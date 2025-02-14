º£Ç¯·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëBRAHMAN¤ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç1Ç¯´ÖÄ¶ÂçÆÃ½¸·èÄê¡ª2·î¤è¤êËè·îÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡ª²áµî¤Îµ®½Å±ÇÁü¤«¤éºÇ¿·±ÇÁü¤Þ¤Ç¡¢°ìµóÂçÊü½Ð¡£

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5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
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3·î18Æü(²Ð) ¿ÀÆàÀî¸© CLUB CITTA¡Æ¡¡¡¡BRAHMAN / ANGER FLARES
3·î23Æü(Æü) ¿·³ã¸© NIIGATA LOTS¡¡¡¡BRAHMAN / ¥µ¥ó¥¥åー
3·î25Æü(²Ð) ÀÐÀî¸© ¶âÂôEIGHT HALL¡¡¡¡BRAHMAN / ¥¢¥À¥à¤È¥¤¥ô
3·î29Æü(ÅÚ) ÀÄ¿¹¸© ÀÄ¿¹Quarter¡¡¡¡BRAHMAN / kallaqri
3·î30Æü(Æü) ´ä¼ê¸© Club Change WAVE¡¡¡¡BRAHMAN / locofrank
4·î5Æü(ÅÚ) µÜ¾ë¸© Rensa¡¡¡¡BRAHMAN / GREAT INVADERS
4·î11Æü(¶â) µþÅÔÉÜ âùâù¡¡¡¡BRAHMAN / KiM
4·î13Æü(Æü) Ê¼¸Ë¸© Harbor Studio¡¡¡¡BRAHMAN / EGG BRAIN
4·î15Æü(²Ð) ²¬»³¸© CRAZYMAMA KINGDOM¡¡¡¡BRAHMAN / HAWAIIAN6
4·î17Æü(ÌÚ) Åçº¬¸© ¥¢¥Ý¥í¡¡ / A.S.S.
4·î19Æü(ÅÚ) ¹áÀî¸© ¹â¾¾MONSTER¡¡/ The Dahlia
4·î20Æü(Æü) °¦É²¸© WStudioRED¡¡/ LEARNER BOYS
4·î22Æü(²Ð) ´ôÉì¸© CLUB ROOTS¡¡/ DUB 4 REASON
5·î22Æü(ÌÚ) °¦ÃÎ¸© DIAMOND HALL¡¡/ ¶åÏµÒß
5·î24Æü(ÅÚ) ÂçºåÉÜ ¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¡/ bacho
5·î25Æü(Æü) ¹Åç¸© ¹ÅçCLUB QUATTRO¡¡/ ¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß
5·î28Æü(¿å) ËÌ³¤Æ» CASINO DRIVE¡¡/ SLANG
5·î30Æü(¶â) ËÌ³¤Æ» »¥ËÚPENNY LANE24¡¡/ THE KNOCKERS
5·î31Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ» ¾®Ã®GOLDSTONE¡¡/ ²ÖÃË
6·î5Æü(ÌÚ) Ê¡²¬¸© DRUM LOGOS¡¡/ Ø¨AI°Õ
6·î7Æü(ÅÚ) ·§ËÜ¸© ·§ËÜB.9 V1¡¡/ BUILD
6·î8Æü(Æü) ¼¯»ùÅç¸© CAPARVO HALL¡¡/ THE FOREVER YOUNG
6·î12Æü(ÌÚ) ÅìµþÅÔ Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¡¡/ HAT TRICKERS
6·î19Æü(ÌÚ) ÆÊÌÚ¸© HEAVEN¡ÆS ROCK Utsunomiya VJ-2¡¡/ SHADOWS
6·î21Æü(ÅÚ) Ê¡Åç¸© ·´»³HIP SHOT JAPAN¡¡/ The BONEZ
6·î27Æü(¶â) ÀÅ²¬¸© LiveHouse ÉÍ¾¾ ÁëÏÈ¡¡/ BEYOND HATE
7·î4Æü(¶â) »³Íü¸© ¹ÃÉÜConviction¡¡/ LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
7·î12Æü(ÅÚ) ²Æì¸© ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¡/ ¤«¤ê¤æ¤·58
Á°ÇäÎÁ¶â 3,500 yen. (ÀÇ¹þ)
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