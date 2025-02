HoneyWorksサウンドプロデュース・高嶺のなでしこ “過去最大規模”を更新！9月7日(日)幕張メッセにてワンマンライブ開催決定！ライブアンコール中のサプライズ発表にメンバー＆ファン歓喜

株式会社TWIN PLANET

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める10人組アイドルグループ・高嶺のなでしこ(たかねのなでしこ)が、2月14日(金)に過去最大規模となる国立代々木競技場 第二体育館にて、『高嶺のなでしこ ワンマンライブ 2025 ~Cute for life~』supported by KOJI を開催。同会場において女性アイドルグループ単独公演史上初となる、センターステージ形式で全22曲を披露し、3,000名を動員いたしました。

アンコールにおいて、次なるステージがサプライズで発表され、9月7日(日)に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにてワンマンライブを開催することが決定。

メンバーも初めて知らされた“過去最大規模の更新”に、会場は驚きと喜びの大歓声に包まれました。

Photo by 林晋介

(左から:葉月紗蘭・涼海すう・城月菜央・星谷美来・松本ももな・東山恵里沙・籾山ひめり・橋本桃呼・日向端ひな・春野莉々)

さらに、5月に名古屋・大阪・東京を巡る「高嶺のなでしこ 東名阪ツアー2025 - Spring Ride -」の開催も発表。また、4月に予定されている、高嶺のなでしこ主催の対バンイベント「たかねこフェス vol.4 出張編」の豪華共演者も公開いたしました。

■9月7日(日)開催 幕張メッセ 幕張イベントホール ワンマンライブ情報

・9月7日(日) 千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール

※詳細情報は追って発表いたします

■5月開催「高嶺のなでしこ 東名阪ツアー2025 - Spring Ride -」情報

・5月6日(火・祝) 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

OPEN 17:00/START 18:00

・5月11日(日) 大阪・NHK大阪ホール

OPEN 17:00/START 18:00

・5月14日(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 17:30/START 18:30

<ファンクラブ1次先行受付開始>

受付期間:2月14日(木)20:15~2月23日(日)23:59

受付URL:https://takanekofc.com/topics/public/_/7caloo2q1fcs5157.html

■高嶺のなでしこ主催対バンイベント「たかねこフェス vol.4 出張編」共演者発表

・4月6日(日) 福岡・福岡トヨタホールスカラエスパシオ

第1部:のんふぃく!/第2部:iLiFE!

・4月13日(日) 宮城・仙台PIT

第1部:JamsCollection/第2部:いぎなり東北産

・4月19日(土) 兵庫・神戸 Harbor Studio

第1部:AVAM/第2部:夜光性アミューズ



・4月27日(日) 広島・広島クラブクアトロ

第1部:わーすた/第2部:STU48

・4月29日(火・祝) 新潟・新潟LOTS

第1部:OCHA NORMA/第2部:きゅるりんってしてみて

<開場・開演時間>

・福岡・宮城・兵庫・広島

第1部 OPEN 12:30/START 13:30

第2部 OPEN 17:30/START 18:30

・新潟のみ

第1部 OPEN 12:30/START 13:30

第2部 OPEN 16:00/START 17:00

<オフィシャル先行受付開始>

受付期間:2月14日(金)20:15~2月24日(月・祝)23:59

受付URL:https://eplus.jp/takanenonadeshiko/

■最新曲「Cute for life」TikTok先行配信情報

国立代々木競技場 第二体育館『高嶺のなでしこワンマンライブ 2025 ~Cute for life~』supported by KOJI において、初披露を迎えた最新曲「Cute for life」が、2月15日(土)0時よりTikTokにて先行配信されることが決定いたしました。

たくさんの投稿をお待ちしております。

TikTok先行配信URL:

https://www.tiktok.com/music/-7469758065207953425

■高嶺のなでしこプロフィール

『JDOL AUDITION supported by TIF』の最終合格者7名と、2022年5月31日に活動を終了した「ラストアイドル」の元メンバー3名(橋本桃呼・松本ももな・籾山ひめり)、計10名によって2022年8月に結成。サウンドプロデュースはクリエイターユニットHoneyWorksが担当。

高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。

2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーMVをYouTubeに公開し、2,060万回再生を突破(※)。数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を超える(※)。

2024年2月21日ビクターエンタテインメントより『美しく生きろ/恋を知った世界』にてメジャーデビュー。12月11日に2ndシングル『I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム』をリリース。ツインプラネット所属。

※2025年2月現在

・オフィシャルホームページ

https://takanenonadeshiko.jp/

・オフィシャルショップ

https://takanenonadeshiko-ec.com/

・オフィシャルX

https://x.com/takanenofficial

・オフィシャルYouTube

https://www.youtube.com/channel/UCoR4zZDvWvUIqgEWz4HS-sA

・オフィシャルTikTok

https://www.tiktok.com/@takanenofficial?_t=8W6wRnOOQkM&_r=1(https://www.tiktok.com/@takanenofficial?_t=8W6wRnOOQkM&_r=1)

・オフィシャルInstagram.

https://instagram.com/takanenofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=

・オフィシャルDiscord

https://discord.com/invite/JE54h9trxm

・ビクターエンタテインメント

https://www.jvcmusic.co.jp/takanenonadeshiko/