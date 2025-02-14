＜　デタリキZ 特別防衛局隊員の日常　＞スマートフォン向けApp Store／Google Play版のリリース日が2025年2月20日に決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ DMM GAME PLAYERで配信中のフル3Dバトルゲーム『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』の、App Store／Google Play版のリリースを2025年2月20日（木）に決定したことをお知らせいたします。

▼アプリ版 事前登録受付中！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6449013994

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.detarikiz

事前登録サイト：https://detarikiz.jp/

▼最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たる、スマホ版リリースカウントダウンキャンペーンを実施中！

2月14日（金）より、抽選でAmazonギフトカード番号がもらえるキャンペーンを公式X（@Detariki）にて実施中です！

アプリの最新情報は公式Xにて随時お知らせいたしますので、ぜひフォローしてキャンペーンにご参加ください。詳細につきましては該当ポストをご確認ください。

キャンペーン参加方法

1.「デタリキZ」公式Xアカウント（@Detariki）をフォロー

2.対象のキャンペーンポストをリポスト

3.キャンペーンURLから結果を確認

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、DMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。

【開催期間】2025年2月14日（金） ～ 2025年2月19日（水）23:59まで

▼App Store / Google Play版リリース記念カウントダウンシリアルコードも配布中！

ゲーム内情報や「デタリキZ」公式Xアカウント（@Detariki）にて6日間配布されるシリアルコードをGETして、最大1,200ジェム（200ジェム×6日）を手に入れましょう！

1日目) 2月14日(金)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月21日(金) 23:59まで

2日目) 2月15日(土)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月22日(土) 23:59まで

3日目) 2月16日(日)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月23日(日) 23:59まで

4日目) 2月17日(月)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月24日(月) 23:59まで

5日目) 2月18日(火)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月25日(火) 23:59まで

6日目) 2月19日(水)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月26日(水) 23:59まで

※取得したシリアルコードはゲーム内サブメニューのシリアルコードに入力する事で報酬を獲得できます。

▼事前登録者数に応じて豪華報酬がもらえるキャンペーンも実施中！

今すぐキャンペーンに参加して、最大10,000ジェムと、SSR以上確定プレミアム10連ガチャチケットを手に入れましょう！

※ジェム、ガチャチケットはサービス開始後にゲーム内のアイテムボックスより獲得できます。

【開催期間】2025年1月30日（木）事前登録開始 ～ 事前登録終了まで

▼「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

DMM GAMESで好評配信中！ PC/Android/DMM GAME PLAYERで遊べる、フル3D本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。

■スマホ版PVを公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=dV4LVLa43GE

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」公式

【公式Xアカウント】

https://x.com/Detariki

【公式Youtubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@3drpgzdmmgames494

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： App Store / Google Play / PC（ブラウザ版）／DMM GAMESストア版／DMM GAME PLAYER版

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です

※各キャンペーン内容及び期間は変更となる可能性があります。

※ゲーム画面は開発中のものです