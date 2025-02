「ABEMA」で全話一挙配信中！今年のバレンタインは推しに恋をしよう(ハート)人気K-POPアイドル出演のおすすめ6作品

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を400作品以上配信しております。

このたび、「ABEMA」では今をときめく人気K-POPアイドルが出演する作品の中から、今年のバレンタインは“推し”と過ごしたいという方におすすめの6作品をご紹介いたします。

今年の1月に「ABEMA」で後日配信した『第39回 ゴールデンディスクアワード』は、公正性と客観性が認められ、「アーティストが最も受賞したい賞」として位置付けられている最大級のK-POPアワードです。今年はSEVENTEENをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、aespa、NewJeansといった20組以上の豪華アーティストが日本に大集結。さらに、MCにはチャ・ウヌ、ムン・ガヨン、ソン・シギョンが就任し、会場を大いに盛り上げました。2025年の幕開けに相応しい一夜限りのスペシャルステージから、感動の受賞スピーチまで見どころ満載のK-POPアワードをぜひ何度でもお楽しみください。

(C)HLL(C)HLL

■『第39回 ゴールデンディスクアワード』 番組概要

(C)HLL

番組ページ : https://abema.tv/video/title/697-2

DAY1、DAY2とも無料配信中

韓国でのデビュー後、瞬く間に世界中から人気を集めるボーイズグループへと成長した人気ボーイズグループ RIIZEが出演する『BOSS RIIZE』(ボスライズ)は、1泊2日の旅行に出かけたRIIZEが、さまざまなミッションを通して得た投票権でメンバーの中から“ボス(BOSS)”を選び、ボスが決めたルールに従い旅行を楽しむという構成で、癒しと熱い勝負力が共存するRIIZEのダイナミックな旅行記、そして素の表情を堪能できる、盛りだくさんの内容になっています。BRIIZEの方はもちろん、RIIZEのことをまだよく知らないという方も楽しめる内容になっているので、どうぞお見逃しなく。

■『BOSS RIIZE』 番組概要

番組ページ : https://abema.tv/video/title/663-2

全12話/11月30日(土)まで全話無料配信中

顔の天才”と称され、ドラマなどでも引っ張りだこの人気アイドルグループASTROのチャ・ウヌが出演する『チプサブイルチェ~師匠に弟子入り(チャ・ウヌ特集)』は、韓国の人気タレントイ・スンギをはじめとする個性豊かなメンバーが、人生の大先輩を訪ねて教えを請うリアルバラエティ番組で、韓国の「2021 SBS芸能大賞」で多数の賞を受賞するなど、国民的人気を集めた作品です。芸術、社会、科学、歴史、経済、心理など、さまざまな分野で成果を上げてきた師匠たちとの1日を通じて、正解に近づくヒントを得られる“体験授業型”の構成が魅力の一つで、個性豊かなMC陣に加え“顔の天才”と称され、ドラマなどでも引っ張りだこの人気アイドルグループASTROのチャ・ウヌが登場することでも話題に。バラエティでも強い印象を残すチャ・ウヌの活躍にもぜひご注目ください。

(C) SBS(C) SBS

■『チプサブイルチェ~師匠に弟子入り(チャ・ウヌ特集)』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/193-374

全40話/1~3話まで無料配信中

SEVENTEENのホシとジョシュア、SUPER JUNIORのキュヒョンらが出演する『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』は、ドバイを舞台に、モードゲーム“モノポリー”のリアル版として、芸能界の親友(ブロ)たちが真剣勝負を繰り広げるゲームバラエティー番組です。ゲームで手に入れた土地で、超豪華な観光を楽しむブロもいれば、砂漠や無人島で過酷な体験を強いられるブロも。勝負のためには裏切りもいとわない彼ら…。ブロたちはお金と友情、どちらも守ることができるのでしょうか?さいころの目に翻弄されながらも、優勝を目指して頑張るブロたちの姿をお見逃しなく。

(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

■『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』 番組概要

番組ページ: https://abema.tv/video/title/193-373

全8話/1~3話まで無料配信中

歴代のK-POP界を代表するアイドルたちが出演する『K-POPアイドルスタースポーツ選手権』では、大会の代表種目である陸上、番組を通して人気スポーツとなったアーチェリー、そしてPK戦やシルムといった様々な競技でアイドルたちが真剣勝負を繰り広げます。『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2020』では、前大会で話題になった投球、eスポーツ、乗馬など多様な種目でアイドルたちが競い合い、NCT DREAMやSF9のメンバーがサバイバルシューティングゲームで実力を発揮するなど、見どころ満載です。「ABEMA」では、2020年のほかにも、SHINeeのミンホやKARA、EXOのスホ、セフンらが出演した『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2013』からの11作品を配信中です。ここでしか見ることができない推しの活躍をお見逃しなく。

(C)MBC(C)MBC

■『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2020』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/193-185?s=193-185_s1

全9話/1~3話まで無料配信中

今年の1月にデビュー後初めて音楽番組で1位を獲得し、今年も活躍が期待されるグローバルボーイズグループn.SSignに密着した『PROJECT 10K』では、2023年11月に行われた有明アリーナ公演を100日後に控えるメンバーたちが、より多くの方に自分たちの魅力を知ってもらうべく、韓国と日本で計1万人の観客を集めてゲリラライブをするミッションに挑戦します。果たして、メンバーたちは無事にミッションをクリアし、たくさんの人にn.SSignの魅力を伝えることができるのか?メンバーたちが力を合わせ、有明アリーナという1つの目標に向かって走り出す姿は必見です。

(c)SLLDLAB(c)SLLDLAB

■『PROJECT 10K』 番組概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/577-7

全6話/1~3話まで無料配信中

ほかにも、「ABEMA」では、バレンタインの時期にピッタリな胸キュン韓国ドラマやK-POP番組を期間限定で全話無料配信中です。ぜひチェックしてください。

恋の季節だ!胸キュン韓国ドラマ・K-POP特集特設サイト

https://abema.tv/lp/renai-kdrama-2025