株式会社Arc Japan(以下、Arc Japan)はアセットレベルでのサステイナビリティ・データの収集、ベンチマーキング、運用パフォーマンスを総合的に評価する新サービス「Arcパフォーマンス証書‐5カテゴリー(以下、Arc 5)」を発表しました。本サービスは、GRESB不動産アセスメントにおけるスコア向上を支援するとともに、LEED認証取得の準備を簡便化する画期的なツールです。



Arc 5は、年間の1.エネルギー使用量とGHG排出量、2.水使用量、3.廃棄物発生量とリサイクル率、4.通勤や来場に伴うGHG排出量、5.室内環境満足度と室内空気質(CO2濃度等)の5つのカテゴリーからなるArcパフォーマンス証書(※1)になります。

Arc 5は、Arc Japanのウェブ・プラットフォーム(https://arcjapan.jp/)にデータを入力の上、プラットフォーム上での自動的な入力内容確認とArc Japanによる追加の検証(Verification)を受けることで取得できます。Arc 5はGRESB不動産アセスメントBC1.2指標(※2)で部分評価認定(Partialプラス)されることがGRESBにて正式に確認されました。

また、グローバルで用いられている既存建物版グリーンビルディング認証のLEED O+M(v4.1)において最大100ポイントのうち90ポイントはArcの5つのカテゴリーのパフォーマンススコアを用いて評価を行う仕組みとなっています。これらの5カテゴリーをカバーするArc 5を取得することで、これまでハードルが高いと思われてきたLEED O+M(v4.1)認証取得可能性診断(※3)を簡便にすることが可能になります※3。

なお最近のLEED O+M認証の動向に関しては、Arc Japanの出資会社の一つである株式会社ヴォンエルフが特別ウェビナー「既存建物版LEED認証最新動向と今後の戦略を徹底解説」を2月19日に開催予定です:

開催日時: 2025年2月19日(水)17時00分~18時00分

参加費等: 無料・事前登録制 ※申込期限:2025年2月18日(火)

申し込みURL: https://forms.office.com/r/jVai9ipGA8

ご質問などございましたら以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

E-mail: contact@arcjapan.jp



※1 Arcパフォーマンス証書: 12か月分の運用データに基づきArcプラットフォームで算出された各カテゴリーのサステイナビリティパフォーマンススコア等が記載された証書です

※2 BC1.2指標: ポートフォリオにおける既存建物版グリーンビルディング認証取得床面積割合で評価されます

※3 LEED認証の取得に当たっては、その他必須要件充足の上、GBCI(Green Business Certification Inc.)による審査が必要となります



【English】

Arc Japan has launched a new product, Arc 5 categories (hereafter referred to as Arc 5), that recognizes holistic sustainability data gathering, benchmarking, and disclosure of operational performance at the asset level. It builds on the idea gaining momentum that operational building certifications must be based on measured data.

Arc 5 is a combination of Arc Performance Certificates in 5 categories covering annual energy and water use, waste generation and diversion, transportation emissions, occupant satisfaction, and indoor air quality.

Accessible from the Arc Japan’s web platform (www.arcjapan.jp) and powered by a battery of automated tests and additional verification by Arc Japan, Arc 5 has a partial plus recognition as a building certification scheme under BC1.2 indicator in GRESB Real Estate Assessment. Moreover, Arc 5 is equipped with a LEED readiness analysis report that opens the opportunity for an asset to attempt the coveted LEED certification.