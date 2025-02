大森英敏アニメーター45周年記念展「Planet Future」東京表参道・猫の日イベントから後半スタート

株式会社エデュスパーク

*Earth(アスタリスクアース)が主催し、2025年2月4日(火)から3月9日(日)まで東京表参道・穏田ギャラリーで開催されている大森英敏アニメーター45周年記念展「Planet Future」の後半がいよいよスタートします。日本のアニメの歴史には欠かせない、また、世界からも注目の大森英敏45th特別展は各章ごとに異なるテーマで展開されている全4章から成り、2月18日(火)から後半の展示が始まります。

大森英敏45周年記念展: https://lu.ma/dw6e1s8e(https://lu.ma/dw6e1s8e)

第三章 (2/18-23): 【CAT ART Gallery】猫の日展Special Weeeek 表参道に猫222匹!?︎

2月18日(火)から23日(日)までの第三章「猫の日展Special Weeeek」では、 2/22「猫の日」をテーマに アニメーター大森英敏氏をはじめ、猫を愛する22名の作家による 猫、猫耳をモチーフにした 作品が222匹以上展示されるほか、 猫絵師として人気の 樹崎聖(CatCuts)氏のイラスト展も同時開催されます。

22名のアーティストが参加し、猫に関連するさまざまな作品が集まります。 特に、猫好きのクリエイターたちが自らの作品を通じて猫への愛情を表現する場となります。

〈参加アーティスト〉

大森英敏、佐藤元、古川和美、源彩子、若生ひとみ、光華みつこ、丘田ぽんち、福本善隆、三島明子、

長岡卓、茶鐔、KAHONO、さとちゃん、網目ホツレ、児玉えり子、山田貴裕、やないふみえ、

鋤柄よし子(妙華)、岩崎ナギ、岡本真実、すぎやまゆうこ 他

同時開催(2/18-23):『五年間毎日猫描いてみた』【Catcuts樹崎聖イラスト展】

2/18(火), 2/21(金) 樹崎聖ライプペインティング

2/22(土)樹崎聖 猫の日特別講座「ネコカクマク」入場料 2200円

申込先 https://lu.ma/pj1qsp5m



2月24日(月・祝) 【CAT ART マルシェ】 猫の日マルシェ&渋谷区こどもテーブルそらこや✳︎テーブル」開催

猫をテーマにしたアート作品やグッズが展示・販売されます。 親子、多世代向け まんが・算数などのワークショップも行われます。

出展者:大森英敏 岡本真実 福本善隆 村岡くに子 さとちゃん 鋤柄よし子(妙華)KAHONO 齋藤史夫 すぎやまゆうこ他

入場無料 ワークショップ参加費:子ども無料 親子・オトナ ワーク参加費 500円~

渋谷区こどもテーブル https://shibuyaku-kodomo-table.jp(https://shibuyaku-kodomo-table.jp) そらこや✳︎テーブルとは?

・ 子どもたちと、国内外の多世代が集まり、交流し学び合う場を提供するイベントです。 地域のボランティアや教育者が参加し、子どもたちに楽しい学びの体験を提供します。

猫の日マルシェはアートを通じた文化の発信を行い、渋谷区こどもテーブルは次世代を担う子どもたちの育成に寄与します。 両者が同時に開催されることで、国境・世代を超えて交流する機会が生まれます。

第四章 (3/4-9): PLANET Future

3月4日(火)から9日(日)の第四章では『フォトンブレイカー』『ハローウィッチガール』『ハリケンガール』『恐都迷宮物語』『プラネット5ファイブ』その他、大森氏新作によるオリジナル作品が多数展示される予定です。

これらの作品は、彼の独自の視点と技術が融合したものであり、アニメーションの未来を感じさせる内容となっています。

特別イベント

*トークイベント

展示期間中には、大森氏自身が登壇し、アニメーションの魅力や制作秘話を語るトークイベントやワークショップも予定しています。

(開催日)3月8日(土)、3月9日(日) 15:30から17:30 (開場15:15) イベントにより変更あり

オトナ3000円・学生1000円・中学生以下無料(オンライン1500円) イベントにより変更あり

*大森氏在廊サイン会

予定2月23日(日)、2月24日(月・祝日)

*マンガや算数をテーマにした特別ワークショップ(詳細決まり次第ご案内します)

