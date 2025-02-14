大建興産 当社 首都圏初の品川区収益マンションを着工

大建興産株式会社

新築マンション・アパート開発など不動産事業を展開する大建興産株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：高田晋也）は、当社 首都圏初となる品川区の収益マンション（仮称）品川区南大井5丁目PJを2025年1月21日に着工しました。竣工予定は2025年12月です。

大建興産は更なる発展を目指し、今後積極的に首都圏に投資を行い、開発事業を拡大いたします。ついては、引き続き事業用地を探しております。

用地情報をお持ちの方はぜひ、大建興産までお気軽にご連絡ください。

◇物件概要◇

（仮称）品川区南大井5丁目PJ

構造 ：RC造 地上7階建

所在地 ：東京都品川区南大井5丁目14番1（地番）

敷地面積 ：203.79平方メートル

延べ面積 ：754.64平方メートル

戸数 ：21戸

※パースはイメージです。（仮称）品川区南大井5丁目PJ 現地写真 2025年1月27日撮影

◇交通◇

「大森」駅 ＜徒歩9分・約650 m＞JR京浜東北・根岸線

「立会川」駅＜徒歩15分・約1.0 km＞京浜急行電鉄

「大井町」駅＜徒歩23分・約1.7 km＞JR京浜東北・根岸線、東急大井町線、東京臨海高速鉄道（りんかい線）

「大森海岸」駅＜徒歩13分・約 950m＞京浜急行電鉄

◇大森駅エリア◇

品川駅まで約６分。アクセスが良く充実した買い物環境も魅力です。大森駅周辺は、「大森駅地区グランドデザイン計画事業」に基づく再開発プロジェクトもスタート(https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_machinami/grand_design/oomori_grand_design/omorisheet.html)しています。（参照：大田区サイト(https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_machinami/grand_design/oomori_grand_design/omorisheet.html)）

◇大井町駅エリア◇

品川から１駅の便利な立地に加え、商業利便が優れています。大井町周辺はJR東日本グループによる大規模複合開発(https://oimachi-tracks.com/)が進められています。（参照：JR東日本サイト(https://oimachi-tracks.com/)）

大建興産株式会社について

投資用不動産のデベロッパー・コンサルタントとして、関西圏エリア、首都圏エリアなどで、不動産事業を展開しております。創業65年を迎える大建興産は、培った経験と独自のネットワークを活用し、収益不動産の計画・施工、物件の運用・売却まで、トータルで企画プロデュースいたします。人に寄り添い、人の想いをつなぐサポートを。大建興産株式会社は、持続可能な社会の実現に向けて、地域を元気にする“街づくり”に貢献します。

大建興産株式会社

所在地 ：兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号 神戸国際会館16階

【東京Office】東京都港区新橋6丁目13番9号 REGRARD SHIMBASHI 4階

創 業 ：1960年(昭和35年)12月

設 立 ：1970年(昭和45年)8月

代表者 ：代表取締役社長 高田晋也

資本金 ：6,000万円

事業内容：新築戸建分譲事業、収益不動産事業、注文住宅事業、既存住宅再生事業（リノベーション）、不動産仲介業、不動産管理業

大建興産サイト：https://daiken-k.jp/

大建興産投資不動産サイト：https://daiken-k-property.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/daiken_kosan/

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