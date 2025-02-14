＜ デタリキZ 特別防衛局隊員の日常 ＞スマートフォン向けApp Store／Google Play版のリリース日が2025年2月20日に決定！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ DMM GAME PLAYERで配信中のフル3Dバトルゲーム『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』の、App Store／Google Play版のリリースを2025年2月20日（木）に決定したことをお知らせいたします。
▼アプリ版 事前登録受付中！
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6449013994
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.detarikiz
事前登録サイト：https://detarikiz.jp/
▼最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たる、スマホ版リリースカウントダウンキャンペーンを実施中！
2月14日（金）より、抽選でAmazonギフトカード番号がもらえるキャンペーンを公式X（@Detariki）にて実施中です！
アプリの最新情報は公式Xにて随時お知らせいたしますので、ぜひフォローしてキャンペーンにご参加ください。詳細につきましては該当ポストをご確認ください。
キャンペーン参加方法
1.「デタリキZ」公式Xアカウント（@Detariki）をフォロー
2.対象のキャンペーンポストをリポスト
3.キャンペーンURLから結果を確認
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、DMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。
【開催期間】2025年2月14日（金） ～ 2025年2月19日（水）23:59まで
▼App Store / Google Play版リリース記念カウントダウンシリアルコードも配布中！
ゲーム内情報や「デタリキZ」公式Xアカウント（@Detariki）にて6日間配布されるシリアルコードをGETして、最大1,200ジェム（200ジェム×6日）を手に入れましょう！
1日目) 2月14日(金)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月21日(金) 23:59まで
2日目) 2月15日(土)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月22日(土) 23:59まで
3日目) 2月16日(日)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月23日(日) 23:59まで
4日目) 2月17日(月)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月24日(月) 23:59まで
5日目) 2月18日(火)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月25日(火) 23:59まで
6日目) 2月19日(水)にポスト：シリアルコード入力期限：～2月26日(水) 23:59まで
※取得したシリアルコードはゲーム内サブメニューのシリアルコードに入力する事で報酬を獲得できます。
▼事前登録者数に応じて豪華報酬がもらえるキャンペーンも実施中！
今すぐキャンペーンに参加して、最大10,000ジェムと、SSR以上確定プレミアム10連ガチャチケットを手に入れましょう！
※ジェム、ガチャチケットはサービス開始後にゲーム内のアイテムボックスより獲得できます。
【開催期間】2025年1月30日（木）事前登録開始 ～ 事前登録終了まで
▼「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは
DMM GAMESで好評配信中！ PC/Android/DMM GAME PLAYERで遊べる、フル3D本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。
■スマホ版PVを公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=dV4LVLa43GE
■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」公式
【公式Xアカウント】
https://x.com/Detariki
【公式Youtubeチャンネル】
https://www.youtube.com/@3drpgzdmmgames494
▼製品概要
タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常
プラットフォーム： App Store / Google Play / PC（ブラウザ版）／DMM GAMESストア版／DMM GAME PLAYER版
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です
※各キャンペーン内容及び期間は変更となる可能性があります。
※ゲーム画面は開発中のものです