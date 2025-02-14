Ground Y PUNK Graphics T-shirt Collectionを2月14日(金)発売

株式会社ヨウジヤマモト

ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら

“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y(グラウンド ワイ)」。

この度、PUNK Graphics T-shirt CollectionをGround Y直営店舗、及びヨウジヤマモト社オフィシャルウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて、2月14日(金)より発売いたします。

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは同日AM 10:00より発売開始

(商品掲載ページはこちら: https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egypunk/ )

本コレクションでは、トランプ、リカオン、スカル、ペイント柄など、シンボリックなモチーフを組み合わせたGround YオリジナルグラフィックTシャツ全7型が登場します。コラージュやインクジェットプリントなどの多様な表現技法を駆使し、Ground Yならではのエッジの効いたビジュアルに仕上げました。ブランドの象徴的なモチーフを取り入れながら、ファッションの自由な可能性を広げます。素材には、柔らかな肌触りのコットンを使用。ユニセックスで絶妙なシルエットは、一枚で存在感を放つだけでなく、ジャケットのインナーとしても洗練されたスタイルを演出します。それぞれのデザインに込められたアート性と、Ground Yが持つ独自の世界観をぜひお楽しみください。

【商品ラインナップ】 ※価格はすべて税込

GGG PUNK Graphic T-SHIRT \17,600

WOMEN IN A HAT PUNK Graphic T-SHIRT \17,600

PLAYING CARD PUNK Graphic T-SHIRT \17,600

LYCAON PICTUS PUNK Graphic T-SHIRT \17,600

TEAR-STAINED FACE PUNK Graphic LONG SLEEVE T-SHIRT \19,800

PINK PUNK Graphic LONG SLEEVE T-SHIRT \19,800

AGELESS PUNK Graphic T-SHIRT \17,600

【Ground Y PUNK Graphics T-shirt collection】

発売日：2月14日(金) ※「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」では同日AM10:00より発売開始

展開店舗：Ground Y直営店舗(GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷PARCO/心斎橋PARCO/名古屋PARCO)

オフィシャルウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/

※詳しくは各商品ページをご確認ください。

商品掲載ページ：

日本語：https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egypunk/

英語： https://theshopyohjiyamamoto.com/collections/gypunk

中国語： https://china.theshopyohjiyamamoto.com/shop/e/egypunk/

▼shop information

Ground Y GINZA SIX

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165

Ground Y LAFORET HARAJUKU

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277

Ground Y SHIBUYA PARCO

〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984

Ground Y SHINSAIBASHI PARCO

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607

Ground Y NAGOYA PARCO

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790

Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/

▼official media

Ground Y Official HP

http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy

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