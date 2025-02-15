º£ÅÄ¹Ì»Ê¡õEXIT¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢INI¤¬100Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¡ª¡ØTHE MISSION -TOKYO GAME STADIUM-¡Ù¡ô1¡¡¡¡2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡18:00～ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª
º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØTHE MISSION -TOKYO GAME STADIUM-¡Ù¤¬2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
INI¤¬100Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¡ª
¡ØTHE MISSION¡Ù¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë6¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿1¿Í¤Ë¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥²ー¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥êー¥à¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Îº£ÅÄ¡¢¥²ー¥à¥Þ¥¹¥¿ー¤ÎEXIT¡Ê¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¡¢·ó¶áÂç¼ù¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦INI¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¬¥²ー¥à¤ËÇòÇ®¡õÇú¾Ð¡ª
1st Game¤Ï¡ÖFALLING BALL¡×¤Ç¤¹¡£Å·°æ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ìÄê»þ´Ö¤ª¤¤ËÂçÎÌ¤Î¥Üー¥ë¤¬Íî²¼¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥«¥´¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ð¥ó¥Ñー¥Üー¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢Áê¼ê¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥¸¥ã¥Þ¤·¤Ê¤¬¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥Üー¥ë¤ò¥«¥´¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Üー¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
º´ÌîÍºÂçVS¹âÄÍÂçÌ´¤Ï¥²ー¥àÁ°¤Î¥Èー¥¯¤ÇÁá¤¯¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á!?¡¡ÍÎÉþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Êº´Ìî¤Ë¡Öº¤¤Ã¤¿¤é¼Ú¤ê¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¹âÄÍ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢µöËËÞVSÈøºê¾¢³¤¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬»öÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡ÖËËÞ¤Ê¤é¾¡¤Æ¤½¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£µåµ»¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦ËËÞ¤Ï¡Ö¥¤¥áー¥¸¤ò¾å½ñ¤¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²ー¥àÃæ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÇú¾Ð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë!?
ºÇÇ¯¾¯¤Î¾¾ÅÄ¿×¤È¥êー¥Àー¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤ÎÂÐ·è¡£¼«¿È¤ò¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬¼ê²Ã¸º¤»¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤´é¤òµã¤´é¤Ç¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀú¤ê¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡©
Æ£ËÒµþ²ð¤È¸åÆ£°ÒÂº¤¬¥Ð¥È¥ë¡£¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ£ËÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÓºê¤«¤é¥êー¥¯¤¬¡£¡ÖÎéµ·¤È¤«°ìÈÖ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥Ð¥È¥ë¸å¡¢¤¢¤ë°ìÊý¤¬º£ÅÄ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë!?¡¡¤½¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÏÂç¾Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÄÅç¾¸ã¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎÀ¾Þ«¿Í¤ÎÂÐ·è¤Ë¡£ÈþÍÆ¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÅÄÅç¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÀ¾¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ø¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÃæ¤Ï¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçµÕÅ¾¡ª
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÃÓºêÍý¿Í¤È¡¢°ì»þ´ü¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤ÎÂÐ·è¤Ë¡£¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤Ï¡ÖINI¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤ó¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¥á¥ó¥Ðー1¿Í¸º¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀú¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤«¤é2¿Í¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ª¡ØTHE MISSION -TOKYO GAME STADIUM-¡Ù¤ÏÁ´6²ó¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û¡¡THE MISSION -TOKYO GAME STADIUM-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡¡BS¤è¤·¤â¤È (BS265ch)¡¡ÊüÁ÷Æü»þ: 2·î15Æü(ÅÚ)¡¡18:00-19:30
½Ð±é¼Ô:º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢EXIT¡¢INI
»ëÄ°ÊüÁ÷¡§¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Ûhttps://video.bsy.co.jp/ ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000021812