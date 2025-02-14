【あみやき亭(中部)】店舗限定！圧倒的安さ！！無糖レモンハイ・ハイボール・ドリンクバー８５円（税込９３円）イベント開催！さらにはホルモン花火盛も５０％増量キャンペーン同時開催！！

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株式会社あみやき亭

2/17~3/16対象ドリンク85円(税込93円）

店舗限定にてお得なイベントを開催します！！


【イベント１.】


通常価格390円（税込429円）の無糖レモンハイ・ホワイトホースハイボール（１馬力）


ドリンクバー340円（税込374円）がなんと！！


何杯飲んでも「１杯８５円（税込９３円）」でご提供いたします。



【イベント２.】


更に！人気のホルモン花火盛も期間中に限り５０％増量にてご提供いたします。



【開催期間】


2025年2月17日～３月16日



【開催店舗】


中川店　昭和橋店　港当知店　港知多店　妙音通店　南区浜田町店　潮見が丘店


高畑店　千音寺店　畑江通店　津島店　津島神守店の以上１２店舗


※店舗限定イベントとなりますので、イベント実施店舗をご確認の上、ご来店くださいませ。


皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。



下記、ホームページ又はお近くの店舗へ直接お電話下さい。


※ご予約の状況によりましては、お受けできない場合もございますので、お早めにご連絡をお待ちしております。


・中川店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a005/


・昭和橋店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a006/


・港当知店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a009/


・港知多店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a034/


・妙音通店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a008/


・南区浜田町店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a010/


・潮見が丘店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a015/


・高畑店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a018/


・千音寺店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a021/


・畑江通店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a078/


・津島店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a020/


・津島神守店https://shop.amiyakitei.co.jp/detail/a097/



株式会社あみやき亭について


会社名：株式会社あみやき亭


所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地８


代表取締役社長：宮崎 卓也


設立：１９９５年6月22日


URL：https://www.amiyakitei.co.jp/index.html


ブランド：あみやき亭/あみやき亭PLUS/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山/喜楽