ò¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢AI-OCRµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¹çÍý²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¯¥é¥¯¥·¥êー¥º¤Ï¸½¾õ¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Î¥ê¥êー¥¹ÉÑÅÙ¤â¹â¤¯¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
2025Ç¯¤ËÁÏÎ©76¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡ÖÅ·Á³»ñ¸»¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¡×¤ò¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¡¢¿©ÉÊ¡¦²½À®ÉÊ¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÄíÍÑ¿©ÉÊ¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¿©ÉÊ¡¢²Ã¹©¿©ÉÊÍÑ¸¶ÎÁ¡¢¿©ÉÊÍÑ²þÎÉºÞ¡¢²½À®ÉÊÍÑ²þÎÉºÞ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.rikenvitamin.jp/corporate/
¡ÚÂç¼ê´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¡Û¥Ð¥¯¥é¥¯¾Ò²ð»ñÎÁ
½¾¶È°÷¿ô1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¼ê´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¾Ò²ð»ñÎÁ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ë¤ÎÊ¬»¶¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ãÈµÄ¤«¤é²ñ·×½èÍý¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¶¯¤ß¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤Îµ¡Ç½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://bakuraku.jp/resources/how-to/bakuraku-series-for-enterprise/
¥Ð¥¯¥é¥¯¿½ÀÁ¤È¤Ï
¥Ð¥¯¥é¥¯¿½ÀÁ¤Ï¡¢¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¡¦ãÈµÄ¤Ê¤É¤ÎÆâÉôÅýÀ©¤ò¼«¼Ò¤Î¥ëー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºîÀ®²ÄÇ½¤Ê¾å¡¢AI-OCR¤ò³èÍÑ¤·¼êÆþÎÏ¤Û¤Ü¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¡£ãÈµÄ¥Çー¥¿¤ò¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯ÀÁµá½ñ¡×¤Ø¼«Æ°Ï¢·È¡¢»ÅÌõ¡¦FB¥Çー¥¿¤â¼«Æ°ºîÀ®¡£¾µÇ§¡¦µÑ²¼¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤«¤é¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://bakuraku.jp/workflow
¥Ð¥¯¥é¥¯ÀÁµá½ñ¼õ¼è¤È¤Ï
ÀÁµá½ñÆÃ²½¤ÎAI-OCR¤È²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤Ç¼êÆþÎÏ¥¼¥í¤ÎÀÁµá½ñ½èÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ¼õÎÎ¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£»ÅÌõ¥Çー¥¿¤ä¿¶¹þ¥Çー¥¿¤â¼«Æ°¤ÇÀ¸À®¡£ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
https://bakuraku.jp/invoice
¥Ð¥¯¥é¥¯ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤È¤Ï
¥Ð¥¯¥é¥¯ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÄ¢É¼¤ÎºîÀ®¡¦Á÷ÉÕ¡¦ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¢É¼È¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤äÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ÈË¡ÂÐ±þ¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://bakuraku.jp/doc-issue/
¥Ð¥¯¥é¥¯ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸¤È¤Ï
2022Ç¯1·î1Æü»Ü¹Ô¤ÎÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤äÎÎ¼ý½ñÅù¤Î¹ñÀÇ´Ø·¸½ñÎà¤òÅÅ»ÒÊÝ´É¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ²þÀµJIIMA¡ÖÅÅÄ¢Ë¡¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¡×¡ÖÅÅÄ¢Ë¡ÅÅ»Ò¼è°ú¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢´°Á´¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¼Â¸½¡£ÌµÎÁ¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
https://bakuraku.jp/denshichobo
¥Ð¥¯¥é¥¯¤È¤Ï
¥Ð¥¯¥é¥¯¤Ï¡¢ãÈµÄ¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢Ë¡¿Í¥«ー¥É¡¢ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼êÆþÎÏ¤ä»æ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢10,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://bakuraku.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒLayerX³µÍ×
LayerX¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢SaaS+Fintech¤ò¼´¤Ë¡¢AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÂÎ¸³¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ Ë¡¿Í»Ù½Ð´ÉÍý¤ä¿ÍÅª»ñ¸»´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë´ØÏ¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAI¡¦LLM»ö¶È¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¡ÅçÎÉÅµ / ÂåÉ½¼èÄùÌòCTO ¾¾ËÜÍ¦µ¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ1-13-1 ¶äºÂ¾¾ÃÝ¥¹¥¯¥¨¥¢5³¬
»ñËÜ¶â¡Ê½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë¡§132.6²¯±ß
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://layerx.co.jp/
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://jobs.layerx.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://layerx.co.jp/contact
»ö¶È¥µ¥¤¥È¡§
¡¦¥Ð¥¯¥é¥¯¡§https://bakuraku.jp/
¡¦Ai Workforce¡§https://getaiworkforce.com
¡¦»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡§https://corp.mitsui-x.com/
¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¡ÊALTERNA¡Ë¡§https://alterna-z.com/