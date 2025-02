ムーミン アラビアから、ムーミン80周年の限定マグ 「HOME（ホーム）」 が登場

フィスカース ジャパン株式会社

2025年は、トーベ・ヤンソンがムーミンの最初の小説 『小さなトロールと大きな洪水』 を出版してから80年。この記念すべき年に、ムーミン アラビアは、アニバーサリーを記念したハンドペイント(手描き)の限定マグ 「HOME(ホーム)」 の抽選販売を実施します。「愛」「友情」「絆」をテーマとしたムーミン80周年のお祝いに、皆さまをご招待します。Everyone‘s invited!

すべての始まりを振り返って

トーベ・ヤンソンは、第二次世界大戦中の厳しい時代に、トロールのキャラクターが登場するハッピーエンドの物語に安らぎを見出し、『小さなトロールと大きな洪水』を出版しました。

この物語の中で、ムーミンパパは長い間行方不明になっていました。洪水がすべてを覆い、ムーミンママやムーミンを含む生き物たちは避難する場所を失います。互いに助け合う中で、彼らはムーミンパパを見つけ、ムーミン一家は再会します。そして、花が咲き誇る美しい小さな谷で「ムーミンやしき」をみつけます。ムーミン一家は、ムーミンパパが建てた家で集うことができるのです。

皆が招かれ、ありのままの姿を受け入れてもらえる「ムーミンやしき」は、「愛」「友情」「絆」の象徴で、ムーミン アラビアがムーミン80周年のお祝いとして共有するテーマです。

手描きの限定マグ「Home(ホーム)」

ムーミン80周年を記念して、ムーミン アラビアから特別なハンドペイントの限定マグ「Home(ホーム)」が登場します。底面にアニバーサリーのバックスタンプと、1から8000までのシリアルナンバーが入った大変貴重な限定マグです。

「Home(ホーム)」マグのイラストは、ムーミンの小説第1作『小さなトロールと大きな洪水』の物語から誕生しました。「ムーミンやしき」にスポットライトを当てた魅惑的なイラストは、 ムーミン アラビアのデザインチームのパルバティ・ピライがデザインしました。1つ1つのマグがペインターによる手描きで描かれた、唯一無二で、まさにコレクターの宝物のような商品です。

「Home(ホーム)」マグの抽選販売

世界限定8000個のシリアルナンバー入りの「Home(ホーム)」マグ。日本では限定80個が厳正なる抽選にて販売されます。(本体価格30,000円、税込33,000円)

購入希望者は、ムーミン アラビア 公式オンラインストア上の参加フォームからのエントリーに加えて、ムーミン アラビア会員登録が必要になります。(会員登録は、ムーミン アラビア公式オンラインストア、ムーミン アラビア直営店、どちらからでも可)

「HOME(ホーム)」マグは、2025年2月14日午前10時から、ムーミン アラビア 公式オンラインストアの参加フォームで抽選販売の応募を開始し、2025年3月7日午後4時に応募を終了します。応募終了時にムーミン アラビアの会員登録がされていない場合は、参加フォームでエントリーされた場合でも、抽選対象者から除外されます。また、日本で抽選販売される80個のシリアルナンバーは開示されません。

当選者へは3月中旬にメールで通知が届き、商品は3月下旬に佐川急便の代金引換サービス「e-コレクト(R)」で発送されます。配送料、および代金引換手数料は主催者(フィスカース ジャパン株式会社)が負担します。また、当選者以外への結果の通知はありません。海外への発送や、ギフト包装は承れません。ハンドペイント特有の筆の擦れや歪み、色むらなどは返品対象となりません。商品やシリアルナンバーは選ぶことはできません。

ムーミン アラビア直営店での巡回展示

この特別な「HOME(ホーム)」マグは、2025年2月14日から、ムーミン アラビア直営店(表参道、上野、吉祥寺、仙台)で巡回展示されます。実際の「HOME(ホーム)」マグをご覧いただける貴重な機会です。是非お見逃しなく。

巡回展示スケジュール

ムーミン アラビア 表参道ストア:2月14日~18日

ムーミン アラビア パルコヤ上野:2月19日午後1時~23日

ムーミン アラビア パルコ吉祥寺:2月24日午後1時~27日

ムーミン アラビア パルコ仙台:3月3日~7日

皆に楽しみなことを

手描きの限定マグ「HOME(ホーム)」の抽選販売は、ムーミンファンに80周年のお祝いを楽しんでいただくための特別なイベントです。ムーミンとムーミン アラビアのファンの皆さまに喜んでいただけるよう、個人使用以外の目的での応募はお控えください。抽選への参加はお一人1回まで、また、抽選に関する条件・規約の内容をよく読んでご理解いただいてからご応募ください。皆さまのご参加をお待ちしています!

ムーミン アラビア 「HOME(ホーム)」マグ 抽選に関する条件・規約

https://www.moominarabia.jp/contents/terms_home-mug_lottery

ムーミン アラビア 「HOME(ホーム)」マグ 抽選販売 参加フォーム

https://www.moominarabia.jp/hand_paint_mug

「HOME」マグ抽選販売に関するお問い合わせ先

ムーミン アラビア 公式オンラインストア https://www.moominarabia.jp/contact

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で1873年に創業以来、約150年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛されてきたテーブルウェアブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは1950年代から続いているシリーズです。

1990年代初めからはデザイナー、トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてデザインしています。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムがあれば、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を過ごすことができるでしょう。

■ 毎日をこの上ない特別な日に。フィンランド発の「フィスカース」

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として1649年に設立された、370年以上の歴史を誇るブランドです。現在はフィスカース、ロイヤル コペンハーゲン、ウェッジウッド、イッタラ、ガーバーなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”の大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは2017年に発足いたしました。