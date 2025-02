映画『ロード・オブ・ザ・リング』より、冥王・サウロンの1/3スケールスタチューが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム1スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのフォーマットのひとつミュージアムマスターラインにて、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズに登場する、「サウロン」の1/3スケールポリストーン製スタチュー(彫像)をリリースいたしました。予約受付は本日2月13日よりスタート。商品の発売は2026年5月~8月を予定しています。

破滅をもたらす巨大メイス、闇へと誘う一つの指輪。

冥王の恐怖と威厳を1/3スケールで表現

J.R.R.トールキンの壮大な叙事詩を実写化した『ロード・オブ・ザ・リング』。映画史に燦然と輝くファンタジー三部作から、「サウロン」がミュージアムマスターラインに降臨!

1/4スケール版の登場から5年。ついに冥王が存在感あふれる1/3スケールで立体化を果たしました。

全高117cmの巨躯で表現したのは、悪意の根源が放つ恐怖と威厳。全身に宿る緊張と脱力のバランスを考え抜き、ただそこにいるだけで戦慄が走る超然とした姿に仕上げています。

鋭いエッジと繊細なレリーフが際立つ甲冑。丹念に編み込んだ鋼鉄のチェインメイル。たなびく瞬間を封じ込めたファブリック素材のマント。

身に纏う防具は一つひとつに趣向を凝らし、リアルな色彩と造形を実現しています。

作中で人間やエルフを蹂躙した巨大メイスや、

象徴である一つの指輪もまた同様。

すべてが闇の気配を伝える仕上がりです。

足元を飾る特製ベースは、因縁の地であるダゴルラドの戦場、滅びの山、そしてバラド=ドゥーアのイメージを融合させたもの。打ち捨てられた髑髏、ひび割れた岩肌、堅牢な城壁。

炎の目とマグマが発するLEDの光が、絶望の光景を赤く照らします。

さらに本ボーナス版には、剣を握る左手パーツも付属します。鋭い切っ先や禍々しい柄頭は、トールキンが原作に綴ったサウロンの剣を想起させるデザイン。

映画では描かれなかった戦いの物語を生み出す、イマジネイティブなアイテムです。

冥王の恐怖と威厳を込めた1/3スケール。あなたの中つ国コレクションに、新たなるマスターピースをお贈りします!

◆商品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/lotr-the-dark-lord-sauron-mmlotr-01s.html

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

ミュージアムマスターライン ロード・オブ・ザ・リング サウロン ボーナス版

※ボーナス版は、日本国内ではプライム1スタジオオンラインストアでの取り扱いとなります。

商品価格 :\329,890(税込)

発売時期 :2026年5月~8月

販売数量 :600

シリーズ :ロード・オブ・ザ・リング

フォーマット:ミュージアムマスターライン

サイズ:1/3 Scale

全高:117cm 全幅:67cm 奥行:82cm

全高:117cm 全幅:67cm 奥行:87cm(剣)

重量:26.3 kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :

(C) New Line Productions, Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING and the names of the characters, items, events and places therein are (TM) of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.(s25)

株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/