TISとgC Labs、包括的web3コンサルティングサービス「NUE3」を提供開始

TIS株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役:岡本 安史、以下「TIS」)と株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役:川本 寛之、以下「gumi」)の連結子会社としてブロックチェーン事業を展開する株式会社gC Labs(本社:東京都新宿区、代表取締役:寺村 康、以下「gC Labs」)は共同で、トークンを用いた施策の立案や運用、エコシステムやサービスの設計をはじめとしたweb3事業の立ち上げから運用までをワンストップで支援するコンサルティングサービス「NUE3(ヌエスリー)」の提供を2025年2月14日より開始することを発表します。

「NUE3」の提供にあたっては、TISがweb3事業に必要なシステム基盤開発、スマートコントラクトの開発、セキュリティ診断などの開発支援全般を担い、gC Labsが市場分析やビジネス構築支援のアドバイザリー、トークンエコノミクスの設計支援、コミュニティマネジメントのアドバイザリーなどのコンサルティングを提供します。

背景・目的

「NUE3」提供イメージ

昨今、国内外や業種を問わず、ブロックチェーン技術の発達や暗号資産市場の成長などを背景に、web3に関わる事業を立ち上げる企業が増えてきています。しかしながら、求められる知識や技術が既存の事業領域とは大きく異なることなどを理由に、やむなくプロジェクトの中止や撤退を余儀なくされるケースも見受けられます。

こうした課題を解決するために、TISとgumiグループは、web3事業の企画・開発・運用を総合的に支援する「NUE3」の提供を開始します。本サービスでは、TISとgumiグループが持つ以下の知見を活用し、web3事業の立ち上げを支援します。

【TIS】

- システム基盤開発- スマートコントラクトの開発- web3事業に不可欠な技術サポート全般

【gumiグループ】

- 独自トークンの設計- 国内外での取引所上場の経験- ブロックチェーンゲームなどのコンテンツ開発・運営のノウハウ

両社の専門性を活かし、企画段階から事業立ち上げ、システム開発、セキュリティ診断、リリースまでを一貫して支援します。なお、「NUE3」は、サービススローガンである「Navigate and Urge the Enterprise to web3」の頭文字を取った名称であり、クライアントのweb3領域での事業化までをしっかり導く強い決意を表明したものです。

提供サービス

「NUE3」は、web3に関わる事業を立ち上げる企業を対象に、web3分野における両社のこれまでの実績に基づく市場調査や戦略立案、パートナーシップ構築のためのネットワーキング支援のほか、トークンを用いた施策に必要なエコシステムやサービスの設計から運営支援までをワンストップで提供します。

また、これらの過程で必要となるシステム基盤開発やスマートコントラクト開発のほか、各種開発に欠かせないセキュリティ診断やシステム監査まで、幅広く対応します。

主な特長は以下の通りです。

- 対象企業の多様性

web3関連企業に限らず、web3の導入を検討する企業(大手企業・外資系企業・中堅中小企業など)も対象とし、幅広いニーズに対応

- 実績と企業ネットワーク

国内外でのトークン発行や運用の実績をもとに、幅広い企業ネットワークを活用した事業支援を実現

- 上場企業ならではの信頼性

上場企業としての信頼性、安定性、技術力を基盤としたコンサルティングを提供

- 運用支援までの対応

単なるアドバイスにとどまらず、必要なプロダクトの開発から実装、運用までをワンストップでサポート

<提供価格>

下記「◆サービスに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

今後について

TISとgumi、gC Labsは、引き続きweb3領域の発展に寄与し、国内外における企業競争力の強化を目指します。

TIS株式会社について(https://www.tis.co.jp/)

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

株式会社gumiについて(https://gu3.co.jp/)

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業では、『当社ゲームエンジン×IP』を軸とした収益性の高いタイトル開発を推進するとともに、開発受託にも注力しております。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、暗号資産を基盤にしたプラットフォーム構築、有力ブロックチェーンのノード運営、グローバルにおけるファンド投資等を行っております。

会社名 :株式会社gumi

所在地 :〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル5号館

代表者 :川本 寛之

設立 :2007年6月13日

資本金 :13,119百万円(2024年4月末時点)

事業内容:モバイルオンラインゲーム事業、ブロックチェーン等事業

株式会社gC Labsについて

gC Labsは、「新技術を用いた社会実験を推進し、世界に誇れる新産業を創造する」をMissionに掲げ、gumiの100%子会社として各種ブロックチェーン事業を展開しています。

会社名:株式会社gC Labs

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル5号館

代表者:寺村 康

設立:2023年3月15日

資本金:10百万円(2024年4月末時点)

事業内容:OSHI3事業、アセットマネジメント事業、ノード運営事業

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

◆サービスに関するお問い合わせ先

TIS株式会社 ソーシャルイノベーション事業部 Web3ビジネス企画部

E-mail:bc_prom@ml.tis.co.jp

株式会社gumi

https://gu3.co.jp/contact/metaverse/