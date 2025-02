京の老舗帯屋『大庄』発の新プロジェクト『HOUSE of DAISHO』より、西陣織帯ドレスが誕生。2月13日より展示開始。

HOUSE of DAISHO- Photography: Marcel Fujii ( @maru_1111 )- Hair & Make Up: Mayumi Shimada ( @hm.mayumi_shimada )- Model: 丹波南美 ( @_minami._)____- Costume Designer / Creative Director : Risako Nakamura ( @risako_in_tokyo )

この度、京都伝統産業ミュージアム主催の作品コンペティション「TRADITION for TOMORROW: KYOTO CRAFTS and DESIGN COMPETITION 2024-2025 展」において、『HOUSE of DAISHO』が手がけるドレス『晶・Akari』が展示作品として入選、展示されることが決定いたしました。

HOUSE of DAISHOについて

『HOUSE of DAISHO』は、300年以上の歴史を持つ西陣織の老舗『大文字屋 庄兵衛』(以下、大庄)から2023年に誕生したプロジェクトです。プロデュースするのは、大庄十代目当主・西村泰至氏の娘であり、ヴィオラ奏者としても活動する西村梨沙( @lisansmr )。幼少の頃から西陣織の美に触れて育ち、演奏家として舞台に立つ中で、その魅力をドレスという形で昇華できないかと発案されました。西陣織の美しい「光」を現代に再解釈した商品開発に取り組んでいます。

西陣織ドレス『晶・Akari』について

この度、展示作品として入選した『晶・Akari』は、西陣織の伝統工芸の技術と現代の感性を融合させた一着です。西陣織帯の持つ華やかさと繊細な美しさを最大限に活かしながら、現代の生活の中で愛されるファッションアイテムとして新たな価値を創出しました。

本作品は、京の老舗帯屋『大文字屋 庄兵衛(大庄)』の西陣織織元・西村泰至が伝統技法を受け継ぎながらも、ファッションデザイナー中村理彩子の独創的なアイデアによって生み出されました。

この作品のテーマは「万華鏡」。西陣織の特長である多様な金糸や絹を角度を変えて組み合わせ、万華鏡のような乱反射として昇華させるために、幅約32cmという帯幅を無駄なく細分化し、丹念にドレスとして組み上げました。作品名の『晶・Akari』は、プロジェクトメンバー・晶(あかり)の名が線対称の着想源となり命名されました。

伝統と革新が織りなすこのドレスは、儚い輝きを永遠の美へと仕上げた一着です。

帯としての用途を超えたドレスは、伝統の持つ力を次世代へと繋ぐ一歩を示しています。

展示情報- 展示会名: TRADITION for TOMORROW: KYOTO CRAFTS and DESIGN COMPETITION 2024-2025 展- 期間: 2025年2月13日(木)~3月23日(日) ※休館日: 2/16、2/25、3/10- 開館時間: 10:00~18:00(入館は17:30まで)- ※2/14・15は、19:00まで開館(入館は18:30まで)- 観覧料: 一般(大学生を含む)500円 | 小中高生、高等専門学校生400円 ※和装の方は無料- 場所: 京都伝統産業ミュージアム(京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 京都市勧業館みやこめっせ 地下1階)- 主催: 京都伝統産業ミュージアム(株式会社京都産業振興センター)- 目的: 伝統的な工芸素材や技法を未来へと繋ぐ新しい作品・製品の顕彰と活動支援

コンペティション概要

このコンペティションは、日本の伝統的な工芸素材や技法を明日へと繋ぐ新しい作品・製品を顕彰し、その活動を支援することを目的としています。審査を通じて選ばれた約80点の優れた作品が展示され、伝統工芸を未来へと繋ぐ創意工夫や、斬新な発想で生まれた作品の数々をご覧いただけます。

(詳細:https://kmtc.jp/special/2025/01/12/7784/ )

オーディエンス賞のご案内

本展示では、ご来場者の皆さまによる投票で選ばれる「オーディエンス賞」が設けられています。

『晶・Akari』を通じて、より多くの方に西陣織の魅力を感じていただければ幸いです。

ぜひ会場にて直接作品をご覧いただき、投票での応援をよろしくお願いいたします。

投票期間:2月13日(木)~2月28日(金)

- 投票方法:- - 観覧券購入時に配布される投票用紙をお受け取りください。- - 展示作品をじっくりご覧いただき、お気に入りの作品を選んでください。- - 投票箱に投票用紙を投函して完了です。本件に関するお問い合わせ

HOUSE of DAISHO

担当 : 西村梨沙・平田晶

Email : info@houseofdaisho.com

Instagram : @houseofdaisho(https://www.instagram.com/houseofdaisho/)

- Photography: Marcel Fujii ( @maru_1111(https://www.instagram.com/maru_1111?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )

- Hair & Make Up: Mayumi Shimada ( @hm.mayumi_shimada(https://www.instagram.com/hm.mayumi_shimada?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )

- Model: 丹波南美 ( @_minami._(https://www.instagram.com/_minami._?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )

- Costume Designer / Creative Director : Risako Nakamura ( @risako_in_tokyo(https://www.instagram.com/risako_in_tokyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )

- Producer : Lisa Nishimura ( @lisansmr(https://www.instagram.com/lisansmr?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )

- Project Manager : Akari Hirata ( @akari.ozawa(https://www.instagram.com/akari.ozawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )