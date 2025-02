º£Ç¯·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëBRAHMAN¤ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç1Ç¯´ÖÄ¶ÂçÆÃ½¸·èÄê¡ª2·î¤è¤êËè·îÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡ª²áµî¤Îµ®½Å±ÇÁü¤«¤éºÇ¿·±ÇÁü¤Þ¤Ç¡¢°ìµóÂçÊü½Ð¡£

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:林吉人)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、BRAHMANの番組を1年間放送する特別企画をスタート致します。

今年結成30周年を迎えるロックバンド・BRAHMAN。結成から30年もの間、常にシーンの先頭で火を灯し続けてきた彼らは、2月26日(水)に通算7枚目のオリジナルアルバム「viraha」を発売、アルバムを引っ提げた全国ツアーを3月よりスタート、さらに10年ぶり・2度目の“尽未来祭”を11月22日(土)・23日(日)・24日(月祝)の3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールで開催することを発表しました。

結成当初からスペースシャワーTVと様々な歴史を辿ってきたBRAHMAN。彼らの30周年を祝して、スペースシャワーTVで1年間にわたる超大特集が決定しました!アルバム「viraha」が発売される今月より、毎月特別番組を放送。過去の貴重映像から最新映像まで、余すことなく一挙大放出します。

まずは2月26日(水)24:30~『MUSIC VIDEO SPECIAL』。アルバム「viraha」の発売日に最新のMUSIC VIDEO特集を30分お送りします。続いて3月は、11日(火)に2番組を放送。まずは23:00~、『BRAHMAN viraha SPECIAL』。アルバム『viraha』の発売を記念した特別番組として、楽曲の話を中心に、メンバー4人のこれまでとこれからにフィーチャーします。さらに24:00~は、『MUSIC SAVES TOMORROW SPECIAL 希望の明日 ~台日友好~』を放送。2011年4月より、スペースシャワーTVは<私たちにできること>を考えて”MUSIC SAVES TOMORROW”というキャンペーンを立ち上げ、このキャンペーン名のもとに音楽が皆さんの心の支えになると信じ、放送だけでなく様々な活動を実行してきました。今年は「希望の明日 ~台日友好~」と題してVo.TOSHI-LOWが出演、台湾の4人組ロックバンド「Fire EX.」を中心に、復興とは何かをお届けします。

4月以降の番組情報の詳細は都度発表。スペースシャワーTVが総力を上げてお送りする1年企画、“尽未来祭 2025”への道のりも一緒に盛り上げていきながら、毎月ここでしか見れない貴重な映像をお届けしていきます。彼らの30周年を一緒にお祝いしましょう!

【特集ページ】 https://tv.spaceshower.jp/p/brahman_sp/(https://tv.spaceshower.jp/p/brahman_sp/)

【放送概要】

●BRAHMAN MUSIC VIDEO SPECIAL

放送日:2月26日(水)24:30~25:00

●BRAHMAN viraha SPECIAL

放送日:3月11日(火)23:00~24:00

●MUSIC SAVES TOMORROW SPECIAL 希望の明日 ~台日友好~

放送日:3月11日(火)24:00~24:30

※4月以降の詳細は後日発表!

*****

【リリース 詳細】

●2025年2月26日(水)発売 ニュー・アルバム『viraha』

商品形態

【完全生産限定盤】(CD+2DVD+PHOTOBOOK+GOODS) ※TOY'S STORE 限定販売作品

PPTF-8168~70/\22,000 (税込)

・プレミアムボックス

・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン:三吉ツカサ (Showcase)

・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ

~BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks~

・30周年記念メダル

【初回生産限定盤】(CD+2DVD)

TFCC-81117~8/\4,400 (税込)

【初回仕様通常盤】(CD)

TFCC-81120/\3,300 (税込)

[CD] ※共通

1. 順風満帆

2. 恒星天

3. 春を待つ人

4. charon

5. SURVIVOR'S GUILT

6. Slow Dance

7. Ace Of Spades

8. 知らぬ存ぜぬ

9. 最後の少年

10. 笛吹かぬとも踊る

11. WASTE

[DVD] ※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ

Disc1:六梵全書 Six full albums of all songs Documentary

Disc2:30th Anniversary Best Live Selection

*****

【ツアー 詳細】

●「BRAHMAN tour viraha」

3月18日(火) 神奈川県 CLUB CITTA‘ BRAHMAN / ANGER FLARES

3月23日(日) 新潟県 NIIGATA LOTS BRAHMAN / サンキュー

3月25日(火) 石川県 金沢EIGHT HALL BRAHMAN / アダムとイヴ

3月29日(土) 青森県 青森Quarter BRAHMAN / kallaqri

3月30日(日) 岩手県 Club Change WAVE BRAHMAN / locofrank

4月5日(土) 宮城県 Rensa BRAHMAN / GREAT INVADERS

4月11日(金) 京都府 磔磔 BRAHMAN / KiM

4月13日(日) 兵庫県 Harbor Studio BRAHMAN / EGG BRAIN

4月15日(火) 岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM BRAHMAN / HAWAIIAN6

4月17日(木) 島根県 アポロ / A.S.S.

4月19日(土) 香川県 高松MONSTER / The Dahlia

4月20日(日) 愛媛県 WStudioRED / LEARNER BOYS

4月22日(火) 岐阜県 CLUB ROOTS / DUB 4 REASON

5月22日(木) 愛知県 DIAMOND HALL / 九狼吽

5月24日(土) 大阪府 なんばHatch / bacho

5月25日(日) 広島県 広島CLUB QUATTRO / キュウソネコカミ

5月28日(水) 北海道 CASINO DRIVE / SLANG

5月30日(金) 北海道 札幌PENNY LANE24 / THE KNOCKERS

5月31日(土) 北海道 小樽GOLDSTONE / 花男

6月5日(木) 福岡県 DRUM LOGOS / 惡AI意

6月7日(土) 熊本県 熊本B.9 V1 / BUILD

6月8日(日) 鹿児島県 CAPARVO HALL / THE FOREVER YOUNG

6月12日(木) 東京都 Zepp Haneda(TOKYO) / HAT TRICKERS

6月19日(木) 栃木県 HEAVEN‘S ROCK Utsunomiya VJ-2 / SHADOWS

6月21日(土) 福島県 郡山HIP SHOT JAPAN / The BONEZ

6月27日(金) 静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠 / BEYOND HATE

7月4日(金) 山梨県 甲府Conviction / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS

7月12日(土) 沖縄県 桜坂セントラル / かりゆし58

前売料金 3,500 yen. (税込)

BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト:https://brahman30th.com/

【尽未来祭2025 詳細】

●尽未来祭2025

日程:11月22日(土)、23日(日)、24日(月・祝)

会場:幕張メッセ国際展示場9-11ホール

HP:https://jinmiraisai.com

X:https://x.com/jinmiraisai2025

Instagram:https://www.instagram.com/jinmiraisai2025/

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)