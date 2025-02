¡Ö¥Ê¥¬¥Î¤Î¿åÂ²´Û in MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡¦¡ÖÄÁ´ñ¤ÎÀ¤³¦Å¸¡×¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MARK IS みなとみらい(神奈川県横浜市/運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)は、1階グランドガレリアにて、「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」を、2025年2月21日(金)~3月10日(月)の18日間限定で開催いたします。また、5階 特設会場では、特別展示「珍奇の世界展」を2月15日(土)~3月30日(日)で開催いたします。

(C)nagano

「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」は、全国各地で開催され人気を博しているイベントで、「ちいかわ」で人気のイラストレーター ナガノさんが描く、海の生きものたちのオリジナルグッズを販売いたします。マスコットやキーホルダーをはじめ、トートバッグやTシャツ、アザラシぬいぐるみが当たるくじなど様々なグッズが登場いたします。ノベルティプレゼントとして、2,200円(税込)ご購入ごとに「トレーディングカード(全10種)」を1枚プレゼントいたします!

特別展示「珍奇の世界展」では、世界中から集めた不思議な生き物や珍奇な昆虫・植物を展示いたします。世界三大奇蟲である「ウデムシ」や「サソリモドキ」、「ヒヨケムシ」の生体展示など様々な展示を見ることができます!

人気キャラクターたちのグッズ販売から普段見ることのない不思議な生き物の展示まで、期間限定のこの機会に友人や家族と一緒にMARK IS みなとみらいにお越しください!

「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」開催概要

【実施期間】 2025年2月21日(金)~3月10日(月)

【時間】 11:00~19:00 ※最終日のみ18:00まで

【場所】 MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

【特設サイト】 https://nagano-info.jp/nagano_aq/

※混雑状況により、閉場時間前に入場を制限させていただく場合がございます。

※商品につきましては、一部購入個数制限を設けております。

トレーディングアクリルスタンド(全9種)ほどよいサイズの巾着(全5種)ヘム付きハンドタオル(全8種)マスコット(全9種)アクリルバッジ(全9種)ランチサイズトートバッグ●ご購入特典で「トレーディングカード(全10種)」を1枚プレゼント!

商品をお買い上げのお客様に、「トレーディングカード(全10種)」を1枚プレゼントいたします!レアカードはホログラム使用となっており、配布は完全ランダムとなっております。

<注意事項>

※商品をお買い上げのお客様が対象です。

※お会計の合算・分割はできません。

※カプセルトイ筐体でのご購入は対象外となります。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

「珍奇の世界展」開催概要

【実施期間】 2025年2月15日(土)~3月30日(日)

※2月19日(水)は法定電気点検のため全館休館となります。

【時間】 11:00~19:00

※入場は閉場の30分前まで(※最終日のみ18:00に閉場)

【場所】 MARK IS みなとみらい 5階 特設会場(イベントスペース)

【特設サイト】準備中

【入場料】 当日券:大人(中学生以上)900円、小人(小学生以下)700円

※3歳以下入場料無料

【主催】 珍奇の世界展事務局

【特別協力】 MARK IS みなとみらい

■「珍奇の世界展」の見どころ

本イベントでは、世界中から集めた「何でそんな色なの?何でそんな形なの?何でそんなに可愛いの?」と言いたくなる不思議な生き物や珍奇な昆虫・植物を40種類以上展示いたします。

日本に生息していない珍しい昆虫の標本展示や、世界三大奇蟲の生体展示など貴重な生き物に加え、食虫植物や悪臭植物など普段見ることができない植物も実物展示いたします。