【AI博覧会 Spring 2025】 第1弾スピーカーを発表！Notion Labs Japan 西氏、AI inside 渡久地氏が登壇！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）はは、2025年3月27日（木）～ 3月28日（金）に「AI博覧会 Spring 2025(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/?utm_source=media&utm_medium=media&utm_campaign=speaker_prtimes&utm_id=releasenews)」を開催します。本日カンファレンスの第1弾スピーカーを公開しました。ビジネスを変革させるカギとなる最先端のAIトレンド情報を収集できる絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。
無料参加登録 :
https://event.aismiley.co.jp/event/12559/module/booth/318504?utm_source=press&utm_medium=media&utm_campaign=speaker_prtimes&utm_id=releasenews
所要時間は約30秒です。
AIエージェント時代の業務改革とNotion
日時：2025年3月27日（水）11:10～11:40
AIエージェントによる業務改革の展望を解説し、Notion AI導入が変える働き方と効果を最新の導入事例より紹介します。
西 勝清 氏
Notion Labs Japan合同会社
ゼネラルマネジャー
大学卒業後、シスコシステムズへ入社。セールス部門で多数の大手企業のグローバル展開プロジェクトに貢献、社長室戦略チームで事業企画や戦略策定を経験。2012年 LinkedIn Japanに立ち上げメンバーとして入社。人事向け法人営業部門を統括。2019年 WeWork Japanに入社。営業シニアディレクターとして事業拡大を牽引。2020年9月よりNotion日本1号社員として、ビジネスオペレーション全般を担当。
業界特化型AIエージェントで創る次世代の業務改革
日時：2025年3月28日（水）13:30～14:10
業界特化型AIエージェントが促進する業務改革の進化と新しい業務フローの可能性
渡久地 択 氏
AI inside 株式会社
代表取締役社長 CEO
AI inside 株式会社代表取締役社長CEO。2004年より人工知能の研究開発をはじめる。以来10年以上にわたって継続的な人工知能の研究開発とビジネス化・資金力強化を行い、2015年同社を創業。代表取締役社長CEOとして経営・技術戦略を指揮し、事業成長を牽引している。
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AI博覧会 Spring 2025
「AI博覧会 Spring 2025」は、AI・人工知能に焦点を当てた展示会であり、最新の技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。
来場者は最新のAI技術やサービスを直接体験することができる他、AI技術の導入に関する疑問や課題を解決するための情報交換の場としても機能します。
名称：AI博覧会 Spring 2025
会期：2025年3月27日（木）～3月28日（金）10:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 4F・5F展示室
住所：〒105-7501 東京都港区海岸1丁目7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
主催：株式会社アイスマイリー
後援：一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）
想定来場者人数：約6,000名
出展社：100社 約200製品以上
カンファレンス数：約40講演以上
出展対象品目：
生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、AIエージェント、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証等
公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/?utm_source=media&utm_medium=media&utm_campaign=speaker_prtimes&utm_id=releasenews)
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