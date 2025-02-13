TVアニメ『ローゼンメイデン』新作グッズが発売！ 真紅たちが真っ白な衣装にお着替えしたレトロアートが可愛すぎる!!
TVアニメ『ローゼンメイデン』の新作グッズが発売決定！ 本日2月13日(木)から通販サイト「eeo Store online」で先行販売が、３月15日(土)からeeo Store池袋本店で店頭販売がスタートします。
新作グッズに使用しているのは、“雪”がテーマのレトロアート。
紅薔薇のお姉さまも黒薔薇のお姉さまもみ～んな、真っ白な描き起こしオリジナルのお洋服に着替えたキュートなイラストです♪
思わず頬ずりしたくなるくらい可愛い……そんな新作グッズをすべてご紹介します！
▼通販でのご購入はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/385?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt817(https://eeo.today/store/101/title/385?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt817)
グッズ販売情報
先行通販：2月13日(木)～
店頭受取予約：2月13日(木)～2月19日(水)
店頭販売：3月15日(土)～3月27日(木)
販売場所：eeo Store池袋本店
eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/385?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt817)
“冬”がテーマのレトロアートを使用して、5アイテム23種の新作グッズが登場
【グッズ一覧】
・缶バッジ（全7種）※ブラインド
・アクリルぷちスタンド（全7種）※ブラインド
・アクリルキーホルダー（全7種）※ブラインド
・小物ケース（全1種）
・キャラクリアケース（全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートBOXをご用意しています。
缶バッジ（全7種）※ブラインド
大きさおよそ5.7cmの缶バッジは、キャラクターたちの上半身をクローズアップしたデザイン。カバンにつけるほか、お手元で真紅たちの表情をじっくりとご堪能ください！
アクリルぷちスタンド（全7種）※ブラインド
アクリルぷちスタンドは大きさおよそ7cm×7cmと、どこにでも飾りやすいサイズです。お部屋や職場のデスク周りに置いて、それぞれの個性あふれる衣装を眺めたり、レトロアートならではの愛らしさに癒されたりしてみては？
アクリルキーホルダー（全7種）※ブラインド
アクリルキーホルダーは、大きさおよそ6.5cm×6.5cm以内。キャラクターたちと一緒に雪景色を閉じ込めたスノードームイメージのデザインは、まさに幻想的！
▼通販でのご購入はこちらから！▼
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小物ケース（全1種）
小物ケースは、大きさおよそ縦10cm×横11cm×厚さ3cm。ピアスやリングといったアクセサリーなどをしまっておくのにピッタリなグッズです！
また、今回発売した缶バッジやアクリルキーホルダーをしまって、TVアニメ『ローゼンメイデン』のコレクションボックスを作ってみるのもおすすめ♪
キャラクリアケース（全1種）
キャラクリアケースは、A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙をしまえる硬質クリアケース。ポストカードの保管や、イベントのチケットを持ち運ぶためのチケットホルダー代わりとしても役立ちます！
グッズを購入して、ポストカードもゲット！
TVアニメ『ローゼンメイデン』の新作グッズを含む関連商品を1会計2,200円（税込）以上お買い上げで、ポストカードを1枚プレゼントします。
ポストカードの絵柄は、新作グッズにも使用したレトロアート♪
グッズと一緒に、ポストカードもぜひゲットしてみてください！
▼通販でのご購入はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/385?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt817(https://eeo.today/store/101/title/385?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt817)
“冬”がテーマのレトロアートを使ったTVアニメ『ローゼンメイデン』の新作グッズ。
真っ白な衣装が可愛い真紅たちと一緒なら、まだまだ続く厳しい寒さも吹き飛ぶこと間違いなし！
(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IP活用プラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus