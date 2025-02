2月に日本ソロデビューをした MAMAMOO Moon Byul (ムンビョル)、日本公式ファンクラブ『SHOOTING STAR JAPAN』をFanicon(ファニコン)にてオープン！

THECOO株式会社

THECOO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255)は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon(ファニコン)」にて、MAMAMOOメンバーであるムンビョルの日本公式ファンクラブ『Moon Byul JAPAN OFFICIAL FANCLUB [SHOOTING STAR JAPAN]』を2月14日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー(以下、アイコン)の活動を、コアなファン(以下、コアファン)と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。





2014年に韓国の4人組グループ「MAMAMOO」のメンバーとしてデビューしたムンビョル。リリース曲は軒並み首位を獲得し、代表曲「HIP」はYouTubeで4.3億回以上視聴されている世界的トップグループの一人です。2018年に日本デビュー、2022年には幕張メッセにてワールドツアーを行うなど日本でも人気の高いK-POPグループとなっています。

ムンビョルはソロ活動にも取り組んでおり、2022年1月発売のミニアルバム「6equence」は全世界20カ国および地域のiTunesトップアルバムチャートで1位を獲得、2024年には日本を含めアジアや北米でのワールドツアーを行うなど、世界的人気のアーティストとして活躍しています。

今年2月5日にはシングル「Aurora」を引っ提げ日本でもソロデビュー。名古屋、大阪、東京、神奈川、福岡など5都市でリリースイベントを行うなど、日本のファンとも交流を深めています。



そんなムンビョルの日本公式ファンクラブ『Moon Byul JAPAN OFFICIAL FANCLUB [SHOOTING STAR JAPAN]』が2月14日18時にオープンします。

ファンクラブでは、限定のオフショット画像・動画の公開や、チケット先行、限定イベントなどを予定しています。

また開設を記念して、2月28日までに入会された方全員にムンビョルからのスペシャルメッセージ動画をプレゼントいたします。

◆ コミュニティ概要

Moon Byul JAPAN OFFICIAL FANCLUB [SHOOTING STAR JAPAN]

(年会費 7,200円)

- FC限定オフショット、動画- スクラッチイベント- デジタル会員証- チケット先行- FC限定グッズ- FC限定イベント

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です!

◆ ダウンロード

アプリ名 : Fanicon

対応端末 : iPhone/Android版

提供場所 : App Store/Google Play

URL :https://fanicon.net/fancommunities/6173

◆ アイコン プロフィール

Moon Byulは2014年、4人組グループMAMAMOOのミニ1stアルバム[Hello]でデビューした。

さらに、2018年にはシングル1stアルバム[SELFISH]でソロデビュー後、着実にソロアルバムをリリースし、ラップだけでなく、ボーカル、パフォーマンス、作詞・作曲までこなすマルチミュージシャンとしての活動領域を広げている。

2024年には、正規1stアルバム[Starlit of Muse]と正規リパッケージ[Starlit of Twinkle]を発売し、ソロ初のワールドツアー「Moon Byul 1st World Tour [MUSEUM : an epic of starlit]」まで成功させ、多くの愛を受けた。

その後、2025年2月にMoon Byul Japan Debut Single [Aurora] が日本オリコンチャート3位を達成し、日本デビューを成功裏に終えた。

THECOO株式会社

■ Fanicon(ファニコン)について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

『“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ』をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ :https://service.fanicon.net/

公式メディア :https://service.fanicon.net/fanimedia



■ THECOO株式会社について

THECOO(ザクー)は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」をビジョンに掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント(広告主)、ユーザー(ファン)、インフルエンサー(アイコン)を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



社名 :THECOO株式会社

代表者 :代表取締役CEO 平良 真人

所在地 :東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 :2014年1月20日

URL :https://thecoo.co.jp