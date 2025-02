¡ÖMardi Mercredi¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£)¡×¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬ZOZOTOWN¤Ë¤Æ2/15¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï

SCREEN SHOT株式会社

日常的に運動を楽しむ方々から高い支持を得て、リピート購入率も高い「Mardi Mercredi(マルディメクルディ)」のスポーツライン 「Mardi Mercredi Actif(マルディメクルディアクティフ)」 が、ついにZOZOTOWNにて展開スタート。ファッション性と機能性を兼ね備えた人気ラインが、代官山フラッグシップストアでの限定販売からオンライン展開を拡大し、2025年2月15日(土)午前0:00よりZOZOTOWNにて発売開始されます。これまで以上に多くの方々に、マルディメクルディアクティフの世界観をお楽しみいただける機会となります。

「Mardi Mecredi Actif(マルディメクルディアクティフ)」

"ACT your body, IF you love"

「Mardi Mercredi Actif(マルディメクルディアクティフ)」は、日常とスポーツの境界を超えた自由なライフスタイルを楽しむためのアスレジャーアイテムを展開するマルディメクルディのスポーツラインです。

アスレジャーラインは、自分自身と自分の体を愛するすべての女性たちのライフスタイルに寄り添い、機能性とスタイルをさらに進化させました。運動時に求められる完璧なフィット感と快適な着心地を実現しながら、ファッション性にもこだわり、日常のスタイリングに溶け込む洗練されたデザインを提案します。日常をよりアクティブで魅力的に彩るマルディメクルディアクティフのコレクションをぜひ体感してください。

BEURRE ULTIMATE COMFORT basic bra theflower \9,900(税込)/ BEURRE ULTIMATE COMFORT full leggings theflower\12,100(税込)BEURRE ULTIMATE COMFORT wide headband theflower \3,300(税込)/ AIRLIFT side slit top flowermardi\10,450(税込)AIRLIFT slim fit top flowermardi \8,250(税込)BEURRE ULTIMATE COMFORT wide headband theflower \3,300(税込)/ SIDE SLIT T-SHIRT ACTIF EMBLEM\9,350(税込)

■Mardi Mercredi(マルディメクルディ)ZOZOTOWN内ショップ

ショップURL:https://zozo.jp/shop/mardimercredi/comingsoon.html(https://zozo.jp/shop/mardimercredi/comingsoon.html)

■店舗情報

店名:Mardi Mercredi Daikanyama

住所:東京都渋谷区代官山町20-5 1F/2F

営業時間: 11:00-19:00

定休日:年中無休

問い合わせ先:press@screenshot-global.com

日本公式Instagram:@mardi_mercredi_japan(https://www.instagram.com/mardi_mercredi_japan/)

公式LINE:@mardimercredi(https://page.line.me/487atjiq?oat_content=url&openQrModal=true)

■ABOUT Mardi Mercredi

フランス語で“火曜日”“水曜日”を意味する「Mardi Mercredi(マルディメクルディ)」は韓国ソウル発のライフスタイルブランド。コンテンポラリーなテイストに落とし込まれたウェアラブルなアイテムを多数展開しています。2018年の創業以来、韓国ファッションの代名詞としてマルディメクルディだけが見せるキャッチーで唯一無二の価値をグローバルに発信し続けているトータルブランドです。