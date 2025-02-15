»³¸ýÉ´·ÃºîÉÊ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡Ù¡Ê¿·À©ºîÈÇ¡Ë¤Îº£²Æ³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
2025Ç¯7·î¡¢»³¸ýÉ´·ÃºîÉÊ¤ò¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¡ÖÀ¾ËÜÃÒ¼Â¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡Ùwith»°±ºÍ´ÂÀÏ¯-»³¸ýÉ´·ÃÌ¾¶Ê½¸2025-¡×¤ÎÂÔË¾¤Î¿·À©ºîÈÇ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¦À¾ËÜÃÒ¼Â¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜµÚ¤Ó¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌöÃæ¤Î»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£À¾ËÜ¤È¶¦¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Êー¥È¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ÊÅìµþ¸ø±é¡Ë¤ÈµþÅÔ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¼¼Æâ¹çÁÕÃÄÆÃÊÌ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÌ¾¸Å²°¸ø±é¡Ë¤Î²ÚÎï¤ÇË½á¤Ê¶Á¤¤È¶¦¤Ë¡¢»³¸ýÉ´·ÃºîÉÊ¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡¦»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿½é¤Î»³¸ýÉ´·ÃºîÉÊ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡Ù¡£¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¿·À©ºîÈÇ¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·ÊÔ¶Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡ØÀÄ¤¤²Ì¼Â¡Ù¡ØÁö¤ìÉ÷¤È¶¦¤Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò½éÁª¶Ê¡¢¡Ø²£¿Ü²ì¥¹¥Èー¥êー¡Ù¡Ø¥¤¥ß¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯ Part2¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¸þ¤¦Â¦¡ÙÅù¤È¶¦¤Ë»þÂå¤òÊª¸ì¤ë»³¸ýÉ´·Ã¤Î³Ú¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉñÂæ¤È´ÑµÒÀÊ¤ò¸òºø¤¹¤ë¸÷¤Ë¤è¤ë¿·±é½Ð¤¬Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¯¡£¤½¤·¤ÆÌ¾¶Ê¤¬¼¡¡¹¤È±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¿¼±ó¤ÊÉñÂæ¤Ï¡¢¡È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤ÎÂç³¤¸¶¤ËÊÑÍÆ¤·¡¢Ä°½°¤ò±ó¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤ëÎ¹Ï©¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£±éÁÕ²ñ¾ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú±éÁÕ²ñ¤ÎÅÂÆ²¡¦ÅìµþÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë¡õ°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡£¿¿²Æ¤ÎÌë¡¢À¾ËÜÃÒ¼Â¡ß»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ËÜÆü¡Ê£²·î15Æü¡Ë¤è¤ê°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¶Á¤¤¢¤¦µ²± ¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡£
²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤È½Ð°©¤¨¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢À©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£¡×
À¾ËÜÃÒ¼Â
¡Öº£Ç¯¤âÀ¾ËÜÃÒ¼Â¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÎÉ¼Á¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤òÀÝ¼è¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¡×
»°±ºÍ´ÂÀÏ¯
RENAISSANCE CLASSICS¡¦À¾ËÜÃÒ¼Â¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×with»°±ºÍ´ÂÀÏ¯ -»³¸ýÉ´·ÃÌ¾¶Ê½¸2025-
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢¡¸å±ç¡§¥¨¥Õ¥¨¥àÅìµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à°¦ÃÎ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¢¡¶¨ÎÏ¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ìー¥¸¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¢¡´ë²èÀ©ºî¡§RENAISSANCE CLASSICS¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹TEN
¢¡³«ºÅ»þ´ü¡õ³«ºÅ²ñ¾ì
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ³«±é¡Ê18»þ³«¾ì¡Ë¡¡ÅìµþÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Ûー¥ë
2024Ç¯£··î27Æü¡ÊÆü¡Ë14»þÊ¬³«±é¡Ê13»þ³«¾ì¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë
¢¡²»³Ú´ÆÆÄ¡õ»Ø´ø¡§À¾ËÜÃÒ¼Â
¢¡¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¡§»°±ºÍ´ÂÀÏ¯
¢¡´É¸¹³Ú¡§
¥¤¥ë¥ß¥Êー¥È¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ÊÅìµþ¡Ë
µþÅÔ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¼¼Æâ¹çÁÕÃÄÆÃÊÌ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÆÃÀ½¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥é¥Á¥Ê¡§10,000±ß¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥Ú¥¢19,000±ß
S¡§8,000±ß¡¦S¥Ú¥¢15,000±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¡¸ø±é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
https://classics-festival.com/rc/performance/nostalgie-symphonic-concert-2025/
¢¡¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
¥íー¥Á¥±¡§https://l-tike.com/nishimoto-miura/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/renaissance-nishimoto-momoe/
¥¤ー¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/nishimoto-miura/
¢¨Ì¾¸Å²°¸ø±é
·ÝÊ¸¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù°ìÃúÌÜ13-2°¦ÃÎ·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÃÏ²¼£²³¬¡ÊTEL 052-972-0430)
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åìµþ¡§ DISK GARAGE ¡¡https://info.diskgarage.com
Ì¾¸Å²°¡§¥µ¥ó¥Çー¥Õ¥©ー¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó 052-320-9100 <12:00～18:00>
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