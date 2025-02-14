J3¥êー¥°¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡×¥Ûー¥à¥²ー¥àÍè¾ì¼Ô¤Ë ¡ÖPROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÁ±(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÁÔÂÀ)¤Î¡ÖPROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡×¤ò¡¢3·î16Æü³«ºÅ¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーJ3¥êー¥°¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥àÍè¾ì¼Ô¤ËÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡×¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¢¤ë·Ü¤µ¤µ¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÄÉµá¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Êý¡¹¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ê¿©»ö·Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡ÖPROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡×¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢KSL¡Ê´ØÅì¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡Ë¤«¤éJFL¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏJ3¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾º³Ê¤·¡¢J¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖCITY FOOTBALL STATION¡×¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ìー¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î¥°¥ë¥á¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー ¥×¥ìー¥ó(60g)
¡ÚÀèÃå2,000Ì¾ÍÍ¡Û
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
»î¹ç¾ðÊó
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° Âè5Àá
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£ vs¡¡¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê
Æü»þ¡§3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¾ì½ê¡§CITY FOOTBALL STATION
¢§ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tochigi-city.com/
PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¥×¥ìー¥ó(60g)
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¹õ¸ÕÜ¥ (60g)¡¡
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥Ñー(60g)
1À½ÉÊ¤¢¤¿¤ê¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á10g¡×¤¬ÀÝ¼è²ÄÇ½¤Ê¡¢·Ü¤µ¤µ¤ß¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¡Ö»é¼Á¡×¡ÖÅü¼Á¡×¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤ÎÀÝ¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ¬³Ê¡§ ³Æ60g
É¸½à¾®Çä²Á³Ê¡§ ÀÇ¹þ ³Æ130±ß(ÀÇÈ´120±ß)
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¥³¥ó¥½¥áÌ£
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥Ñー
¡¦PROFIT¤µ¤µ¤ß¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¥½¥ë¥È
1À½ÉÊ¤¢¤¿¤ê¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á22g¡×¤¬ÀÝ¼è²ÄÇ½¤Ê¡¢·Ü¤µ¤µ¤ß¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¡Ö»é¼Á¡×¡ÖÅü¼Á¡×¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤ÎÀÝ¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ¬³Ê¡§³Æ65£ç¡ß2ËÜ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ ³Æ216±ß(ÀÇÈ´200±ß)
¡ÚPROFIT¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://maruzen-profit.com/
PROFIT ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È
@maruzen.profit
https://www.instagram.com/maruzen.profit/
³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÁ±
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÁ±¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://mrz.co.jp/(https://mrz.co.jp/)
1945Ç¯¤ËÅìµþ¾åÌî¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥Û¥â¥½ー¥»ー¥¸¡¦¥Áー¤«¤ÞÅù¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¡¥¯¥é¥Ö³µÍ×
¥Áー¥àÌ¾¡§¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò THE TOCHIGI CITY UNITED
ÁÏÎ©¡§¡¡1947Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç·ª ¿ò»Ê
¥¯¥é¥Ö½êºßÃÏ¡§¡¡¢©329-4307¡¡ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô´ä½®Ä®ÀÅ1219-2
¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡§¡¡ÆÊÌÚ»Ô¡¢¿ÑÀ¸Ä®
¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡§¡¡CITY FOOTBALL STATION
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©329-4315¡¡ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô´ä½®Ä®»°Ã«1038-1(´ä½®Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÆâ)