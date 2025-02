¥Õ¥©¥í¥ïー1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¸ÂÄê¡ª¥»¥ÖÅç¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤ÇSNS¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª¡ÖQQEnglish ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥­¥ã¥ó¥× 2025¡×³«Ëë¡ª

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、3月24日(月)からの最大3週間で「QQEnglish クリエイターズキャンプ 2025」を開始いたします。本プログラムでは、最大17万円相当の語学留学費用が無料となるほか、セブ島ならではの特別な体験ができるチャンスを提供します。



今回のキャンプには、QQEnglish公式アンバサダーの国山ハセンさん、トラベルインフルエンサーの近藤あやさん、セブ島在住インフルエンサーのいくぴーさんが特別ゲストとして参加し、参加者と共にセブ島での学びと体験を発信します。

「QQEnglish クリエイターズキャンプ 2025」概要

過去のクリエイターズキャンプの様子

QQEnglishでは、2025年3月にフォロワーを1万人以上持つインフルエンサーの向けに「QQEnglish クリエイターズキャンプ 2025」を実施いたします。参加者は、YouTube、Instagram、TikTokなどの自身のSNSアカウントを通じて、留学体験や英語学習の様子を発信していただきます。

滞在中の体験を、指定の投稿形式でSNS発信してください。

・内容:30名限定でフォロワー1万人以上のインフルエンサーをセブ島留学に最大3週間無料ご招待

・申込期限:2025年2月23日(日)23:59まで

・特典:入学金、レッスン料、ブッフェ形式のお食事(1日3食、毎日)、宿泊施設、空港からのピックアップ、ツアー参加費用、イベント参加費用:無料

※航空券、現地費用(SSP、光熱費等)はご自身でご負担をいただきます。

・応募条件:・フォロワー数: 10,000人以上

・発信SNS:YouTube、Instagram、TikTok

・日程:3月24日(月)~3/30(日)の期間は参加必須

※3/23(日)にセブ島到着を推奨

・滞在可能:2025年3月10日(月)~4月11日(金)のうち3週間滞在可能

・滞在期間:最短1週間~最大3週間

・申込方法:下記申込みフォームより申し込みください。

申込フォーム:https://bit.ly/4gFrPI7

・詳細:https://qqenglish.jp/news/creatorscamp/

・週間スケジュール:

●SNS発信条件

ご自身のアカウントでセブ滞在中のイベントや英会話レッスン、学校の様子などを下記の投稿形式、投稿頻度に沿って発信していただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/273_1_201911a251db5372c4cfc77ea01f37d4.jpg ]

クリエイターズキャンプ特別ゲストのご紹介

●QQEnglish公式アンバサダー:国山ハセンさん

元TBSテレビアナウンサー2023年に独立し、ビジネス映像メディア「PIVOT」にプロデューサー兼MCとして参画。2024年6月QQEnglishの公式アンバサダーに就任

<コメント>

私自身、英語力の向上の為に昨年セブ島での英語Lessonを受講させて頂き、先生とのコミュニケーションから現地での様々な出会いに感動しました。

クリエイターのみなさまにも今回の機会にぜひセブ島留学にチャレンジして頂き、ご自身のキャリアや表現のきっかけ作りにして頂ければと考えています。

現地でみなさまにお会いできるのを楽しみにしています!

●トラベルインフルエンサーー:近藤あやさん

●Instagram:10.7万人●TikTok:4.4万人●YouTube:1.21万人

<コメント>

マブーハイ!みなさんこんにちは!近藤あやです!フィリピンと日本のハーフで、現在はフィリピン政府観光省のイベントでMCをしたり、イベントで大使を務めるなど、フィリピンとの関わりが深い活動をしています。

私が留学したのが2014年、QQEnglishに3ヶ月留学しました。英語はもちろん、過ごす環境と、きっとここでしか出会うことのなかった人たちとの出会いや経験が、自分を大きく成長させてくれました。それまでただの憧れだった「英語を話したい」「海外でなんかしてみたい」という気持ちがセブ島留学で人生が大きく変わりました。留学後、47カ国を旅し、現在はトラベルインフルエンサーとして活動しています。

あの時の決断がなければ、心から思う”好きなこと”は見つからなかったと思います。そして今の私はいないと断言できます。

何かを変えたい、新しい自分に出会いたい、そのシンプルな気持ちを大切にしてください。ここ、セブ島で会えるのを楽しみにしています!

●セブ島在住インフルエンサー:いくぴーさん

●Instagram:1.4万人●TikTok:5.6万人●YouTube:15.8万人

<コメント>

セブ島留学は、ただ英語を学ぶだけじゃなく、自分を変える大きなチャンスです!僕が留学を決意したのは2014年。

当時、不安を抱えていましたが、その一歩が人生を大きく変えました。セブ島は明るくポジティブなエネルギーにあふれ、フィリピンの人々は笑顔でフレンドリーです。気さくに話しかけてくれる会話が英語の練習になり、自信をつけるきっかけになります。

さらに、「学ぶ」と「楽しむ」が両立できるのも魅力。平日は勉強に集中し、週末はビーチでリフレッシュ。美しい海や自然が、頑張る自分を癒してくれます。僕にとってセブ島留学は、語学だけでなく価値観や人生観を広げてくれたターニングポイントでした。

挑戦を考えている方には、自信を持っておすすめします!

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/lp/coaching/ ;

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/lp/braintraining/