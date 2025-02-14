【こどもの休日の過ごし方】３～４月出発！ 春休みスキースクール開催！

株式会社リソー教育

株式会社リソー教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は『春休みスキースクール』を開催します。全日本スキー連盟（SAJ）公認のインストラクターによるレッスンを受け、検定試験に挑戦します。少人数制のレベル別レッスンで、お子様一人ひとりの苦手な技やクセなどを見ながら丁寧に指導します。未経験者から上級者のお子様まで、吹雪や大雪の影響が少ない春のスキースクールへぜひご参加ください。

■春休みスキースクール 日程

【２泊３日コース】

2025年３月20日 (木・祝) ～ 2025年３月22日 (土)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1136?_gl=1*jk58cx*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4wLjE3MzkxNTQ1MzguNTEuMC4w)

2025年４月１日 (火) ～ 2025年４月３日 (木)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1144?_gl=1*csl43u*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4xLjE3MzkxNTU3NTIuNjAuMC4w)

2025年４月４日 (金) ～ 2025年４月６日 (日)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1152?_gl=1*csl43u*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4xLjE3MzkxNTU3NTIuNjAuMC4w)

【３泊４日コース】

2025年３月26日 (水) ～ 2025年３月29日 (土)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1140?_gl=1*csl43u*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4xLjE3MzkxNTU3NTIuNjAuMC4w)

2025年４月１日 (火) ～ 2025年４月４日 （金）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1147?_gl=1*csl43u*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4xLjE3MzkxNTU3NTIuNjAuMC4w)

【６泊７日コース】

2025年３月25日 (火) ～ 2025年３月31日 (月)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1138?_gl=1*141wqjz*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4xLjE3MzkxNTU3NTIuNjAuMC4w)

※ゴールデンウィーク出発（2025年５月３日 (土) ～ 2025年５月６日 (火(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1160?_gl=1*1hh1ziq*_gcl_au*MjEwMDUzNDAyNi4xNzM4MTI3MTk4*_ga*MzQyNjkxNjE2LjE3MzgxMjcxOTk.*_ga_JXN98FRBR2*MTczOTE1NDUyOS4yMS4xLjE3MzkxNTU3NTIuNjAuMC4w)) ３泊４日）の

スキースクールもございます。

■おすすめポイント

１.お子様のレベルに合わせた少人数制レッスンが受けられます！

５～８名のグループに分かれて、レベル別のレッスンを受講します。目標とする級の取得に向けて、丁寧な指導が受けられます。

２.SAJインストラクターと当社スタッフが連携し、お子様をサポートします！

SAJインストラクターと当社の引率スタッフが連携し、常にゲレンデの見回りや、講習班の様子をチェックしています。万が一何か起こった場合でも、すぐに情報を共有し対応できる体制を整えております。

3.ひとりで参加されるお子様もご安心ください！

１名で参加するお子様も多くいらっしゃいます。バスの座席やスキーレッスンのグループ分け、宿泊先のお部屋割りなど１名で参加するお子様同士が交流しやすいよう配慮いたします。

春休みスキースクール特設HP :https://sts.riso-plus1.co.jp/2025spring/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y4KZC1m0E8k ]

■２泊３日スキースクール スケジュール例

【１日目】

８：00 新宿発（バス）

●レベル別スキーレッスン（PM）

●お楽しみイベント

【２日目】

●レベル別スキーレッスン（AM・PM）

●SAJバッジテスト

●認定式

【３日目】

●レベル別スキーレッスン（AM）

18：00 新宿着（バス）

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育 経営企画部広報担当 村尾・長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： info@mail.tomas.co.jp