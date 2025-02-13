【無料ウェビナー】 『Adobe Marketo Engage「パフォーマンスインサイト」で施策の商談貢献度を見える化』を、2月26日に開催
■無料ウェビナー
『Adobe Marketo Engage「パフォーマンスインサイト」で施策の商談貢献度を見える化』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250226/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250226/?utm_source=pr20250226&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
Adobe Marketo Engageの機能を活用して、マーケティング施策が商談にどれだけ貢献しているかを分析してみませんか？
本セミナーでは、Adobe Marketo EngageとSalesforceやMicrosoft Dynamics 365などのCRMを連携することで利用可能な「パフォーマンスインサイト」と「商談影響アナライザ」機能を活用した分析手法をご紹介します。これらの機能を活用することで、施策ごとの商談への貢献度を数値で把握し、効果的な改善につなげることができます。
Adobe Marketo Engageを最大限に活用して、施策の成果を見える化し、ビジネスへのインパクトを明確にしましょう。
＝こんな方におすすめ＝
・マーケティング施策の商談貢献度を分析したい方
・Adobe Marketo EngageとCRM・SFAを連携を視野に入れている方
・「パフォーマンスインサイト」や「商談影響アナライザ」機能を活用したい方
┌─────────────────────────────────────
┗●ウェビナー詳細はこちら
『Adobe Marketo Engage「パフォーマンスインサイト」で施策の商談貢献度を見える化』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250226/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250226/?utm_source=pr20250226&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
└─────────────────────────────────────
■講座概要
『Adobe Marketo Engage「パフォーマンスインサイト」で施策の商談貢献度を見える化』
日時：2025年2月26日（水）11:00～11:45
開催形式：Zoomによるライブ配信
受講料：無料
主催：株式会社パワー・インタラクティブ
※同業者様、フリーアドレスでの申込みは遠慮願います。
■セミナー内容
第1部：講義
・データ連携の重要性
・パフォーマンスインサイトの活用
・商談の影響アナライザの活用
・Adobe Marketo Engage機能を活かしたデータ活用のススメ
・マーケティング・ダッシュボード・パックのご紹介
・まとめ
第2部：Q&A
■セミナー講師
株式会社パワー・インタラクティブ
マーケティングコンサルタント
山下 智
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：水野
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
URL http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブFacebookページhttps://www.facebook.com/powerweb
パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp
大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork
連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597