【あみやき亭(中部)】店舗限定！圧倒的安さ！！無糖レモンハイ・ハイボール・ドリンクバー８５円（税込９３円）イベント開催！さらにはホルモン花火盛も５０％増量キャンペーン同時開催！！

株式会社あみやき亭2/17~3/16対象ドリンク85円(税込93円）

店舗限定にてお得なイベントを開催します！！

【イベント１.】

通常価格390円（税込429円）の無糖レモンハイ・ホワイトホースハイボール（１馬力）

ドリンクバー340円（税込374円）がなんと！！

何杯飲んでも「１杯８５円（税込９３円）」でご提供いたします。

【イベント２.】

更に！人気のホルモン花火盛も期間中に限り５０％増量にてご提供いたします。

【開催期間】

2025年2月17日～３月16日

【開催店舗】

中川店 昭和橋店 港当知店 港知多店 妙音通店 南区浜田町店 潮見が丘店

高畑店 千音寺店 畑江通店 津島店 津島神守店の以上１２店舗

※店舗限定イベントとなりますので、イベント実施店舗をご確認の上、ご来店くださいませ。

皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

下記、ホームページ又はお近くの店舗へ直接お電話下さい。

※ご予約の状況によりましては、お受けできない場合もございますので、お早めにご連絡をお待ちしております。

・中川店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a005/

・昭和橋店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a006/

・港当知店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a009/

・港知多店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a034/

・妙音通店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a008/

・南区浜田町店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a010/

・潮見が丘店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a015/

・高畑店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a018/

・千音寺店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a021/

・畑江通店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a078/

・津島店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a020/

・津島神守店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a097/

株式会社あみやき亭について

会社名：株式会社あみやき亭

所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地８

代表取締役社長：宮崎 卓也

設立：１９９５年6月22日

URL：https://www.amiyakitei.co.jp/index.html

ブランド：あみやき亭/あみやき亭PLUS/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山/喜楽