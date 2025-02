イ・ホンギ（FTISLAND）MCの日韓ロマンス　旅行×恋愛リアリティ「Be my K-guide」からMCとパネラーのコメントが到着！韓国人男性が日本人女性をガイドした韓国のロケ地情報も公開！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)の映像配信サービス「Lemino(R)」において独占配信中の恋愛リアリティ番組「Be my K-guide」より、MCのイ・ホンギ(FTISLAND)、パネラーの高田健太、LIGHTSUMのヒナとユジョン、YUKA-CHANNELからのコメント映像が到着しました!

また、番組内で紹介された韓国の観光スポットの詳細をLemino公式サイトにて公開いたしました。

(C)All rights reserved by MooAm Co., Ltd.

・MC パネラーコメント映像:https://youtu.be/BtLjp_yj4QY

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BtLjp_yj4QY ]

・イ・ホンギ(FTISLAND)コメント映像:https://youtu.be/BcqM4scHqrM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BcqM4scHqrM ]

・高田健太コメント映像:https://youtu.be/cWZnQh-22eA

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=cWZnQh-22eA ]

・ヒナ&ユジョン(LIGHTSUM)コメント映像:https://youtu.be/xOcp2YUCp-8

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=xOcp2YUCp-8 ]

・YUKA-CHANNEL ユカ・スンちゃんコメント映像:https://youtu.be/PQ5uK1ls6S8

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=PQ5uK1ls6S8 ]

「Be my K-guide」は、韓国にやってきた魅力的な日本人女性4名と韓国人男性の観光ガイド4名が出会い、韓国の話題のスポットをまわる3泊4日の旅行を通じて、国際ロマンスを描く新しい概念の旅行×恋愛リアリティ。

本作には日本でデビューして13年目、「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のボーカルトレーナーとしても注目を集め、日本でも多くのファンを持つFTISLANDのイ・ホンギがMCとして出演。その他、オーディション番組PRODUCE 101出身で日本と韓国で活動している高田健太、「大韓外国人」などバラエティ番組で活躍しているLIGHTSUMの日本人メンバー・ヒナと韓国人メンバー・ユジョン、登録者数約90万人のユーチューバーで日韓夫婦のYUKA-CHANNEL・ユカとスンちゃんもパネラーとして出演中です。

Lemino公式サイトでは、韓国人男性がガイドした聖水洞のセレクトショップ、上から撮影するユニークなセルフ写真館や若者たちに人気のイタリアンレストラン、三清洞の韓服レンタル店や独特なタッチのイラストで人気のカリカチュア専門店、東大門の日本人観光客にも人気があるタッカンマリ屋など、幅広い韓国のスポットをご紹介しています。

「Be my K-guide」を見て、ぜひ韓国の話題のスポットもチェックしてみてください!

Lemino公式サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000102/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-kguidelp-0214

【「Be my K-guide」作品概要】

<2025年1月24日(金)正午 より、日本独占配信>

全8話 毎週金曜日正午 最新話更新予定

Lemino公式サイト:https://bit.ly/41etGze

視聴ページ:https://bit.ly/40TDCNj

・キャスト

イ・ホンギ(FTISLAND)、ユジョン(LIGHTSUM)、ヒナ(LIGHTSUM)、高田健太、スンちゃん、ユカ、ラオン、ジョイ、ゴリ、カンちゃん、サキ、アンナ、ナオ、アリサ

・あらすじ

韓国人男性と日本人女性が一つ屋根の下で出会い、旅をすることで始まる日韓ロマンス!韓国にやってきた日本人女性4名を迎えたのは、正体を隠した韓国人男性の観光ガイド4名。さまざまなテーマのダブルデートやツーショットデートを通じて、韓国人男性ガイドが女性たちの韓国旅行をエスコート!ときめきと不安、好奇心と嫉妬が入り混じった感情が交差する3泊4日の短い旅は、単なる旅行なのか、それとも新たな恋を探す過程なのか?!ギリギリの駆け引きで内に秘めた感情が明らかになる!ラストまで目が離せないドキドキの日韓ロマンスの行方は・・・?

※「Be my K-guide」は Prime Video の「Leminoセレクト」でもお楽しみいただけます。

【「Lemino」概要】

ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。

【「Leminoセレクト」概要】

「Leminoセレクト」は、「Lemino」で提供中の作品から[オリジナル/韓流/ファンユース/スポーツ]ジャンルの内、厳選した作品をPrime Videoのサブスクリプション内で提供しております。Prime Videoの「Leminoセレクト」に登録すると、日本/韓国のアイドル作品から話題の韓流ドラマまで特定のジャンルのコンテンツを月額550円(税込)にてお楽しみいただけます。

チャンネルURL:https://www.amazon.co.jp/channels/leminojp