Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「秋雪こはく」のオリジナルグッズが販売開始！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレント「秋雪こはく」のオリジナルグッズの受注販売を開始したことをお知らせします。
この度、秋雪こはくのオリジナルグッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。
VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/
秋雪こはく オリジナルグッズ 詳細
秋雪こはくのオリジナルグッズとして、プルオーバーパーカーが登場！
販売価格：11,000円(税込)
受注期間：2025年2月14日(金)19:00～2025年3月9日(日)23:59まで
受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )
VEE：秋雪こはく オリジナルグッズ(プルオーバーパーカー)
秋雪こはくの衣装と同じデザインをドット絵風に背面プリントしたプルオーバーパーカーです。ボディはこだわりのビッグシルエット！
【素材】綿100％・裏パイル
【サイズ】XL：身幅約75cm 肩幅約75cm 袖丈約53cm
【製造国】中国
※本商品は受注販売限定です。
※2025年4月下旬より順次出荷を予定しています。
「VEE Official Shop」とは
「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。
「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。
2月12日からは安心院みさの「バースデーグッズ2025」の受注販売も開始しています。
詳細URL：https://shop.vee-official.jp/anshinin_misa_birthday2025/
※受注期間は2025年3月9日(日)23:59まで
「VEE Official Shop」では、今後も各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。
ぜひチェックしてください！
「VEE」プロジェクト概要
VEE：ロゴ
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計25名のVTuberが在籍中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_