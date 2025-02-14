大建興産 当社 首都圏初の品川区収益マンションを着工
新築マンション・アパート開発など不動産事業を展開する大建興産株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：高田晋也）は、当社 首都圏初となる品川区の収益マンション（仮称）品川区南大井5丁目PJを2025年1月21日に着工しました。竣工予定は2025年12月です。
大建興産は更なる発展を目指し、今後積極的に首都圏に投資を行い、開発事業を拡大いたします。ついては、引き続き事業用地を探しております。
用地情報をお持ちの方はぜひ、大建興産までお気軽にご連絡ください。
◇物件概要◇
（仮称）品川区南大井5丁目PJ
構造 ：RC造 地上7階建
所在地 ：東京都品川区南大井5丁目14番1（地番）
敷地面積 ：203.79平方メートル
延べ面積 ：754.64平方メートル
戸数 ：21戸
※パースはイメージです。
（仮称）品川区南大井5丁目PJ 現地写真 2025年1月27日撮影
◇交通◇
「大森」駅 ＜徒歩9分・約650 m＞JR京浜東北・根岸線
「立会川」駅＜徒歩15分・約1.0 km＞京浜急行電鉄
「大井町」駅＜徒歩23分・約1.7 km＞JR京浜東北・根岸線、東急大井町線、東京臨海高速鉄道（りんかい線）
「大森海岸」駅＜徒歩13分・約 950m＞京浜急行電鉄
◇大森駅エリア◇
品川駅まで約６分。アクセスが良く充実した買い物環境も魅力です。大森駅周辺は、「大森駅地区グランドデザイン計画事業」に基づく再開発プロジェクトもスタート(https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_machinami/grand_design/oomori_grand_design/omorisheet.html)しています。（参照：大田区サイト(https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_machinami/grand_design/oomori_grand_design/omorisheet.html)）
◇大井町駅エリア◇
品川から１駅の便利な立地に加え、商業利便が優れています。大井町周辺はJR東日本グループによる大規模複合開発(https://oimachi-tracks.com/)が進められています。（参照：JR東日本サイト(https://oimachi-tracks.com/)）
大建興産株式会社について
投資用不動産のデベロッパー・コンサルタントとして、関西圏エリア、首都圏エリアなどで、不動産事業を展開しております。創業65年を迎える大建興産は、培った経験と独自のネットワークを活用し、収益不動産の計画・施工、物件の運用・売却まで、トータルで企画プロデュースいたします。人に寄り添い、人の想いをつなぐサポートを。大建興産株式会社は、持続可能な社会の実現に向けて、地域を元気にする“街づくり”に貢献します。
大建興産株式会社
所在地 ：兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号 神戸国際会館16階
【東京Office】東京都港区新橋6丁目13番9号 REGRARD SHIMBASHI 4階
創 業 ：1960年(昭和35年)12月
設 立 ：1970年(昭和45年)8月
代表者 ：代表取締役社長 高田晋也
資本金 ：6,000万円
事業内容：新築戸建分譲事業、収益不動産事業、注文住宅事業、既存住宅再生事業（リノベーション）、不動産仲介業、不動産管理業
大建興産サイト：https://daiken-k.jp/
大建興産投資不動産サイト：https://daiken-k-property.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/daiken_kosan/
YouTube：https://www.youtube.com/@daiken_k_dita
TikTok：https://www.tiktok.com/@daikenkousan3730
X：https://twitter.com/daikenkosan