2月24日猫の日マルシェと期間中平日午前中にはマンガの描き方や楽しい算数をテーマにした特別ワークショップも実施され、国内外の多世代が参加できる交流の場が設けられます。

マンガワーク

Japan Expo Paris、ワールド・アート・ドバイ等でマンガ体験講師として活躍している漫画家すぎやまゆうこさんによるマンガの描き方ワークが行われます。

折り紙&切り紙算数(PFCM:Paper Fold & Cut Math)ワーク:フラクタルで飛び出す富士山・東京タワー

都内大学で教員養成に携わる齋藤史夫による折り紙&切り紙算数(PFCM:Paper Fold & Cut Math)体験ワークも開かれます。

日本の伝統文化である折り紙・切り紙を活用し、数学を楽しく遊ぶプログラムです。折り紙・切り紙は、優れた教育ツールであり、簡単な操作から複雑な形を作り出す過程で、数学的感性を養うことができます。

このプログラムでは、20世紀に生まれた新しい数学・フラクタルを利用して、富士山や東京タワーが飛び出すカードを制作します。

大森英敏紹介

日本の著名なアニメーター、アニメ演出家、アニメ監督であり、アニメ界のレジェンドと称されています。1959年11月5日生まれ、大阪府出身で、NPO法人映画表現育成協会FILMeの顧問や、*Earth(アスタリスクアース)のCEOを務めています。

代表作

大森氏は、特に『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のメカ作画監督として知られています。また、『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンボール』、『ルパン三世』、『聖戦士ダンバイン』、『重戦機エルガイム』など、250以上のアニメーション制作に関わってきました。彼の作品は、アニメーションの歴史において重要な位置を占めています。

第四章 (3/4-9): PLANET Futureでは、『フォトンブレイカー』『ハローウィッチガール』『ハリケンガール』『恐都迷宮物語』『プラネット5ファイ』その他新作が多数展示されることも注目を集めています。

受賞歴

2024年10月には、イタリア・ローマのオスカー賞と称される「ゴールデンロミックス賞」を受賞し、日本人としては永井豪氏・富野由悠季氏に続く受賞者となりました。この賞は、アニメーション界における彼の貢献を称えるものであり、彼の作品や活動は多くのファンや後進のアニメーターに影響を与え続けています。

大森英敏氏の展覧会は、彼のアートとしての魅力だけでなく、アニメーションの未来を考える貴重な機会となるでしょう。ぜひこの機会に、彼の新作を直接体験してみてください。

樹崎聖紹介

第三章同時開催に登場する樹崎聖氏は週刊少年ジャンプ新人賞全項目満点の入選で本誌デビューし、契約作家として2度の連載、SUPERJUMP誌で「交通事故鑑定人環倫一郎」を七年間の連載。そして月刊アフタヌーンで「ZOMBIEMEN」連載…その後は「10年メシが食える漫画家入門」「カタルシスプラン」「マンガの必殺技辞典」など漫画技術本を多数執筆、多くの漫画家をゲストに呼んでのネット配信番組を司会制作、モーションコミック(漫画動画)を使った舞台公演Domix(ドゥミックス)を11回にわたってプロデュース、トキワ荘プロジェクトにて樹崎荘メンターを務めるなど漫画関連事業を多数先導。ここ3年間ほどはタテヨミ漫画レーベルの立ち上げ役として編集長も務め…近年は猫絵師としてもXを賑やかし、現在新作漫画演出技術本執筆中

https://sakasi14.wixsite.com/website

・ ライプペインティング: 2月21日(土)には、樹崎さんがリアルタイムで猫の絵を描く様子を観ることができ、アートの魅力を直接感じることができます。

特別講座「ネコカクマク」月日(土)には、猫の描き方やアートの楽しさを学ぶことができる講座が開催され、参加者は樹崎さんから直接指導を受けることができます。

樹崎聖Catcuts展示販売

・漫画原画「ネコと和解せよ」12P展示・新作カラー原画B5サイズ展示6点(予定)・モノクロ線画原画B5サイズ展示3点(予定)・新作カラー原画(小)・ジークレー版画プレミアムマット(有限会社イトウ写真工房制作) 全6点・コミッション(委託制作) (以上、カード決済可能です)

大森英敏アニメーター歴45周年記念展「Planet Future」では、大森氏の代表作を通じてアニメーションの歴史と未来へのメッセージを体感できます。また、期間中にはトークイベントやワークショップも予定されており、来場者はアニメ制作の魅力や秘話を直接聞くことができます。また国内外の多世代の交流の機会ともなります。

