世界最大級の美容医療学会「IMCAS World Congress 2025」にTCB理事長 寺西医師が登壇、日本人医師で唯一ヒアルロン酸の注入手技を披露。

日本全国に105院(2025年2月現在)を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科の理事長 寺西宏王医師が、2025年1月30日(木)~2025年2月1日(土)の日程でフランスのパリで開かれた世界最大級の美容医療国際学会「IMCAS World Congress 2025」に登壇し、ヒアルロン酸に関する講演と、実際の注入手技を披露しました。今回のIMCASにおいてヒアルロン酸の注入手技を披露したのは日本人の中で寺西医師のみとなります。

IMCAS(International Master Course on Aging Science)は美容外科、美容皮膚科、エイジング研究分野における国際的な学会です。著名な講演者によるエビデンスに基づいた最新技術と研究開発が結集し、世界中の美容外科医が一堂に会します。

・IMCAS World Congress 2025開催概要

日程:2025年1月30日(木)~2025年2月1日(土)

場所:Palais des Congres de Paris(フランス・パリ)

参加者数:20,121人

講演者数:1,061人

セッション数:225

出展数:374

公式サイト:https://www.imcas.com/en/attend/imcas-world-congress-2025

・寺西宏王医師の登壇パート概要

日程:2025年1月30日(木)(Day1)15:30~17:30

プログラム名:Symposium(Empower Your Beauty Journey with YVOIRE)

セッションタイトル:Enhancing Youthful Radiance:Customized Filler Techniques for Young Women

日程:2025年1月31日(金)(Day2)12:00~13:00

プログラム名:Injection training

セッションタイトル:Enhancing Youthful Radiance:Customized Filler Techniques for Young Women

1日目に行われたシンポジウムでは、7500件超の症例数を誇る寺西医師が「20代30代の女性患者様に対するヒアルロン酸注入」に関する講演を行いました。本講演では、アジア人と欧米人における骨格や美的嗜好の違いを解説し、解剖学的構造に基づいた安全な注入テクニックを紹介。さらに、額・こめかみ・涙袋・ほうれい線・頬・唇など、各部位ごとの適切な注入方法と、その際に注意すべきピットフォールについて、実際の症例写真を交えながら詳しく説明しました。

また、2日目に行われたInjection trainingでは、日本人医師として唯一、海外の医師たちに対し実際のヒアルロン酸注入手技を披露しながらレクチャーを実施。欧米人女性をモデルに、本人の希望であるナチュラルな仕上がりを実現する繊細な技術を紹介しました。実技指導では、各部位における具体的な注入テクニックについて以下の点を強調しました。

・ほうれい線:顔面動脈などの主要な血管を避けつつ、カニューレを用いた安全な注入方法を紹介。

・口唇:リップバランスを考慮したデザインと注入部位の選定方法を解説。特に「アジア人に好まれる自然な仕上がり」と「欧米人に人気のボリュームリップ」の違いについて議論が交わされました。

・額:血管走行を考慮しつつ、最小限の注入ポイントで最大の効果を出すオリジナルメソッドを披露。

これらに対し、フランス、ペルー、メキシコ、アルメニア、ブラジル、韓国など世界各国の医師から称賛の声が上がりました。 質疑応答では「各国の患者の嗜好に合わせた注入方法」や「特定の解剖学的リスクを回避するためのアプローチ」について活発な議論が行われ、日本の美容医療のレベルの高さを世界に示す機会となりました。

TCB東京中央美容外科は、今後も世界水準の美容医療技術を発信し、日本の美容医療のさらなる発展に貢献してまいります。

寺西宏王(Hiroo Teranishi)

TCB東京中央美容外科 理事長

エリア総括院長

TCB梅田大阪駅前院 院長

脂肪注入技術指導医

二重整形指導最高責任者(関西)

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/teranishi

・Official SNS

Instagram:https://www.instagram.com/tcb_teranishi

TikTok(二重整形):https://www.tiktok.com/@tcb_teranishi

TikTok(クマ取り):https://www.tiktok.com/@tcb_teranishi_kumatori

YouTube:https://www.youtube.com/@tcb_teranishi

寺西宏王医師の主な学術論文

・Recent Status of Procedures in a Single Nationwide Cosmetic Surgery Group. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2023 Oct 11;11(10): e5330.

・Background and Growth of Cosmetic Surgeons in A Cosmetic Surgery Group. Clin Exp Dermatol Ther 2023. 8: 215.

・Investigation of Patients’ Motivation for Cosmetic Surgery in a Nationwide Cosmetic Surgery Group. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024 Jan 19;12(1):e5458.

・Efficacy of Fibrin Sealant in Submental Liposuction: A Prospective Randomized Study. Aesthetic Plast Surg. 2024 Dec 1

・Demographic data of patients who underwent orbital fat removal for dark circles under eyes based on nationwide cosmetic surgery group. Plast Reconstr Surg Glob Open 2025; 13:e6528

・経皮的埋没式重瞼術と経結膜的埋没式重瞼術における術後合併症の検討. 日美外会誌, 60(1), 2024

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に105院(2025年2月現在)を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名:TCB東京中央美容外科

TCB東京中央美容外科 理事長:寺西 宏王

クリニック数:105院(2025年2月時点)

所在地:TCB梅田大阪駅前院

〒530-0057

大阪府大阪市北区曽根崎2-8-15 K’sスクエアビル 3F

診療時間:9:00~19:00

(9:00~10:00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります)

休診日:なし(一部クリニック除く)/ 不定休【WEB・LINE予約24時間365日受付中】

オフィシャルサイト:https://aoki-tsuyoshi.com/