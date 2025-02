¥Þ¥¦¥¶ー¡¢Amphenol¤È¶¦Æ±¤Ç¿·¤¿¤ËeBook¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¡e¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¹Ò¶õµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÌò³ä¤òÆÃ½¸

Mouser Electronics, Inc.

半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、Amphenol(米国:コネチカット州)と共同で、電動モビリティ(eモビリティ)を支える接続技術およびセンサ技術について解説した、新たなeBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/te-connectivity-microchip-technology-zonal-architecture-delivering-new-standards-of-connectivity-mg)を発表いたします。最新のeBook『9 Experts Discuss the Role of Connectivity in e-Mobility(https://resources.mouser.com/explore-all/amphenol-9-experts-discuss-the-role-of-connectivity-in-emobility-mg)』では、Amphenolおよび輸送業界の専門家が、最新の電気自動車(EV(https://resources.mouser.com/ev-hev))やハイブリッド電気自動車(HEV(https://resources.mouser.com/ev-hev))、さらに電動垂直離着陸機(eVTOL)特有のニーズに対応するために必要な技術や、戦略についての洞察を紹介しています。

eBookでは、さまざまな種類の電気システムやバッテリ蓄電の課題と利点を掘り下げています。また、機能的および環境的な安全性に関する議論に加え、V2X(Vehicle-to-Everything)技術についても取り上げています。V2Xは車両が周囲のさまざまな物と相互に通信するためのフレームワークであり、他の車両(V2V)、インフラ(V2I)、歩行者(V2P)、ネットワーク(V2N)との連携を可能にします。この包括的な通信フレームワークにより、リアルタイムの情報交換が促進され、安全性、効率性、利便性の向上が期待されます。



Amphenol Aerospace(https://www.mouser.com/manufacturer/amphenolaerospace/)の高電圧HV38999(https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-aerospace-38999-connectors/)シリーズの円形コネクタは、次世代航空機の電力要件に対応するよう設計されています。挿入部の最適化により、高高度でも高電圧・大電流を安全に伝送でき、部分的な放電を抑えることでコネクタの寿命を延ばします。また、ラストメイト/ファーストブレークコネクタを採用し、38999シリーズの標準アクセサリに対応しています。



SurLok Plus(TM) (https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-surlok-plus-connectors/)はAmphenol Industrial(https://www.mouser.com/manufacturer/amphenolindustrial/)が開発した高性能な圧縮ラグソリューションで、商用EV、エネルギー(https://resources.mouser.com/energy)貯蔵、産業機器などの高電圧電力用途向けに設計されています。現場での簡単な取り付け、優れた安全機能、堅牢な性能を提供し、IP67等級のSurLok Plusシリーズは、特殊なトルクツールを必要とせず、信頼性の高い電力分配を実現します。

Amphenol IndustrialのePower-Lite(https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-epower-lite/)プラスチック電源コネクタは、商用ハイブリッド電気自動車(HEV)および重機市場向けに設計されています。2極、3極、4極のコネクタには、特許取得済みのRADSOK(R) 技術が採用されており、高電流対応、低温上昇(T-rise)、低電圧降下、低抵抗を実現します。

Amphenol RF(https://www.mouser.com/manufacturer/amphenolrf/)のFAKRA to AMC(https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenolrf-fakra-2-amc-cables/)ケーブルアセンブリは、自動車業界標準のFAKRAコネクタとマイクロミニチュアAMCコネクタを超柔軟な1.13mm または 1.37mm 同軸ケーブルで接続した製品です。この組み合わせにより、容易な接続・取り外しが可能となり、自動車(https://resources.mouser.com/automotive)や IoT(https://resources.mouser.com/iot)用途におけるコンパクトなインフラに最適です。

Amphenol PiherのHCSP-1BSオープンループ電流センサは、ホール効果およびTMR技術を採用しており、自動車・輸送業界向けのバッテリ・システムにおける性能管理や安全監視に適しています。



最新eBook「9 Experts Discuss the Role of Connectivity in e-Mobility」は、以下をご覧ください。https://resources.mouser.com/explore-all/amphenol-9-experts-discuss-the-role-of-connectivity-in-emobility-mg/



マウザーによるすべてのeBookは以下をご確認ください。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/

