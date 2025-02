AWA Olfactory Co. 地球の恵み溢れる口紅「オーガニック ハーバル リップスティック」2/17(月）新発売。100％天然原料使用 - 体温で優しくほどける甘美な３色 山野草 紫根紅が誕生

AWA Olfactory Co.AWA Olfactory Co. 新シグネチャー Organic Herbal Lipstick.山野草紫根紅 - 和漢ハーブ紫根の色素を丁寧に抽出し、ミネラルのベンガル、酸化鉄など古色を配合。

AWA Olfactory Co.(アワオルファクトリコー、拠点:広島県広島市)は、世界中の芳香植物を原料に100% earth craft for every day lifeを基礎に植物の恵み効果効能、美しい芳香を享受しオリジナルレシピのセルフケアプロダクトを展開するブランド。Women owned business .

誠実な7種類の植物原料。ありそうで無かったシンプルなミニマル処方。



繊細な唇の低刺激性の為、精油は無添加。保存料、防腐剤不使用

容器は、生分解性の紙100%のチューブスティック。



体温で優しくほどけていく甘美な色。オイルの艶やかな表情をプラスしながら、しっとりとなめらかな固めのテクスチャー、唇の上、しっかりとした色づきを保つ。

自然界が生み出す原料100%の天然色の口紅は、保湿力を持つ美容成分は高密着で唇の上にとどまり馴染んでいく。



マットな質感の赤、オレンジ、ブラウンの3色展開。



カカオバターのミルキーな香りがほのかに漂い

ココナッツオイルの甘さ

スイートアーモンドオイルの優しさ

シアバターのあたたかさ

ミツロウの安心感

それぞれの原料が持つフレーバーがハーモニーを奏でる



【商品情報】Organic Herbal Lipstick. 山野草 紫根紅 - 3色展開(赤、オレンジ、ブラウン)

大容量の10g入 4070円(税抜3700円) 公式オンラインストアにて2025年2月17日(月)発売 100%天然原料使用 92%オーガニック認定成分使用、8%天然ミネラル成分使用

口紅の容器は、生分解性の紙チューブスティックを選択、SDGSサスティナブル、環境に負荷をか けない道 を描き、地球からの恵(ギフト)に感謝を捧げるものづくりに取り組みます。

使用期限:製造日から2年(未開封時)

自然界の色彩

和漢ハーブの紫根が産み出す紅色

大地が育むミネラルのベンガラ、酸化鉄が鮮やかな色をプラス、端正な古色が現れる。

ハーブと大地が織りなす心華やぐ色合い

光溢れる春、色彩にこころ踊り、わくわくと心は飛び跳ねる。その鼓動に乗せて、紅をさす

「和漢ハーブ 紫根の根」から色素を抽出。紫根は、奈良時代末期にうまれた万葉集の中にも登場し、紫色に染める草木染の染料として、千年以上の歴史を持つ。万葉集の中では、紫の美しい染色の衣は、古代では位の高い人や、高僧のみが、身にまとうことを、許されたそう。

紫根エキス

有効成分「シコニン」「アセチルシコニン」を含む。皮膚にうるおいを与え整える。無農薬原料



蜜蝋:パルミチン酸ミリシルを豊富に含む。皮膚の乾燥を防ぎ、油分を補い保つ。ツヤを与え保護する。オーガニック認定原料

カカオバター:ポリフェノール、人の皮脂に最も多く含まれているオレイン酸を30%以上含む。天然のビタミンA、ビタミンE、ビタミンFを含む。肌を滑らかにし、すこやかに保つ。オーガニック認定原料。

シアバター:ビタミンD、E、プロビタミンAを豊富に含み、肌に潤いを与え乾燥を防ぐ。オーガニック認定原料。

スイートアーモンドオイル:オレイン酸、リノール酸、ビタミンD、Eを含む。皮膚の柔軟性を保ち、乾燥を防ぐ。オーガニック認定原料。



ココナッツオイル:ラウリン酸を含む。皮膚を保護し、肌を整える。オーガニック認定原料



AWA Olfactory Co.

Director : Niki

所在地:広島県広島市佐伯区五日市

設立:2018年6月20日

事業内容:企画、開発、販売、卸売、輸入、ワークショップ、香りのディレクション

問い合わせ先:awaolfactory@gmail.com

【HP/公式オンラインストア】

https://www.awaolfactory.jp



【インスタグラム】awa_olfactory

https://www.instagram.com/awa_olfactory/

最初の母音A 遮られる事なく、広がり続ける音色

最後の言葉 WA 対極に位置することで自然に生まれる丸い円、輪

有機的につながる植物界の循環の輪。自然の叡智の芳醇な力を味わう。



世界を旅し、その国独自の、古い叡智や自然療法に触れてきたNikiのセルフケアブランド。

彼女の審美眼により選りすぐられた素材は、故郷の広島、志和の自生の植物や農園の恵みに加え、これまでの旅で培った独自のルートのもの。

土を自ら触り、植物と対話するように暮らす中で生まれる、オリジナルレシピのプロダクトは、優しく深く、本来の心と体のリズムを揺り動かします。



AWA Olfactory Co.

Hand made Artisan Earth Crafts.

100% Original Folklore recipe and , Hand crafted Herbal Beauty Care item.

Wild Plants Medicine with Alchemistic Way .



Philosophy - 10 Important things

What we care for

1.自然の叡智を詰め込んだ、心身を整えるセルフケアプロダクトを提案します。

2.自生植物、無農薬栽培、オーガニック、有機農法、デメター認証など極力環境負荷を抑えられる原料を選択します。

3.フェアトレードを優先して選択します。

4.日本国内で作られた原料を優先して選択します。

5.天然香料(植物精油)を100%使用します。

6.パームオイルは使用しません。

7.遺伝子組み換え原料は使用しません。

8.石油由来成分は使用しません。

9.動物実験は行いません。

10.土に還らないものは、出来る限り使いません。