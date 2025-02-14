ミチネイルからキュートな猫型ネイルチップが新登場♪

丸井織物株式会社

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

「ミチネイル」｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

ちゅるん猫耳誘惑ネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184347106

2,650円(税込)

ちゅるんとしたカラーに猫耳の形をしたチップ。

ドットアートにはさりげなく極小のハートを忍ばせた誘惑ネイルです。

ミチネイルの殿堂入り猫耳デザインをマグネットと合わせて最旬アートに変身させました。

華やかリボンネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184345923

2,550円(税込)

ホワイト、ピンク、ベージュが春らしい色使い。

ゴールドのお花が華やかで、ぷっくりリボンがとっても可愛いデザインです。

ニュアンスブラウンのハートネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184323413

2,350円(税込)

色んなハートのデザインで可愛く仕上げました。

肌馴染みのいいゴールドとブラウンの組み合わせでどんなお肌の色にも相性バッチリです。

王道白フレンチガーリーネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184303459

2,350円(税込)

肌なじみの良いちゅるんとしたピンクペースに王道の白フレンチに

Vカットストーンやラメを散りばめた、どんな服にも合うガーリーネイルです。

和柄×お花ぷっくり水引ネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184543305

2,550円(税込)

和装にぴったりのネイル。

ぷっくりお花と水引アートが、晴れの日にふさわしい華やかさを演出。

立体的なお花と水引が特別な日の手元を彩ります。

つやめく紅椿とふんわりパールネイル

https://jp.michimall.com/?pid=184241743

2,550円(税込)

ゴールドとボルドーで上品な中に可愛らしさも入れた和柄デザインです。

お正月や成人式はもちろん、浴衣などの和装に通年でおすすめです。

ミチネイル」｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159



■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/