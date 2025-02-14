¥Þ¥¦¥¶ー¡¢Amphenol¤È¶¦Æ±¤Ç¿·¤¿¤ËeBook¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¡e¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¹Ò¶õµ¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÌò³ä¤òÆÃ½¸

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Amphenol Industrial¤ÎePower-Lite(https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-epower-lite/)¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÅÅ¸»¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤ª¤è¤Ó½Åµ¡»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¶Ë¡¢3¶Ë¡¢4¶Ë¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤Ë¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎRADSOK(R) µ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÅÎ®ÂÐ±þ¡¢Äã²¹¾å¾º¡ÊT-rise¡Ë¡¢ÄãÅÅ°µ¹ß²¼¡¢ÄãÄñ¹³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Amphenol RF(https://www.mouser.com/manufacturer/amphenolrf/)¤ÎFAKRA to AMC(https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenolrf-fakra-2-amc-cables/)¥±ー¥Ö¥ë¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦É¸½à¤ÎFAKRA¥³¥Í¥¯¥¿¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢AMC¥³¥Í¥¯¥¿¤òÄ¶½ÀÆð¤Ê1.13mm ¤Þ¤¿¤Ï 1.37mm Æ±¼´¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÆ°×¤ÊÀÜÂ³¡¦¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö(https://resources.mouser.com/automotive)¤ä IoT(https://resources.mouser.com/iot)ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
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https://prtimes.jp/a/?f=d136133-114-c433e622753c418eadcfeba66a185c2f.pdf