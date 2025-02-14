「姫路グローバル高校生サミット＆ポーランドフェア」を開催します
姫路市
グローバルをテーマに意見を交わし、ともに学ぶ国際交流イベントです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/242_1_5d3f8adefb29366f1bde01024e2d0214.jpg ]
高校生スピーチコンテスト及び高校生ポスターセッションについては、2月12日まで以下の申込フォームから出場者を募集しています。
高校生スピーチコンテスト :
https://himeji-global.org/event/highschool-summit2024/speech_contest/
高校生ポスターセッション :
https://himeji-global.org/event/highschool-summit2024/poster_session/
開催日時
令和7年3月20日（祝日・木曜日） 午前9時45分から午後4時まで
開催場所
アクリエひめじ会議室（407、408、409）
趣旨・目的
姫路市内の高校生・留学生を中心に、地元の大学や企業とも連携しながらさまざまな学びの機会を提供し、これからの地域社会の持続的な発展を支える国際的な人材を育てることを目的としています。
内容
グローバルをテーマに意見を交わし、ともに学ぶ国際交流イベントです。
国際的な学びや経験を積んできた高校生によるスピーチコンテストやポスターセッションでの成果発表、海外の文化に触れ合える国際理解講座、体験型ワークショップなど、世界とつながる特別な一日を過ごすことができます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/242_1_5d3f8adefb29366f1bde01024e2d0214.jpg ]
その他
高校生スピーチコンテスト及び高校生ポスターセッションについては、2月12日まで以下の申込フォームから出場者を募集しています。
参加資格は、姫路市在住または在学の高校生です。ただし、スピーチコンテストの英語部門は、英語圏での居住が5年以内であること、日本語部門は、日本での居住が5年以内であることが要件です。
高校生スピーチコンテスト :
https://himeji-global.org/event/highschool-summit2024/speech_contest/
高校生ポスターセッション :
https://himeji-global.org/event/highschool-summit2024/poster_session/