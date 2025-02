上智大学外国語学部英語学科教授・小川公代さん『あなたに渡す名著『フランケンシュタイン（光文社）』(メアリー・シェリー)』音声教養メディアVOOXにて、配信開始！

Moon Creative Lab Inc.

希望と不安を胸に社会へ羽ばたくとき、私たちが手にすべき一冊とはどんな本でしょうか?

『あなたに渡す名著』は、日本を代表する大学の先生方が、自らの学生たちが卒業する際に「もし1冊の本を渡すとしたら、どの本を選ぶか」をテーマに語る番組です。

取り上げる本は、誰もが聞いたことのある本から、教えてもらわないと知らなかった隠れた名著まで。「その本の読みどころはどこか」「先生自身とその本との関係」などを知れ、また自分ひとりではたどりつけなかった深い読み方をすることができるようになります。

これから社会人になる学生だけでなく、あらゆる方にとって、新しい本との出会いになるでしょう。

第22回では、上智大学外国語学部英語学科教授・小川公代さんに『フランケンシュタイン(光文社)』(メアリー・シェリー)をご紹介いただきます。

小川公代さんプロフィール

1972年、和歌山県生まれ。英国ケンブリッジ大学卒業(政治社会学専攻)。英国グラスゴー大学博士号取得(英文学専攻)。現在、上智大学外国語学部英語学科教授。専門は、イギリスを中心とする近代小説。著書に『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社)、『文学とアダプテーション2――ヨーロッパの古典を読む』(共編著、春風社)、『ジェイン・オースティン研究の今』(共著、彩流社)、『幻想と怪奇の英文学』『幻想と怪奇の英文学 2 増殖進化編』(共著、春風社)、『文学理論をひらく』(共著、北樹出版)、『イギリス文学入門』(共著、三修社)、The Routledge Companion to Jane Austen (共著、Routledge)、Johnson in Japan (共編著、Bucknell University Press)、British Romanticism in European Perspective: Into the Eurozone(共著、Palgrave Macmillan)、Liberating Medicine, 1720-1835(共著、Pickering & Chatto)、訳書に『肥満男子の身体表象 アウグスティヌスからベーブ・ルースまで』(小澤央との共訳、法政大学出版局)などがある。

VOOXとは

VOOXは、学びに特化した音声メディアです。1話10分、6話完結のコンテンツ構成で第一人者たちの実践知と人々を鼓舞する生の声をお届けしております。現在700話以上のコンテンツを配信しており、定期的に新しいコンテンツを更新中です。新規シリーズは、公開から2週間は、どなたも無料でお楽しみいただけます。

以下のQRコードもしくはリンクから、VOOXアプリがダウンロードできます。

https://voox.onelink.me/KbDS/PRT

