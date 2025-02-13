rinna¡¢Qwen2.5¤ÈDeepSeek R1¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¸ìÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B¡×¥·¥êー¥º¤ò¸ø³«
rinna³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á× ¼î·û¡¢°Ê²¼rinna) ¤Ï¡¢Qwen2.5¤ÈDeepSeek R1¤òÍøÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÆüËÜ¸ì¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B¡×¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¤·¡¢Apache-2.0 License¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ rinna¤Î¥â¥Ç¥ë¸ø³«³èÆ°
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ërinna¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÅ¬¤·¤¿GPT¡¦BERT¡¦HuBERT¡¦CLIP¡¦Stable Diffusion¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¦²»À¼¡¦²èÁü¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯4·î¤«¤éHugging Face¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿rinna¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Îß·×920Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢1200 Likes¤òµÏ¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¹âÀÇ½¤ÊÆüËÜ¸ìÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¼Ò¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëLLM¤Ç¤¢¤ëQwen2.5 32B¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¸ì·ÑÂ³»öÁ°³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B¡×¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç»Ø¼¨¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B Instruct¡×¡¢DeepSeek R1¤Î½ÐÎÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¾øÎ±³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDeepSeek R1 Distill Qwen2.5 Bakeneko 32B¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¸ø³«¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎAI¸¦µæ¡¦³«È¯¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B¡×¥·¥êー¥º
https://huggingface.co/collections/rinna/qwen25-bakeneko-67aa2ef444910bbc55a21222
¢£ ¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B¡×¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§
Qwen2.5¥·¥êー¥º¤Ï¡¢0.5B¤«¤é72B¤Þ¤Ç¤ÎÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¡¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¿ô³ØÆÃ²½¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÂÐ±þ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËQwen2.5¤Î32B¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÀÇ½¤È¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢ÍÍÑ¤ÊÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¹âÀÇ½¤ÊÆüËÜ¸ìLLM¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Qwen2.5 32B¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·ÑÂ³»öÁ°³Ø½¬¤·¤¿¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBakeneko¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÍÅ²ø¤Î¡Ö²½¤±Ç¡×¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Qwen2.5 Bakeneko 32B¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¡¢Â¾¤ÎÍÍÑ¤ÊÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¥â¥Ç¥ë¥Þー¥¸Åù¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤ÆüËÜ¸ìÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿±þÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÀ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖQwen2.5 Bakeneko 32B Instruct¡×¤Ï¡¢Qwen2.5 Bakeneko 32B¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥Þー¥¸¤È»Ø¼¨³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢DeepSeek¼Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿DeepSeek R1¤¬¹â¤¤»×¹ÍÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DeepSeek R1¤Ï¹âÀÇ½¤Ç¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÃÎ¼±¾øÎ±¤¬¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢Qwen2.5 32B¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢DeepSeek R1¤«¤é¾øÎ±³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿DeepSeek R1 Distill Qwen 32B¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÀÇ½¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Qwen2.5 Bakeneko 32B¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Þー¥¸¤È¡¢DeepSeek R1¤«¤éÀ¸À®¤·¤¿»×¹Í²áÄø¤ò´Þ¤à¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿1,200·ï¤òÍøÍÑ¤·¾øÎ±³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDeepSeek R1 Distill Qwen2.5 Bakeneko 32B¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¾øÎ±³Ø½¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸À®¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ï¤ï¤º¤«1,200·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¹â¤¤ÆüËÜ¸ì»×¹ÍÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÂÐÏÃÀÇ½¤òÉ¾²Á¤¹¤ëJapanese MT-Bench¤Î·ë²Ì¡Ê¿Þ3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢DeepSeek R1 Distill Qwen2.5 Bakeneko 32B ¤ÏDeepSeek R1 Distill Qwen 32B¤«¤éÂç¤¤¯¥¹¥³¥¢¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://rinnakk.github.io/research/benchmarks/lm/)¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡§Qwen2.5 Bakeneko 32B Instruct¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®Îã
¿Þ2¡§DeepSeek R1 Distill Qwen2.5 Bakeneko 32B¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®Îã
¿Þ3¡§Japanese MT-Bench¤Î¥¹¥³¥¢
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
ChatGPT¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¤Îµ»½Ñ¤Ïµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÅª¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¤äÄã¥³¥¹¥È²½¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½Åù¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤ËÂ§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ërinna¤Ç¤Ï¡¢LLM¤òÍÑ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎ¸«¤ò½½Ê¬¤ËÃß¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢LLM¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä»ö¶ÈÌÜÅª¤ËÅ¬¤·¤¿LLM¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖTamashiru Custom(https://rinna.co.jp/products/business/tamashirucustom/)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÅª¤ËÅ¬¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥àLLM¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¸¦µæ³«È¯¤òÂ³¤±¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î¸ø³«¤äÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ä¥«¥¹¥¿¥àLLM¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úrinna³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¿Í¤ÈAI¤Î¶¦ÁÏÀ¤³¦¡×(Co-creation world between humans and AI) ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿AI´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¡¦²»À¼¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®·ÏAI¥â¥Ç¥ë¤Î¸¦µæ³«È¯¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë³Æ¼ïAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×AI¡Ö¤ê¤ó¤Ê¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î»ý¤Æ¤ëÂ¿ÍÍÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ÈAI¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤ëË¤«¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£