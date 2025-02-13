『KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN ′Hit the Heart′』2025年2月12日18:00一般販売開始！

株式会社 J HARMONY

いつもKWON SANG WOOを応援して下さり誠にありがとうございます。



約2年ぶりとなるファンミーティング『KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN 'Hit the Heart‘』が2025年3月15日(土)東京・イイノホールにて開催いたします。

一般販売(先着)は2月12日(水)18時より開始。

前方席確約のスペシャル特典付きの「グループフォト撮影会付きチケット」も皆さまのお陰で、3月15日（土）1部のチケットが【完売間近】となりました！

クォン・サンウの素敵な姿に心ときめかせて素晴らしい思い出となる一日をお過ごしください！皆さまイイノホールにてお待ちいたしております！！



【公演タイトル】

KWON SANG WOO 2025 Fanmeeting in JAPAN 'Hit the Heart'



【公演スケジュール】

■東京/イイノホール

3月15日（土）

1部：OPEN 13:00 / START 14:00

2部：OPEN 17:00 / START 18:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【チケット料金】

■グループフォト撮影会付きチケット（最前方席確約）

19,800円（税込）



■一般チケット

13,800円（税込）



【枚数制限】

1名様各公演につき4枚まで



※お申し込み期間終了後の情報変更・お申し込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。

■一般販売(先着)

受付期間：2025年２月12日(水)18:00～2025年3月13日(木)23:59

◇チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/kwonsangwoo-fm/

◇ローソンチケット

https://l-tike.com/search/?lcd=75721

◇イープラス(e+）

https://eplus.jp/ksw/

■問い合わせ

クォン・サンウ ジャパン オフィシャルファンクラブ事務局

support@ksw-fc.jp

※ 平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。

https://x.com/jharmony_jp