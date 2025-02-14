ミャンマー・ユニティの日本への特定技能送り出し人数が1,200人を突破。技能実習は6,000人を突破。総送り出し数は7,300人を突破。介護職送り出し数は1,350人を突破しました！
ミャンマー政府認定圧倒的No.1人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」の特定技能送り出し人数が1,200人を突破。技能実習は6,000人を突破。総送り出し数は7,300人を突破。介護職送り出し数は1,350人を突破しました！
2025年2月14日時点の最新数値情報をお知らせします。
【在留資格別送り出し実績】
技能実習1号 6,032名
技能実習3号 20名
特定技能1号 1,200名
技人国 106名
（合計） 7,358名
【技能実習1号職種別送り出し実績】
建設・建築 1,481名
食品加工 1,126名
介護 829名
電気・電子機器 306名
農業 120名
畜産 33名
繊維・衣服 421名
溶接 252名
機械金属加工 487名
塗装 204名
プラスチック成形 203名
ビルクリーニング 141名
自動車整備 18名
その他 411名
（合計） 6,032名
【特定技能1号職種別送り出し実績】
介護 528名
外食 593名
農業 33名
飲食料品製造 31名
その他 15名
（合計） 1,200名
【日本で働きたい若者の在留資格・職種別人数】
◆特定技能
資格保有者全職種合計 2,985名（うちN3以上696名）
「外食」資格保有者数 1,754名（うちN3以上508名）
「介護」資格保有者数 556名（うちN3以上54名）
「宿泊」資格保有者数 583名（うちN3以上153名）
「耕種農業」資格保有者数 159名（うちN3以上13名）
「飲食料品製造」資格保有者数 58名（うちN3以上8名）
◆技能実習
一次選考済候補者数 8,736名（うちN4以上1,415名、N3以上127名）
うち介護 5,328名（うちN4以上834名、N3以上68名）
うち食品製造 8,419名（うちN4以上1,370名、N3以上124名）
うち宿泊 6,042名（うちN4以上1,099名、N3以上102名）
うち耕種農業 6,971名（うちN4以上1,118名、N3以上103名）
◆技人国
大卒技人国候補者数 171名（うちN3以上103名、N2以上21名）
ミャンマー人材にご興味のある方、ミャンマー政府認定圧倒的No.1人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」にお任せください。
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ミャンマー・ユニティについて
会社名：ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)
所在地：Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,Yangon, Myanmar
代表者：代表取締役 チョー・ミン・トン
ライセンス：ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016
設立：2013年5月
資本金：5,500,000円
【日本駐在サポート部】
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303
MAIL： info@m-unity.com
TEL： 03-5809-2216
FAX： 050-5577-5664
会社HP： https://www.myanmarunity.jp/
ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。