FastAccounting Partner Awards2025において「カスタマーエンゲージメントアワード」を受賞
株式会社NTTデータ・スマートソーシング（本社：東京都江東区、代表取締役社長：和田泰之、以下 「NTTデータ・スマートソーシング」）は、ファーストアカウンティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森啓太郎、以下：ファーストアカウンティング）が授与するFastAccounting Partner Awards（注1） 2025において「カスタマーエンゲージメントアワード」を受賞いたしました。
NTTデータ・スマートソーシングは、IT×BPO×AI/RPAを高度に融合したサービスを提供し、事業プロセスの最適化と事業価値の最大化に貢献すべく、経理業務領域の改革支援を目的に、2019年よりファーストアカウンティングのパートナーとして、Robota/Remotaの導入支援を行っております。
この度、ファーストアカウンティングが授与するFastAccounting Partner Awards 2025において、より多くの案件創出のために技術エンジニアを増員し、顧客満足度の高いインプリメンテーションと提案、多岐にわたる照合サービス案件への柔軟な対応、マーケティング活動によるリード創出を評価され「カスタマーエンゲージメントアワード」を受賞いたしました。NTTデータ・スマートソーシングはFastAccounting Partner Awardsを過去1回受賞しており、2024年の「コントリビューションパートナーアワード」以来2回目の受賞となります。
今回ご評価いただいたインプリメンテーション、営業・マーケティング活動に加え、今後もファーストアカウンティングと連携し、共に手掛ける照合サービスの提案・導入によりお客様の経理業務の改革に貢献してまいります。
関連するプレスリリースへのリンクはこちら
https://www.nttdata-smart.co.jp/information/2025/000175.html（NTTデータ・スマートソーシングWEBサイト）
関連するサービスへのリンクはこちら
Robota：https://concur.nttdata-smart.co.jp/service/robota（NTTデータ・スマートソーシングWEBサイト）
Remota：https://concur.nttdata-smart.co.jp/service/remota（NTTデータ・スマートソーシングWEBサイト）
（注1）FastAccounting Partner Awardsは、ファーストアカウンティングが提供する経理特化型AIソリューションを通じて、多くのエンタープライズ企業の経理DXにおいて特に顕著な貢献をいただいたパートナー企業に授与されます。
【本件に関するお問い合わせ先】
■報道関係のお問い合わせ先
株式会社NTTデータ・スマートソーシング
経営企画本部企画部事業企画担当
メールフォーム：https://www.nttdata-smart.co.jp/contact/
■製品・サービスに関するお問い合わせ先
株式会社NTTデータ・スマートソーシング
デジタルストラテジー事業本部
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ソリューション営業部
斧
メールフォーム：https://concur.nttdata-smart.co.jp/contact