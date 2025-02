高リフレッシュレート・高応答速度、ポジショニングもフレキシブルな200HzゲーミングモニターNitro XV0 2機種発売！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、ゲーミングブランドNitroより、リフレッシュレートを従来機種の180Hzから200Hzにパワーアップした23.8インチ「XV240YX1bmiiprx」、27インチの「XV270X1bmiiprx」の計2機種を、本日2月14日より発売いたします。これらの機種は、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ソフマップなどの主要家電量販店にて順次発売します。

PCゲームをこれから始める方に最適な1台でありつつも、現在100Hzや120Hzのモニターをお使いの方にも、大幅なパフォーマンス向上を実感していただけます。

色鮮やかなIPSパネル搭載

23.8インチ、そして27インチ フルHD (1920 x 1080) IPSディスプレイが、色鮮やかで臨場感あふれるゲーム体験を提供します。また、sRGB 99%と広色域で色鮮やかな画像や映像を映し出し、さらにHDR10対応で黒と白のコントラストをより深いレベルでつくり出すことにより、リアルな映像を描写します。

高リフレッシュレート200Hzが創り出すスムーズに駆け抜けるような圧倒的な臨場感

HDMI、DisplayPortのどちらで接続しても最大200Hzの超高速リフレッシュレートでゲームや動画を楽しめます。200Hzの高リフレッシュレートがゲームの世界を滑らかに描き出し、スムーズに駆け抜けるような残像感のないクリアな映像で、一瞬の判断が生死を分ける激しいバトルシーンも圧倒的な臨場感とともにお楽しみいただけます。また、高応答速度1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.)が色の切り替えを素早く行うことで、残像感を低減します。

AMD FreeSync Premium 対応

AMD FreeSync Premium が、GPUとモニターのリフレッシュレートを同期させ、なめらかで自然な映像を実現します。高速応答と低遅延で、より没入感のあるゲームプレイを体験できます※1。

細部の視認性が高まるBlack Boost機能搭載

黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めるブラックブースト機能を搭載。11段階の黒レベルから選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。ブラックブースト機能を使うと、細部の視認性が高まり、普通なら見逃してしまう敵を見逃さずに戦うことができます。

ゲームビューモード搭載

FPS、TPS、レースゲームなどのプリセット表示モードを備えており、どのようなゲームでもゲームタイプに合わせてビジュアルを最適化しますまた、OSD (On Screen Display)設定メニューを使用することで、お好みに合わせたカスタマイズも可能です。

自由自在な角度調整で快適な視聴環境

画面の角度調整は、上方向25°、下方向5°、左右各20°のスイベル(左右首振り)、さらに時計回り・反時計回りそれぞれ90°の回転に対応。加えて、高さは最大150mまで調整が可能です。また、VESAマウント 100mm x 100mm にも対応しているため、モニターアームへの取り付けもでき、お好みに合わせて角度や高さ、位置を自由自在に細かく調整いただけます※2。

Acer Display Widget

モニターの設定を直観的に調整できるソフトウェア、Acer Display Widget (エイサーディスプレイウィジェット) を、専用サイトからダウンロードしてお使いいただけます。モニターの使用目的に最適なディスプレイモードを選択したり、ブルーライト、輝度、コントラスト、6軸色、彩度などの詳細を調節し保存することができます。また、11種類のデフォルト分割画面設定からアプリケーションを特定のエリアに設定/割り当てることも可能です。また、一度エリアを設定すると、アプリケーション/ウィンドウをドラッグするだけで、ウィンドウが自動的に整理されます。

ゼロフレームデザイン

ディスプレイを囲むベゼル幅を狭く抑えたゼロフレームデザインを採用。モニターを複数台並べて使用するマルチディスプレイ環境にも適しており、さらに、あらゆる映像を細部までシームレスに表示します。

インターフェース

両機種共に、HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1を搭載しています。

※1 AMD FreeSync Premiumに対応したAMDのグラフィックカードが必要です。

※2 別途モニターアームが必要になります。

Acer Display Widgetダウンロードサイト:

https://www.acer.com/jp-ja/acer-display-widget

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250214

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

