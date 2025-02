ゴジラコラボ第2弾！初の描き起こしコラボTシャツの発売決定！ゴジラ怪獣に扮したコアラのマーチくんがデザインTシャツとして登場「＜ゴジラコラボTシャツ＞付きコアラのマーチセット」

株式会社ロッテ

株式会社ロッテは2月17日(月)正午に、ロッテオンラインショップ限定で「<ゴジラコラボTシャツ>付きコアラのマーチセット」の販売を開始いたします。ゴジラ70周年を記念した、ゴジラとコアラのマーチのコラボ第2弾として、第1弾で誕生したコアラのマーチくんとゴジラ怪獣のオリジナル描き起こしミニキャラが、今度はデザインTシャツとして登場します。ロッテオンラインショップにて数量限定での販売となります。この機会にぜひお買い求めください。

「<ゴジラコラボTシャツ>付きコアラのマーチセット」商品概要

<商品特長>- 1954年公開の映画1作目『ゴジラ』をはじめとして、各年代からピックアックした作品モチーフのコアラのマーチくんをプリントした特別デザインは全5種類。※販売単位は1枚で、デザインは5種類の中から選択いただきます。- ロッテオンラインショップ限定、数量限定ロッテオンラインショップ:https://lotte-shop.jp/shop/e/eLtshirtgodzilla/[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2410_1_1d4eb70e3f85007a6e749bde134c3f19.jpg ]

(C)L/KMP「<ゴジラコラボTシャツ>付きコアラのマーチセット」おすすめポイントTM & (C) TOHO CO., LTD. (C)L/KMP

