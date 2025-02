島ならではの暮らしを楽しみながら、フリーランスとして場所を問わない働き方を。鹿児島県奄美市『フリーランスが最も働きやすい島化計画』

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の 3 つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ(代表取締役:呉京樹、本社:東京港区)は、運営するメディア「thinc Journal(シンクジャーナル)」にて、『フリーランスが最も働きやすい島化計画』について取材いたしました。thinc Journal は、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター/クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

労働人口の減少は、多くの地域が抱える課題です。鹿児島県奄美市も、そうした地域のひとつです。企業誘致や移住者の呼び込みなど、さまざまな取り組みがあるなか、奄美市では、2015年に『フリーランスが最も働きやすい島化計画』を策定し、「どこにいてもできる仕事、ここでしかできない暮らし」を目指した取り組みを行っています。奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係の山下勝成さん、取り組み当初より同市と連携して取り組む株式会社しーま代表取締役の深田小次郎さんに、本計画の内容や、計画の進行につれて見えてきた変化について伺いました。皆様がクリエイティブな挑戦をする上でのインスピレーションやモチベーションにつながれば幸いです。

『フリーランスが最も働きやすい島化計画』を策定した2015年は、まだ「フリーランス」という言葉に聞きなじみがなかった時期です。大規模な企業誘致が難しい離島ならではの課題解決を目指し、「フリーランス」に着目した奄美市。連載の1回目では、計画策定の背景や、第1ステージと位置付けた最初の5年間の苦労について語っていただきました。

当初は「フリーランスとして稼ぐこと」に重きをおいて進めていた本計画。しかし、活動を進めていくなかで、市民の方の「暮らし」「人生」にフォーカスしていく形に変化していきます。第2回では、第2ステージでの取り組みや、これからはじまる第3ステージへの想いについて語っていただきました。

■ プロフィール

フリーランス、小規模事業者を支援することにより、奄美市における仕事誘致、定住促進、子育て支援およびフリーランスのビジネス性向上につなげることを基本理念とする取り組み。2015年に策定され、最初の5年間を第1ステージ、2024年までの5年間を第2ステージとし、2025年4月より第3ステージに突入予定、各種施策を実施している。

山下勝成(やましたかつしげ)氏について

奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係



鹿児島県奄美市出身。高校卒業後、山口県の大学へ進学(山口県立大学 国際文化学部国際文化学科)し、2014年4月に奄美市に入庁(紬観光課 観光・スポーツアイランド係)。総務課秘書室、紬観光課 紬特産係を経て、2020年より鹿児島県大阪事務所の観光物産課へ出向。2023年4月より、商工政策課しごと政策係に異動し、フリーランス支援、創業支援などに携わる。

深田小次郎(ふかだこじろう)氏について

株式会社しーま代表取締役

鹿児島県奄美市笠利町須野出身。高校卒業後に上京し、東京で奄美の情報の少なさに愕然とし「島の発展は情報量に比例する」という仮説を立て、2010年にしーまブログを設立。以後奄美群島観光情報フリーペーパー「みしょらんガイド」をはじめとした情報媒体を次々に発行。奄美群島の物産を届けるECサイト、店舗運営に力を入れ、2023年にはスタートアップ支援となるシェアキッチンをオープンさせるなど、島の「困った」「こんなのあったらいいなあ」などの問題解決に取り組んでいる。

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL:https://thinc-journal.c-m.co.jp/



■ 運営元:株式会社クリエイターズマッチ

代表者: 代表取締役 呉 京樹(ご けいじゅ)

所在地: 東京都港区東新橋2-6-10大東京ビル8F

設立 : 2007 年 8 月 1 日

資本金: 100,000,000 円

業務内容:プラットフォーム事業「thinc」/広告制作・サイト運用事業/AdFlow 事業

URL: http://c-m.co.jp/