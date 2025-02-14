エアクル新製品発表会~オープンイノベーションで築く移動の未来~
「沖縄発のオープンイノベーション」 をテーマに、スタートアップ×大手事業会社の連携事例や、投資家目線での市場成長の可能性を探る パネルディスカッションを実施。経済界・事業会社・メディアの方々と共に、オープンイノベーションを議論する場を提供します。
イベント内容
１.新サービス発表
２.パネルディスカッションA：「沖縄発のオープンイノベーションと市場創造」
登壇者：金城様（大同火災海上保険）、松岡様（三井住友海上火災保険）、棚原（アルパカラボ）
３.パネルディスカッションB：「事業会社×スタートアップのリアル 」
・登壇者：藤原様（MIXI）、吉岡・清水様（サカイ引越センター）、荻野様（Xtech Ventures）、棚原（アルパカラボ）
運転代行業界に興味がある方、新たな市場成長を模索する事業者、沖縄のスタートアップエコシステムに関心がある方、ぜひご参加ください！
イベント概要
日時：2025年2月25日（火）13:00～15:00（受付開始：12:30）
会場：SAKURA innobase Okinawa 沖縄県那覇市松山1-2-13 長谷工那覇ビル1F
主催：株式会社Alpaca.Lab
プログラム
第1部：新製品発表会
登壇者：棚原（アルパカラボ）
・AIRCLEが目指す世界観
・新製品の概要発表
・エアクル法人向け連携の話
第2部：パネルディスカッションA
タイトル：「沖縄発のオープンイノベーションはどう創るか」
ファシリテーター：豊里様（フォーシーズ）
登壇者：金城様（大同火災海上保険）、松岡様（三井住友海上火災保険）、棚原（アルパカラボ）
第3部：パネルディスカッションB
タイトル：「事業会社×スタートアップ連携のリアル」
ファシリテーター：豊里様（フォーシーズ）
登壇者：藤原様（MIXI）、吉岡・清水様（サカイ引越センター）、荻野様（Xtech Ventures）
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申し込みフォーム :
https://forms.gle/NwQzqFLfC7zphfseA