展示は入場無料ですが、一部のイベントには参加費が必要です。詳細は公式サイトでご確認ください。

主催 *Earth(アスタリスクアース)

共催 NPO法人映画表現育成協会FILMe

協力 ゆめぴっく宇宙桜グランプリ・渋谷キューズプロジェクト〈宙の寺子屋〉そらこや・(株)エデュスパーク・ENlightenment株式会社

イベントページ

大森英敏45th展: https://lu.ma/dw6e1s8e(https://lu.ma/dw6e1s8e)

イベント公式X

https://x.com/Ohmori45thEx?t=f6qG3DTiHsjPF6sujPWhfQ&s=09(https://x.com/Ohmori45thEx?t=f6qG3DTiHsjPF6sujPWhfQ&s=09)

東京表参道・穏田ギャラリー: https://onden-gallery.jp(https://onden-gallery.jp)

お問い合わせ: soracoya.pr@gmail.com

開催場所: 東京表参道・穏田ギャラリー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-2 HAP表参道ビルBF

Hidetoshi Ohmori Animator 45th Anniversary Exhibition "Planet Future" - Start of the Second Half

The second half of the 45th Anniversary Exhibition of Animator Hidetoshi Ohmori, titled

"Planet Future," will start on February 18, 2025, at Onden Gallery in Tokyo.

Chapter 3 (Feb 18-23): Cat Art Gallery Special Weeeek

The "Cat Art Gallery Special Weeeek" features artworks centered on the theme of "Cat Day" (February 22nd). Works by Hidetoshi Ohmori and 22 other cat-loving artists will be showcased.

Concurrent Exhibition (Feb 18-23): "Five Years of Drawing Cats Daily"

- Catcuts Takasi Kisaki Illustration Exhibition

Live Painting by Takasi Kisaki:

Cat Day Special Lecture "NekoKakuMaku" by Takasi Kisaki:

February 24 (Mon, Holiday):

CAT ART Marche & Shibuya-ku Kodomo Table Sora Koya Table

Exhibition and sale of cat-themed art and goods.

Manga and math workshops for parents and children, and multigenerational participation.

Exhibitors: Hidetoshi Ohmori, Mami Okamoto, Kuniko Muraoka, Sato-chan, Yoshiko Sukigara (Myoka), KAHONO, Fumio Saito, Yuko Sugiyama, and others.

Participation Details:

Free entry, workshop participation fees vary (free for children, 500 yen~ for parents and adults).

About Shibuya-ku Kodomo Table and Sora Koya Table:

These events provide a space for children and multigenerational participants from Japan and abroad to interact and learn together.

The Cat Day Marche promotes culture through art, while the Shibuya-ku Kodomo Table fosters the development of the next generation. Both events aim to create opportunities for cross-border and cross-generational exchange.

Chapter 4 (Mar 4-9): Planet Future

The "Planet Future" chapter will showcase Hidetoshi Ohmori's latest original works, providing a glimpse into the future of animation.

Special Events

Throughout the exhibition period, talks and autograph sessions with Hidetoshi Ohmori will be held.

Workshops on manga and math will also be offered, allowing participants to learn directly from the artist.

Manga Workshop:

Manga artist Yuko Sugiyama will conduct a workshop on how to draw manga. She has been a manga experience instructor at events such as Japan Expo Paris and World Art Dubai.

Origami & Kirigami Math(PFCM:Paper Fold & Cut Math) Workshop:

Fumio Saito will lead a hands-on workshop titled

"Fractal Pop-Up Mount Fuji and Tokyo Tower."

This program uses traditional Japanese origami and kirigami to make learning math fun.Participants will create pop-up cards featuring Mount Fuji and Tokyo Tower using fractal mathematics.

Exhibition Details

Venue: Onden Gallery (HAP Omotesando Building BF, 4-13-2 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo)

Admission fees and workshop participation costs vary by event, with some events offering free admission for children.

Organizers

Host: *Earth (Asterisk Earth)

Co-host: NPO FILMe (Film Expression Development Association)

Collaborators: Yumepikku Space Cherry Blossom Grand Prix, Shibuya CUES Project "Sora no Terakoya," EduSpark Inc., ENlightenment Inc.

This exhibition is a valuable opportunity to experience Hidetoshi Ohmori's unique perspective on animation. If you are interested, be sure to visit!