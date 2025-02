BiNDec｜Shopifyの最前線を深掘りするECカンファレンスを開催

株式会社ウェブライフ

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正、以下「ウェブライフ」)は、日本のEC市場を牽引するShopifyパートナー企業とともに、EC事業者向けカンファレンス 「Shopifyのもっと詳しい話が聞ける1日」 を開催いたします。2025年3月5日(水)にウェビナー形式で実施し、3月12日(水)には登壇企業と参加者が直接交流できる機会を提供いたします。

開催の背景

Shopifyのもっと詳しい話が聞ける1日を開催

EC市場は急速に進化し、AI・ユニファイドコマース・グローバルEC・データドリブン経営など、新たな成長機会が生まれています。しかし、多くの事業者が 「自社に最適なEC戦略」 を見極めることに課題を抱えています。

本イベントでは、国内のShopify PremierパートナーやShopify Plusパートナーをはじめ、EC強化を支援するソリューション企業10社が集結し、各社の専門分野を活かしながら、これまで培ったノウハウをもとに、2025年に向けた実践的な成長戦略を紹介いたします。Shopifyの持つ可能性、各社の成功事例、最新のB2B・D2C戦略やグローバル展開、外部システムやアプリ連携など、ECの未来を切り拓くためのヒントを深掘りいたします。

まずはオンライン配信で各社のノウハウや成功事例を学び、その後オフラインイベントでは、登壇企業と直接交流し、具体的な課題や疑問をぶつけられる場を提供いたします。Shopifyのトップパートナーとの対話を通じて、より実践的な知見を深め、事業成長に直結する情報を得られる貴重な機会です。

カンファレンスの注目ポイント

・ECのプロ12人が登壇!業界トップ企業が語る「2025年を突破する全キーワード」

・ユニファイドコマースと実店舗連携:スマホアプリを活用した顧客体験の最新事例

・グローバルECとB2B ECの成長戦略:越境ECやB2Bで勝ち抜くための戦術とは

・Shopify × 外部システム連携の成功事例:バックエンドの最適化がECの成長を加速させる理由

・AI × ECの可能性:データドリブン経営の導入がECの未来をどう変えるか

登壇企業とセッション(ウェビナー)

※以下、敬称略

・基調講演1.(株式会社これから:取締役 川村拓也、商品企画部 待木 瑞香 × 株式会社YSM:取締役 石原亮祐)

Shopify Flowフル活用事業者に聞く、Shopifyの強みと現場から得た教訓

・株式会社ハックルベリー:代表取締役 安藤祐輔

「Shopify大規模リプレイス最前線!基幹連携とエコシステム活用の攻略法」

・ウェブ・コロ株式会社:代表取締役 片岡弘一

「【SNS×Shopify】売れるショート動画で「脳をハック」し、驚き×興味×即購入をShopifyで実現!」

・コマースメディア株式会社:運営部マネージャー 坂本宙駿

「今からできる売上最大化!Shopify運営のチューニングで国内外の成長を加速させる実践的アプローチ」

・基調講演2.(株式会社ウェブライフ:代表取締役 山岡義正 × 株式会社アイティフォー:ソフトウェア第三事業部 事業部長 松尾高良)

B2B ECの新潮流:ShopifyとBiNDecが描くリテール改革~成長志向ブランドをスケールさせるDXモデル~

・株式会社ヤプリ:執行役員CCO 金子洋平

「顧客体験の革新!Shopify×モバイルアプリで実現するオムニチャネル戦略」

・世界へボカン株式会社:代表取締役 徳田祐希

「Shopify越境EC 年商1億円までの道」

・フラッグシップ株式会社:代表取締役 神馬光滋

「実務から学ぶShopifyシステム連携:持続可能な自社システム連携と設計思想」

※プログラムは変更となる可能性がございます

登壇者と参加者で集う、オフライン交流イベントも開催

詳細を見る :https://bindec.jp/seminar/555953143415/イベント参加の方より先着100名をご招待

Shopifyで実現するEC成功の方程式

トップパートナーで語り合う、今夜だけの特別な話

オンラインでのカンファレンスに加え、3月12日(水)には先着100名限定で、登壇企業と直接交流できるオフラインイベントを特別開催。 Shopifyのトップパートナーと対話しながら、EC事業の課題を解決するヒントを得られる貴重な機会です。

・Shopify運用のリアルな成功事例を聞ける

・B2B・D2Cの最前線で活躍するEC事業者と情報交換できる

・Shopifyパートナーと直接商談・相談が可能

イベント詳細

Shopifyのもっと詳しい話が聞ける1日|Supported by Shopify

■ 開催形式:オンライン(ウェビナー)+ オフライン(リアルイベント)

■ 開催日時

・2025年3月5日(水)10:00~16:50(オンライン:Zoomウェビナー)

・2025年3月12日(水)18:00~20:00(会場:株式会社ヤプリ)

■ 対象者:

・ECビジネスの成長戦略に興味がある経営者・事業責任者

・Shopifyを検討中の企業・マーケター

・Shopifyを導入済みの事業者

■ 主催:株式会社ウェブライフ、株式会社これから

Supported by Shopify/Sponsored by Paidy

■ 協賛:株式会社ハックルベリー、ウェブ・コロ株式会社、コマースメディア株式会社、株式会社アイティフォー、株式会社ヤプリ、世界へボカン株式会社、フラッグシップ株式会社

参加方法

イベント詳細・お申し込みは以下のページからご確認ください。

イベント詳細ページを見る :https://bindec.jp/seminar/555953143415/BiNDec申込ページ

株式会社ウェブライフについて

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify Plus パートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。 2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。そのほか、ノーコードCMSの「BiNDup(バインド・アップ)」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/

BiNDecとは

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームの上で、独自のノウハウと技術で自社開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップすることで、ECサイトの構築運用のパッケージ化を行っています。過大なカスタマイズを抑え構築フェーズのリードタイムを短縮するだけでなく、保守フェーズのメンテナンスコストも最適化することで、変化の速いECマーケットに柔軟に対応できることが特徴です。これまで、中規模から大規模のEC事業者向けに構築からグロースまでを幅広くサポートし、350以上のShopifyストアを手がけてきました。

https://bindec.jp/