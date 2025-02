自治体複業アワード2025の開催決定、エントリー受付を開始！官民共創の普及と発展を目指し、複業人材・自治体職員の”挑戦”にスポットライトを

株式会社Another works

複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「当社」)は、自治体複業アワード2025のエントリー受付を開始いたしました。自治体複業アワードは、官民共創の普及と発展のためにAnother worksが今年から新たに開催するものです。インパクト・新規性・共創性・持続可能性の観点から、自治体複業を通して地域課題の解決に挑戦したプロジェクトを表彰いたします。

特設サイト :https://forseries.aw-anotherworks.com/public-award2025

■自治体複業アワード開催の背景:官民連携が地域の未来を変える

少子高齢化や労働力人口の減少、住民ニーズの多様化により、行政職員は専門性をもってさまざまな課題への対応が求められています。一方で行政組織は職員の部署異動が多いことや、民間に委託する事業も多いことから、専門的なスキルや知見が溜まりにくい傾向があります。





そこで当社では、2020年10月より自治体と専門的なスキルを持つ複業人材とのマッチングを支援しています。累計200を超える自治体にご活用いただき「効果的なSNSの活用方法がわからない」「ふるさと納税の寄附金額を増やすためにマーケティングを強化したい」といったさまざまな行政課題と、専門的なスキルを持つ複業人材をマッチングしてまいりました。累計のプロジェクト数は568件(2024年12月16日時点)を超え、官民連携の新たな共創モデルとなっています。





当社は「挑戦するすべての人の機会を最大化する」というビジョンのもと、複業マッチングプラットフォームを展開しています。今後も「地元や縁のある地域に貢献したい」「複業人材の力を借りてより良い行政サービスを届けたい」といった複業人材や自治体職員の”挑戦”を応援し続ける存在でありたいと考え「自治体複業アワード」を開催することとなりました。





■自治体複業アワード2025 エントリー概要

自治体複業アワードは、官民共創の普及と発展のためにAnother worksが今年から新たに開催するものです。インパクト・新規性・共創性・持続可能性の観点から、自治体複業を通して地域課題の解決に挑戦したプロジェクトを表彰いたします。

■審査員

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/435_1_16a948a27bfdb325484f6026f8caca2e.jpg ]

奈良県三宅町長

森田 浩司 氏

1984年奈良県磯城郡三宅町生まれ。2015年に「全国で2番目に小さい町」の奈良県三宅町の議会議員に当選。2016年から町長として「日本一夢が叶う住民参加型の町」へ改革を進める。ビジョンを象徴する交流まちづくりセンター「MiiMo(みぃも)」が2021年12月にグランドオープン。「対話・挑戦・失敗」のバリューサイクルを大切に、ウェルビーイングの高い「自分らしくハッピーにスモール(住もうる)タウン」の実現を目指す。

株式会社官民連携事業研究所

代表取締役 鷲見 英利 氏

2002年からハイアールジャパンホールディングス(株)にて社長補佐として活躍。青島海爾の日本市場開拓、ブランディング構築に従事。同社退職後、2006年に外国人専門の不動産・

外資系企業の社宅管理会社ジャパンハウジング(株)を設立など、海外企業の日本参入で得た知見や人脈を活かし、複数事業を立ち上げながら多くの企業の設立や役員として参画をする。四條畷市特別参与や京都府スマートシティアクセラレーター、内閣府企業版ふるさと納税マッチングアドバイザー、こども家庭庁委員など公職も兼任。実業家としては22年目、政策立案参謀としては15年目となる。

株式会社Another works

代表取締役 大林尚朝

大分県出身。早稲田大学卒業。パソナグループに新卒入社。株式会社ビズリーチ(現.ビジョナル株式会社)での事業立ち上げ経験を経て、2019年に株式会社Another worksを創業。業界初、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、成功報酬無料の総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営。2,000社・47都道府県200自治体・9万名が利用。iU客員准教授。

■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/