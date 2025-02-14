¡ÖMardi Mercredi¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£)¡×¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬ZOZOTOWN¤Ë¤Æ2/15¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
Æü¾ïÅª¤Ë±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ê¥Ôー¥È¹ØÆþÎ¨¤â¹â¤¤¡ÖMardi Mercredi¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó ¡ÖMardi Mercredi Actif¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Õ¡Ë¡× ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËZOZOTOWN¤Ë¤ÆÅ¸³«¥¹¥¿ー¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤¥é¥¤¥ó¤¬¡¢Âå´±»³¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°0:00¤è¤êZOZOTOWN¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Õ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMardi Mecredi Actif¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Õ¡Ë¡×
"ACT your body, IF you love"
¡ÖMardi Mercredi Actif¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¶³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Í³¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢µ¡Ç½À¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ò¤è¤ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËºÌ¤ë¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Õ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BEURRE ULTIMATE COMFORT basic bra theflower \9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ BEURRE ULTIMATE COMFORT full leggings theflower\12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BEURRE ULTIMATE COMFORT wide headband theflower \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ AIRLIFT side slit top flowermardi\10,450¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AIRLIFT slim fit top flowermardi¡¡\8,250¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
BEURRE ULTIMATE COMFORT wide headband theflower \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ SIDE SLIT T-SHIRT ACTIF EMBLEM\9,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Mardi Mercredi¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¡ËZOZOTOWNÆâ¥·¥ç¥Ã¥×
¥·¥ç¥Ã¥×URL¡§https://zozo.jp/shop/mardimercredi/comingsoon.html(https://zozo.jp/shop/mardimercredi/comingsoon.html)
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§Mardi Mercredi Daikanyama
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®20-5 1F/2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00-19:00
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§press@screenshot-global.com
ÆüËÜ¸ø¼°Instagram¡§@mardi_mercredi_japan(https://www.instagram.com/mardi_mercredi_japan/)
¸ø¼°LINE¡§@mardimercredi(https://page.line.me/487atjiq?oat_content=url&openQrModal=true)
¢£ABOUT Mardi Mercredi
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È²ÐÍËÆü¡É¡È¿åÍËÆü¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖMardi Mercredi¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤Ï´Ú¹ñ¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¤À¤±¤¬¸«¤»¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Èー¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£