締切迫る！日本発の自動車映像の祭典「International Auto Film Festa 2025」エントリー作品募集中。

現在、63カ国から273本を超える作品がエントリー中。

International Auto Film Festa

International Auto Film Festa 実行委員会（東京都中央区、代表:清水喜之）は現在、第3回目のエントリー作品の応募を受付中です。

既に公開されてる作品でも、2024年1月以降に公開かつ、15分以内の映像作品であれば応募が可能です。個人・グループ・企業問わず、YouTubeやInstagramなどに掲載の動画でも、無料で参加できる映像の祭典。応募本数に制限はありません。

国際自動車映画祭について :https://autofilmfesta.net/

映像規定

・クルマ（自動車）がテーマの映像作品。

・2024年1月1日以降に完成、または公開した作品。

・15分以内の作品。

・申し込み時に、必ず応募規約をご確認ください。

申し込みページ

公式サイト https://autofilmfesta.net/entry/

FilmFreeway https://filmfreeway.com/AutoFilmFesta

festhome https://filmmakers.festhome.com/f/7687

※申し込みサービスにより、提出する情報が異なりますが審査に影響しません。

イベント概要

・名称：International Auto Film Festa 2025 （国際自動車映画祭）

・URL：https://www.autofilmfesta.net

・募集開始：2025年1月1日

・応募締切：2025年2月28日

・ノミネート作品発表：2025年3月31日

・各受賞作品の発表 ：2025年4月26日 ：『2025 Award Party』にて発表

・応募費用：無料

・メディアパートナー：CAR GRAPHIC / Auto Bild Japan / 8speed.net / PRONEWS / Newspress

・パートナー：Le Garage / Digital Design Studio Ltd. / SISU Marketing

・後援：ドイツ連邦共和国大使館 / イタリア大使館 / ポルトガル大使館

審査員一覧 :https://autofilmfesta.net/juror/

今年も、各受賞作品は「2025 Award Party」にて発表

『International Auto Film Festa 2025』の受賞作品の発表と表彰を行う『2025 Award Party』を、Le Garage（東京都港区）と共催で開催が決定いたしました。

日程は2025年4月26日、会場はAXIS GALLERY（東京都港区）。



昨年は国内外から多くのご来場を頂き、映画祭関係者やクルマ好きの方々での交流の時間を過ごしました。本年も映像に興味のある方、クルマに興味のある方、多くの方々がご参加頂ける時間を予定しております。詳細は公式サイト、および公式SNSにて随時情報を更新いたします。

『International Auto Film Festa 2025 Award Party』

・会場：AXIS GALLERY（東京都港区六本木5-17-1 AXISビル4F）

・日程：2025年4月26日（土曜日）

・時間：16:00 START（15:30 OPEN）

・内容：各賞の受賞作品の発表と表彰 ／ アフターパーティー

・共同主催：Le Garage

2025 Award Party 詳細

https://autofilmfesta.net/event2025/

2025 Award Party共催：Le Garage

https://www.legarage.jp

クルマを偉大なオモチャと考える、大人のガレージショップ。

GRIOT’S GARAGEをはじめとするこだわりの洗車用品、ドライビンググローブやドライビングシューズ、カーアクセサリー、ヨーロッパのアンティークまで、クルマのあるライフスタイルを満喫するためのセレクトショップです。

International Auto Film Festa 公式SNS

Twitter: @autofilmfesta ( https://twitter.com/autofilmfesta )

Instagram: @autofilmfesta ( https://www.instagram.com/autofilmfesta/ )

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YouTube: @autofilmfesta ( https://www.youtube.com/@autofilmfesta )