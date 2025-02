『ディアナチュラスタイル ビタミンD×亜鉛+ビタミンC・B1・B6 60日分』『ディアナチュラスタイル 35種の国産野菜+1日不足分のビタミン 60日分』3月3日発売

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社(本社 東京、社長 川原浩)は、「ディアナチュラ」ブランドから、『ディアナチュラスタイル ビタミンD×亜鉛+ビタミンC・B1・B6 60日分』『ディアナチュラスタイル 35種の国産野菜+1日不足分のビタミン 60日分』を3月3日から発売します。

■『ディアナチュラスタイル ビタミンD×亜鉛+ビタミンC・B1・B6 60日分』商品特長

・1日2粒目安でビタミンD3 30μg、1日分(※1)の亜鉛8.8mg、ビタミンC 100mg、ビタミンB1 1.2mg、ビタミンB6 1.3mgを効率よく摂取できます

・ビタミンDの中でも吸収効率が良い(※2)といわれているビタミンD3を採用しました

・元気な毎日を送りたい方におすすめです

※1 栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)より算出

※2 参考文献:OXFORD ACADEMIC 「Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans」

https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/96/3/E447/2597204?redirectedFrom=fulltext

■『ディアナチュラスタイル 35種の国産野菜+1日不足分のビタミン 60日分』商品特長

・35種の国産野菜を配合しており、1日不足分のビタミン(※3)(ビタミンA・B1・B2・B6・C)と食物繊維を摂取できます

・野菜はすべて国産を使用しており、ケール・ほうれん草・大麦若葉・ブロッコリー・にんじん・しょうがなどを配合しています。野菜の青臭さを抑えたやさしい風味で、なめて食べることもできます。

・食生活のバランスが気になる方や、野菜不足が気になる方におすすめです

※3 摂取量は令和元年国民健康・栄養調査(総数)、必要量は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に基き算出。不足ビタミンA・B1・B2・B6・Cを配合。

■「ディアナチュラ」ブランドについて

「ディアナチュラ」ブランドは“まいにちの質を上げよう。”をキーメッセージに、お客さまが求めるさまざまな健康に対するニーズをカバーする「品質」と「安全性」にこだわったサプリメントです。ボトルタイプなどの「ディアナチュラ」、パウチタイプの「ディアナチュラスタイル」、機能性表示食品の「ディアナチュラゴールド」、プロテインパウダーの「ディアナチュラアクティブ」の4シリーズで展開し、高まるセルフケアニーズにお応えしています。

■ディアナチュラブランドサイト https://www.dear-natura.com/