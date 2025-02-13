白雪巴(VTuberグループ「にじさんじ」所属)、初のファンミーティング「Shirayuki′s FAN Meeting」2025年5月3日(土)開催決定！グッズも受注販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、当社所属ライバー白雪巴による初のファンミーティング「Shirayuki's FAN Meeting」を2025年5月3日(土)に開催いたします。

白雪巴 ファンミーティング「Shirayuki's FAN Meeting」開催概要

白雪巴、初のファンミーティング！

ライバーと一緒に楽しめる企画や歌唱パートに加え、数量限定のプレミアムチケットにはファンミーティングパートの前方席確約に加え、コース料理の提供および白雪巴との交流などを含むディナーショーパートへの参加特典も！

・会場：リーガロイヤルホテル東京

(会場MAP：https://www.rihga.co.jp/tokyo/about/)

・日程：2025年5月3日(土)

ファンミーティングパート：OPEN 12:00、START 13:00

ディナーショーパート：OPEN 17:00、START 18:00

・出演者：白雪巴

・ネット配信実施予定



■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/shirayuki_fanmeeting/

※本ファンミーティングは3Dイベントとなります。

チケット料金

■ファンミーティングパートチケット

\9,900 (税込)

※全席指定

※未就学児入場不可

※購入枚数：1枚まで



■プレミアムチケット(数量限定、両パート通しチケット)

\35,000 (税込)

特典：

・ファンミーティングパート／ディナーショーパートの両方に参加可能

・ファンミーティングパートにて前方席確約

・【白雪巴直筆】あなたのニックネーム入り席札風カード（ディナーショーパートにて提供）

※全席指定

※未就学児入場不可

※購入枚数：1枚まで

※ディナーショーパートのみのチケット販売はございません

■ネット配信チケット

詳細は後日公開いたします。

チケット受付種別

■白雪巴ファンクラブ「白雪HOUSE」プレミアムプラン会員先行(抽選)

受付期間：2025年2月21日(金) 18:00 ～ 2025年2月27日(木) 23:59

■白雪巴ファンクラブ「白雪HOUSE」プレミアムプラン・ベーシックプラン会員先行(抽選)

受付期間：2025年3月10日(月) 18:00 ～ 2025年3月14日(金) 23:59



■白雪巴ファンクラブ「白雪HOUSE」プレミアムプラン・ベーシックプラン会員先行(先着)

受付期間：2025年3月26日(水) 18:00 ～ 2025年4月11日(金) 23:59

※詳細は特設サイトをご確認ください。

※チケットのお申し込みにはファンクラブの対象プランおよび楽天チケットへの会員登録が必要になります。

※先着の受付に関しては予定枚数に達し次第、受付終了となります。

「Shirayuki's FAN Meeting」グッズ受注販売決定！受付も同時開始！

グッズラインナップは、ラグジュアリーアクリルスタンド、ランダムミニブロマイド、ブレスレットLEDライト、スカーフ風マルチクロス、ロゴ刻印ボールペン、ルームフレグランス -Shirayuki-、モチーフ付きチョーカーの全7種。

グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年2月13日(木)21時30分から2025年2月21日(金)23:59までの期間限定で、受注販売を実施いたします。

「Shirayuki's FAN Meeting」グッズ紹介

■ラグジュアリーアクリルスタンド

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W80mm×H120mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムミニブロマイド

・価格：350円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：W55mm×H185mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ブレスレットLEDライト

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：W210mm×H30mm×D10mm

・素材：PVC、ABS、基盤類

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■スカーフ風マルチクロス

・価格：1,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W450mm×H450mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ロゴ刻印ボールペン

・価格：1,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W150mm×H10mm×D10mm

・素材：金属

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ルームフレグランス -Shirayuki-

・価格：4,200円(税込)

・サイズ(約)

容器：W57mm×H135mm×D57mm

特典カード：W88mm×H63mm

※特典カードは購入時に厚紙に挟んだ状態で同梱されます

・内容量(約)：100ml

・素材

容器：ガラス

内容物：水、アルコール、溶剤、香料、安定剤

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■モチーフ付きチョーカー

・価格：3,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W150mm×H10mm

・素材：ポリエステル、金属

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

「Shirayuki's FAN Meeting」グッズ販売概要

・受注販売受付日時：2025年2月13日(金)21時30分～2025年2月21日(金)23:59

・お届け時期：2025年4月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_580

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※【Shirayuki's FAN Meeting】以外の商品とは同梱不可となりますので、【Shirayuki's FAN Meeting】以外の商品をご希望の場合は、一度お会計いただいた後に再度お買い求めください。

※受注期間内にご注文いただいた方へはイベント開催までにお届けいたします。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

【白雪巴 プロフィール】

■ライバー名

白雪巴 (しらゆきともえ/Shirayuki Tomoe)



■プロフィール

物腰柔らかなお姉さんだが、モットーは弱肉強食。未亡人のような色気をまとうが、実際はまだ未婚で、今はお相手探しの真っ最中。

配信では、意外な一面を見せることも……？

■主なリンク先一覧

白雪巴 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ShirayukiTomoe

白雪巴 X(旧Twitter)：https://x.com/Tomoe_Shirayuki

白雪巴ファンクラブ：https://www.nijisanji.jp/fanclubs/shirayuki-tomoe

にじさんじ公式サイト 白雪巴タレントページ：

https://www.nijisanji.jp/talents/l/tomoe-shirayuki

にじさんじオフィシャルストア 白雪巴ページ：

https://shop.nijisanji.jp/1103

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸













