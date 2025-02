LA発のR&B/Popデュオ、エモーショナル・オレンジズが来たるデビューアルバムのリリースに先駆けてジェシー・レイエズ、ベッキー・G参加のシングル「CANDY GUM」を発表

The Orchard Japan

“エモーショナル・オレンジズが奏でるのは、真の多幸感。レトロなグルーヴのエクスタシーに包まれたラブソングは、滑らかで、冷たく/温かい男女のハーモニーと、爽やかでポップなR&Bプロダクションに彩られている” by THE NEW YORKER

“暖かなファンクのエネルギーが満載のポップアンセム” by THE FADER

”彼らの音楽はシャーデーとジャネット・ジャクソンの愛の結晶から生まれたかのよう。親密かつ遊び心のある歌詞を鏤めたソウルフルなR&B” by NME

米ロサンゼルスを拠点とするR&B/Popデュオ、エモーショナル・オレンジズ(Emotional Oranges)が、グラミー賞ノミネート・シンガーソングライターのジェシー・レイエズ(Jessie Reyez)と、マルチプラチナムヒットをもつラテンポップスターのベッキー・G(Becky G)をフィーチャーしたニューシングル「CANDY GUM」をリリース。最も旬のアーティストたちとコラボすることで知られるデュオが、彼らのシグネチャーサウンドとも言える弾けるエネルギーと伝染力のあるグルーヴ感溢れるトラックを届けてくれた。

「前作のEP『STILL EMO』から1年余り、アルバムからのファーストシングルは何か特別なものにしたいと考えました」とエモーショナル・オレンジズはコメント。

「3人のイカした女性たちが一緒に歌うのほどクールなものはないのだから。2000年代前半頃に私たちがよく聴いていたドープなラッパー集団のトラックを彷彿とさせます。ジェシーのことは、何年も前に彼女が“Figures”をリリースして以来のファン。真のLAレジェンドであるベッキーとは、再び仕事ができて光栄です。ソウルフルでファンキーなベースラインと、ハードなドラムが打ち付ける我々の世界に彼女たちを招き入れて、最高のトラックに仕上がりました」

ニューシングル「CANDY GUM」のソングライティングには、メンバーのアザド・ナフィシーとヴァレンティーナ・ポーター、ジェシー・レイエズ、ヨナタン“xSDTRK”アヤル、マリー・ゴメス(ベッキー・G)が参加し、アザド・ナフィシーとヨナタン“xSDTRK”アヤルがプロデュースを担当。ファーストEP『The Juice Vol. I』のリリースから約6年、この曲がエモーショナル・オレンジズの新たなチャプターの幕開けを告げ、来たるデビューアルバムへの期待を募らせる。

エモーショナル・オレンジズにとって2024年は、目まぐるしい一年だった。イギリスとヨーロッパでソールドアウトのツアーを開催し、2曲のサマーアンセム「Peak」と「HOT OUTSIDE (feat. Anycia)」をリリース。ノンソ・アマディ(Nonso Amadi)とはコラボEP『Blended』を発表した。プロジェクトは各方面から賞賛され、最もエキサイティングで革新的なアーティストの一組としての地位を確かなものに。彼らの一挙一動が限界を押し広げ、現代のサウンドスケープの最前線とは何であるかを再定義し続けている。

■エモーショナル・オレンジズ(Emotional Oranges)とは:

アメリカはロサンゼルスを拠点とする男女2人組。アザド・ナフィシー(Azad Naficy)とヴァリ・ポーター(Vali Porter)から成り、オルタナティブR&B、ソウル、ファンクをフィジカルに表現する。その大胆な先駆的サウンド手法は、Complex、Fader、Paper、VIBE、Highsnobiety、Hypebeast、BBC1、Triple J、MTVなど、多数のメディアから賞賛されている。

2019年に颯爽とシーンに登場。デビューシングル「Motion」と「Personal」で瞬く間にカルト的人気を獲得し、彼らの3部作EP『The Juice Vol. I』、『The Juice Vol. II』、『The Juice Vol. III』は、全世界で4億回を超えるストリーミング数を記録している。

2021年6月、ヴィンス・ステイプルズ、チャンネル・トレス、キアナ・レデ、ベッキー・Gらをゲストに迎えたコラボレーション・ミックステープ『The Juicebox』でジャンルの壁を打ち破り、更にサウンドを押し広げた。同年秋からはロラパルーザ、コーチェラなどのフェスに出演し、北米24都市ツアー、欧州12公演などを行い、オーストラリアとニュージーランドでは4度のヘッドライナー公演を実施。2023年の“Pulp Fiction Tour”は大成功を収め、ハリウッド・パラディアム、ブルックリン・スティール、シカゴのハウス・オブ・ブルースといった会場を完売。その後、ズー(ZHU)、ノンソ・アマディらを迎えたEP『STILL EMO』をリリースした。

2024年には、ノンソ・アマディとのジョイントEP『Blended』を発表し、大盛況の“STILL EMO Tour”をヨーロッパとイギリスで開催。アムステルダムのMelkweg Max、ロンドンのHERE at Outernetなどをソールドアウトとし、アメリカ帰国後には、2つの傑作サマーシングル「Peak」と「HOT OUTSIDE feat. Anycia」を発表。先頃行ったオーストラリア&アジアツアーでは、ソウルのYES24 Live Hallを24時間で完売させた。

デビュー以来、6作のEPプロジェクトをリリースし、幾度もの世界ツアーをソールドアウトさせ、6億7,500万超えの累計ストリーミングを誇るエモーショナル・オレンジズ。これまでほとんど素性が明かされてなかった彼らが、いよいよ来たるデビューアルバムでその全貌を表してくれるのか!?

■リリース情報

Emotional Oranges(エモーショナル・オレンジズ)

シングル「Candy Gum」配信中

配信リンク:https://orcd.co/CANDYGUM

レーベル:Avant Garden

■Follow Emotional Oranges

YouTube: https://www.youtube.com/@emotionaloranges

Instagram: https://www.instagram.com/emotionaloranges/

Facebook: https://www.facebook.com/emotionaloranges/

X: https://x.com/emotionalorange

TikTok: https://www.tiktok.com/@emotionaloranges

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。