サブリナ・カーペンター、最新アルバム『ショート・アンド・スウィート』デラックス版　2月14日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)はサブリナ・カーペンターの新アルバムに新曲5曲を追加したデラックス版『ショート・アンド・スウィート(デラックス)』を2月14日(金)に発売します。

第67回グラミー賞授賞式において、初受賞にして最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム(『ショート・アンド・スウィート』)と最優秀ポップ・パフォーマンス(ソロ)(「Espresso」)の2部門を受賞したサブリナ・カーペンター。

今作は最新アルバム『ショート・アンド・スウィート』に新曲を追加したデラックス・バージョンです。自身初の全米チャート1位獲得シングルとなった「Please Please Please」や、全英チャート1位を獲得した「Espresso」をはじめとした元々の12曲に加えて、「15 Minutes」、「Couldn’t Make It Any Harder」、「Busy Woman」、「Bad Reviews」、ドリー・パートンとのデュエットとなる「Please Please Please(feat. Dolly Parton)」の5曲が収められています。リリースを記念して、本アルバムを各サイトにて再生した方の中から抽選でサブリナ・カーペンター ツアーグッズが当たるキャンペーンも実施しています。

サブリナは現地時間3月1日に開催されるイギリスで最も名誉ある音楽賞の1つであるThe BRIT AWARDS 2025でインターナショナル・アーティスト・オブ・ザ・イヤーとインターナショナル・ソング・オブ・ザ・イヤー(「Espresso」)の2部門にノミネートされているほか、米・現地時間3月17日に開催されるiHeartRadio Music Awards 2025では、アーティスト・オブ・ザ・イヤーを含む9つのノミネーションを獲得しています。また、3月には『ショート・アンド・スウィート』ツアーのヨーロッパ・ツアーをスタートさせる予定です。

Sabrina Carpenter - Espresso (Official Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=eVli-tstM5E ]

Sabrina Carpenter - Please Please Please (Official Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cF1Na4AIecM ]

サブリナ・カーペンター ニュー・アルバム『ショート・アンド・スウィート(デラックス)』

Sabrina Carpenter / Short n' Sweet [Deluxe]

2月14日(金)

輸入盤・デジタル リリース

https://umj.lnk.to/ShortnSweet_DX

<トラックリスト>

1. Taste / テイスト

2. Please Please Please / プリーズ・プリーズ・プリーズ

3. Good Graces / グッド・グレイシズ

4. Sharpest Tool / シャーペスト・トゥール

5. Coincidence / コインシデンス

6. Bed Chem / ベッド・ケム

7. Espresso / エスプレッソ

8. Dumb & Poetic / ダム・アンド・ポエティック

9. Slim Pickins / スリム・ピッキンズ

10. Juno / ジュノ

11. Lie To Girls / ライ・トゥ・ガールズ

12. Don’t Smile / ドント・スマイル

13. 15 Minutes / 15・ミニッツ*

14. Please Please Please (feat. Dolly Parton) / プリーズ・プリーズ・プリーズ feat. ドリー・パートン*

15. Couldn’t Make It Any Harder / クドゥント・メイク・イット・エニー・ハーダー*

16. Busy Woman / ビジー・ウーマン*

17. Bad Reviews / バッド・レヴューズ*

(*)追加収録曲

【リリース記念 アルバム再生キャンペーン】

https://www.universal-music.co.jp/sabrina-carpenter/news/2025-02-14/

【アーティストプロフィール】

◼️サブリナ・カーペンター

1999年5月11日生まれ、ペンシルヴァニア州出身のシンガー、女優。2014年から放送されたディズニー・チャンネルの人気ドラマ『ガール・ミーツ・ワールド』に主人公の親友マヤ役で出演し一躍注目を集める。2015年にハリウッド・レコードからデビュー。2018年には3rdアルバム『シンギュラー・アクト1』をリリースし、2019年7月にはその続編となるアルバム『シンギュラー・アクト2』も発表。同年には米ビルボード選出“21歳以下の21人”でトップ10入りを果たす。また、来日公演ではファンのために日本語の歌のカヴァーを披露するほどの日本好きとしても知られる。2022年にリリースした5thアルバム『イーメイルズ・アイ・キャント・センド』は米ローリングストーン誌の2022年の年間ベストアルバムにランクインし、同作からの「Nonsense」がTikTokで大ヒット。さらに、同作のデラックス盤として翌年リリースした『イーメイルズ・アイ・キャント・センド・フォワード』に収録した「Feather」もSNSを中心に大ヒットするなど、多彩な才能で世代を代表するポップ・アイコンとしての地位を確固たるものにしようとしている。

【サブリナ・カーペンター関連リンク】

日本公式HP:https://www.universal-music.co.jp/sabrina-carpenter/

日本公式X:https://twitter.com/SabrinaAnnJP

海外公式HP:https://www.sabrinacarpenter.com/

Instagram:https://www.instagram.com/sabrinacarpenter

TikTok:https://www.tiktok.com/@sabrinacarpenter

X:https://twitter.com/SabrinaAnnLynn

YouTube:https://www.youtube.com/@sabrinacarpenter