一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】#RoadToBrazil｜監督決定

一般社団法人 日本ソサイチ連盟

日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。

この度ソサイチ日本代表は、The Football 7 Federation(通称 FIF7)が主催するソサイチ世界大会(2025年8月開催)FOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025(ブラジル・クリチバ)へ参戦いたします。

参戦に伴い、チームを率いる監督が決定いたしましたのでお知らせいたします。

その他スタッフは追って発表いたします。

監督(Head Coach)

コスタ ケラー(Keller Costa)

1985/02/04

選手歴)

UNIVERSITARIO|Peru

CANTOLAO|Peru

SPORTING CRISTAL|Peru

NATIONAL HIGH SCHOOL|America

Minas Gerais FUT7|Brazil

KISARAGI|Japan

SHIMOTSUKE SELECTION|Japan

指導歴・ライセンス)

日本サッカー協会公認C級コーチライセンス

VALENCIA Coaching License|Spain

Shalom Soccer School Coach|Japan

茨城ゴルデンイーグルサッカースクールコーチング

Shalom SC 監督(FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE 関東1部)

ソサイチ日本代表 監督

2023アジア大会(フィリピン)|2023世界大会(メキシコ)|2024アジア大会(マレーシア)

Keller Costa 監督 コメント

みなさんこんにちは。ソサイチ日本代表監督のKeller Costaです。

まず、2024年のアジア大会へのご支援、ご協力、声援をいただいた皆さん、本当にありがとうございました。

チームは2023年に引き続き、アジア大会を連覇することができました。何より選手のみんなに本当に感謝しています。

そして2025年となりました。前回の世界大会は2023年のメキシコ大会です。

現在世界大会は2年に1度行われています。2025年大会の噂はいくつか聞こえてきましたが、FIF7でも正式に発表され、日本ソサイチ連盟も正式に参戦を発表し、また声を掛けてくださいました。

何といっても今大会は私の故郷、ブラジルです。

何年もブラジルには帰っていないのでとても感慨深いです。日本代表チームの監督としてブラジルに戻れること、大変嬉しく光栄に思います。

日本チームが世界で飛躍するために、これまで以上に必死に取り組みます。

スケジュールも発表されました。

全国各地へ赴き、現地で多くの選手をしっかりと自分の目で見て、より良いチームを創っていきたいと思っています。

全部の地域に行けないことは申し訳ございませんが、ご理解いただけると幸いです。

世界組織との調整はすごく大変です。馬場さんをはじめとした日本ソサイチ連盟のスタッフ皆様にも感謝しています。

2024年のマレーシア大会前に「『選手へ求められる』7つの要素」として、選手に求めたいことを発表しました。

これらは継続して、代表チームに落とし込んでいけたらと思います。

より多くの素晴らしい選手の皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

いこう!日本!!

Faz tempo que não nos vemos. Eu sou Keller Costa, o tecnico nacional da Socaichi.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram para os Jogos Asiaticos e o Campeonato Mundial de 2023.

A alegria nas Filipinas e a frustração no Mexico voltam a minha memoria como se fosse ontem.

Fui chamado novamente como tecnico da equipe nacional japonesa para o Socaichi.

Trabalharei duro para ajudar a equipe japonesa a dar um salto no mundo.

Espero aprofundar meu trabalho com o tecnico Tokunaga, com quem trabalhei em 2023.

Tambem queriamos incluir a seleção de jogadores e as taticas da equipe de uma perspectiva diferente.

Pedi ao Sr. Hanaoka, que tambem foi membro ativo da equipe nacional japonesa no SOCIETI, para me ajudar com isso.

A coordenação com a organização mundial tem sido muito dificil, e sinto muito por não poder fazer um anúncio concreto ainda.

No entanto, não podemos simplesmente esperar e ver como as coisas vão progredir, portanto, antes de mais nada, queremos fazer uma visita completa a cada região do Japão.

Aguarde um pouco ate que possamos fazer um anúncio mais detalhado.

Estamos ansiosos para conhecer mais jogadores.

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/blog/news/29594/)をご参照ください。

ソサイチとは?:http://j-society.com/society

一般社団法人 日本ソサイチ連盟:http://j-society.com/

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE:https://football7society.jp/